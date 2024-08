- Complott di colpo di stato di destra: quasi quattro anni di carcere richiesti

Per un presunto estremista di destra di Heiligenhaus, vicino a Essen, la procura ha richiesto una condanna a tre anni e nove mesi. Il 50enne ha ammesso la sua partecipazione a piani di colpo di stato durante il processo presso la Corte d'Appello di Düsseldorf. Aveva aderito al gruppo estremista di destra "Kaiserreich" e aveva sostenuto i loro piani di colpo di stato.

Nel frattempo, il defendants, che era stato impiegato come tecnico manutentore, aveva testimoniato contro i suoi presunti complici in altri procedimenti penali, compresa la Corte d'Appello di Koblenz. Il pubblico ministero ha tenuto conto di questo. Tuttavia, non ha creduto che il 50enne avesse aderito al gruppo solo per trarre personale vantaggio. La difesa ha sostenuto che il loro cliente non era un cittadino del Reich, ma un oppositore confuso delle misure COVID-19. Hanno richiesto una condanna non superiore a due anni e mezzo di carcere e il trasferimento in detenzione aperta.

Il 50enne ha ammesso di aver offerto di compiere attacchi alle linee elettriche. "Voglio prendere le distanze dai miei pensieri radicali del tempo. Tutto è corretto. Sono stato solo trascinato in questo nonsenso", ha spiegato.

Poiché la polizia ha trovato più di 50 fuochi d'artificio illegali nella sua casa, è stato anche accusato di violazione della legge sugli esplosivi. Questa accusa è stata lasciata cadere durante il processo. Il defendants ha insistito che si trattava di un residuo del Capodanno e che non aveva intenzioni malvagie.

Secondo l'atto d'accusa, il gruppo "Kaiserreich" intorno ai cosiddetti "Patrioti Uniti" aveva preparato un colpo di stato e aveva commesso alto tradimento contro la Repubblica Federale. L'obiettivo era quello di sostituire il sistema di governo democratico con uno autoritario.

Durante la pandemia di COVID-19, il defendants tedesco ha dichiarato di essere diventato radicalizzato e di non consumare più i media mainstream, ma di informarsi solo tramite Telegram e YouTube. Nel 2021, si è candidato al Bundestag per il partito "Die Basis", che viene considerato il braccio politico del movimento "Querdenker".

Secondo l'atto d'accusa, gli attacchi esplosivi su 16 linee elettriche avrebbero dovuto causare un blackout fino a 40 giorni, che avrebbe dovuto portare a condizioni simili a una guerra civile. Inoltre, il ministro federale della Salute Karl Lauterbach (SPD) avrebbe dovuto essere rapito. La sentenza verrà annunciata il prossimo mercoledì (14 agosto).

Leggi anche: