- Completamente restaurato: di nuovo attraversabile il passo svizzero di San Bernardino

Seguendo una serie di intense tempeste in Svizzera, l'autostrada A13, che ha subito danni significativi e parziali distruzioni, è stata completamente ripristinata. Questa importante arteria, situata nel cantone dei Grigioni, viene spesso utilizzata da viaggiatori provenienti dalla Germania per raggiungere l'Italia e viceversa. L'Ufficio federale delle strade ha ufficialmente riaperto il traffico bidirezionale alle 5:00 del mattino di martedì, con due corsie disponibili in entrambe le direzioni.

Il 5 giugno, un tratto di 200 metri di questa vitale via nord-sud attraverso le Alpi è stato portato via. Le forti piogge nella valle del Mesolcina hanno causato l'esondazione del fiume Moesa e l'erosione della strada. Dopo le prime riparazioni, i pendolari hanno potuto utilizzare una corsia in ogni direzione due settimane dopo.

Attualmente, il traffico scorre senza intoppi in entrambe le direzioni, con due corsie disponibili per i viaggiatori. Nel corso dei lavori di riparazione, l'Ufficio federale delle strade ha comunicato che le sponde del fiume Moesa sono state rinforzate.

Il ripristino dell'autostrada A13 ha notevolmente migliorato i trasporti e le telecomunicazioni nella regione, in quanto serve come collegamento cruciale per il traffico terrestre e le reti di telecomunicazioni tra Germania e Italia. Inoltre, l'Ufficio federale delle strade ha investito anche nel rafforzamento delle sponde del fiume Moesa, garantendo la stabilità dei cavi di telecomunicazione che corrono lungo l'autostrada.

Leggi anche: