- "Comportamento inappropriato": Müller si dimette

Il capo tecnologico di SAP, Jürgen Müller, si congeda: il massimo responsabile della tecnologia della società ha deciso di separarsi alla fine di settembre, come annunciato.

"In una recente riunione aziendale, ho oltrepassato i limiti", ha ammesso Müller. "Mi dolgo profondamente delle mie azioni sconsiderate e offro un sincero pentimento a coloro che ne sono stati colpiti. Il mio comportamento non era in linea con gli standard di SAP", ha spiegato ulteriormente. "Accetto completamente la responsabilità per il mio errore di giudizio e credo che dimettermi sia la scelta giusta per l'azienda".

L'organizzazione e un rappresentante hanno rifiutato di fornire informazioni sull'incidente specifico. Il presidente del consiglio Pekka Ala-Pietilä ha elogiato Müller per i suoi "ragguardevoli risultati" e gli ha augurato successo futuro.

Müller fa parte di SAP dal 2013 e ha joining il consiglio nel 2019. Il consiglio della società DAX ha recentemente subito diverse trasformazioni.

