- Complotto di colpo di stato di destra: quasi tre anni di carcere

Un membro del gruppo di estrema destra "Kaiserreichsgruppe" è stato condannato dal Tribunale Regionale di Düsseldorf a una pena detentiva di due anni e dieci mesi. Il tribunale ha dichiarato colpevole il 50enne ex tecnico di manutenzione di una clinica statale per appartenenza a un'organizzazione terroristica interna e preparazione di alto tradimento.

Il mandato di arresto emesso lo scorso ottobre è stato sospeso con obbligo di segnalazione, quindi il padre di famiglia di Heiligenhausen è attualmente libero, dopo aver trascorso dieci mesi in custodia cautelare. Dopo il processo, è stato accolto dai suoi familiari e amici con champagne fuori dal tribunale.

In seguito si deciderà se potrà scontare il resto della pena in libertà vigilata, come richiesto dai suoi avvocati. Poiché né la difesa né l'accusa hanno presentato appello, la sentenza è definitiva.

Attacchi pianificati alle linee elettriche e il rapimento di Lauterbach

Il rappresentante dell'Ufficio del Procuratore di Düsseldorf aveva richiesto una pena detentiva più alta di tre anni e nove mesi. L'uomo ha ammesso in tribunale di aver fatto parte del gruppo terroristico di estrema destra "Kaiserreichsgruppe" e di aver sostenuto i suoi piani di colpo di stato.

Stando all'atto d'accusa, il "Kaiserreichsgruppe" aveva pianificato di utilizzare esplosivi per disturbare l'approvvigionamento di energia elettrica della Germania per settimane. Inoltre, si ipotizzava che il Ministro federale della Salute Karl Lauterbach (SPD) sarebbe stato rapito. L'azione del colpo di stato era inizialmente prevista per maggio 2022.

Gli avvocati dell'uomo condannato lo hanno descritto in tribunale come un "tigre di carta" che non era un "cittadino del Reich" ma un semplice scettico del Covid. Aveva solo voluto fare bella figura tra i cospiratori. Il padre di famiglia aveva imparato la lezione, hanno dichiarato i suoi avvocati in tribunale.

"Mi sono fatto coinvolgere in questa follia"

Per il Senato, il imputato "non è un cittadino del Reich originale, ma qualcuno che è stato radicalizzato dalle circostanze". I giudici non vedono alcun rischio di recidiva nel 50enne. Gli viene dato credito per aver confessato e testimoniato contro i complici. "Mi sono fatto coinvolgere in questa follia", ha detto in tribunale. Tuttavia, ha negato un rapimento pianificato di Angela Merkel.

Nella determinazione della pena, il Senato per la tutela dello stato ha tenuto conto del fatto che l'imputato non aveva precedenti penali. Inoltre, è stato notato che il "Kaiserreichsgruppe" era "significativamente meno pericoloso di altri gruppi e il suo futuro era già alle spalle", ha spiegato il presidente del tribunale.

