- "Comportamento inappropriato": i consigli di amministrazione delle società DAX decidono di dimettersi

Cambio nella dirigenza di SAP: il responsabile tecnico Jürgen Müller lascia il colosso della tecnologia alla fine di settembre, come annunciato dall'azienda. Müller e il consiglio di amministrazione hanno deciso consensualmente la sua partenza.

Secondo una dichiarazione rilasciata, Müller ha ammesso di aver commesso un comportamento inappropriato durante un evento aziendale. Ha espresso rimorso per le sue azioni impulsive e si è scusato sinceramente con tutte le parti interessate, assicurando loro che le sue azioni non erano in linea con i principi di SAP. "Assumo la mia responsabilità e credo che la mia partenza sia nell'interesse dell'azienda", ha dichiarato Müller.

SAP non fornisce dettagli specifici

L'azienda e il suo rappresentante si sono rifiutati di fornire ulteriori informazioni sull'incidente. Il presidente del consiglio di sorveglianza Pekka Ala-Pietilä ha riconosciuto i notevoli contributi di Müller all'azienda e gli ha augurato successo nelle sue future imprese.

Müller ha rejoint SAP nel 2013 e è entrato a far parte del consiglio di amministrazione nel 2019. Il consiglio della società quotata nel DAX ha subito diversi cambiamenti di recente.

