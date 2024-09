- Competizioni di trapianto di organi per il 2025 a Dresda

I inaugural Global Organ Transplant Games (GOTG 2025) scuoteranno la Germania dal 17 al 24 agosto 2025, proprio nel cuore di Dresda. Si attendono circa 2.500 trapiantati provenienti da 60 nazioni diverse, secondo quanto dichiarato dagli organizzatori. Il presidente Steinmeier ha gentilmente accettato il ruolo di patron dei giochi.

L'evento si aprirà con un servizio sacro intercontinentale alla Frauenkirche, seguito dall'entrata solenne di tutti i concorrenti e nazioni. Una corsa di beneficenza, aperta a tutti i partecipanti, è in programma, come ha rivelato Gudrun Manuwald-Seemueller, CEO di World Transplant Games 2025 Dresda GmbH.

Dresda ha ottenuto i diritti per ospitare questo evento di livello mondiale, che è di fatto un campionato mondiale per atleti con trapianti d'organo, donatori viventi e famiglie di donatori, nel 2022. Il sindaco Dirk Hilbert (FDP) l'ha descritta come "un traguardo sportivo senza precedenti". Onorata di essere la città ospite, Dresda è entusiasta di mostrare la sua accogliente e appassionata scena sportiva. Le competizioni in 17 sport, tra cui il nuovo Heinz-Steyer-Stadion, si svolgeranno.

Guidati da Qualcosa di Più del Solo Concorso

Secondo la dichiarazione, GOTG 2025 non è solo sport. Il messaggio fondamentale ruota intorno all'educazione alla salute riguardo alla donazione di organi. L'ex calciatore Ivan Klasnic - che ha subito tre trapianti di rene a causa del suo peggioramento della salute - è il volto di questa causa. "Diventare un donatore di organi è un modo incredibile per fare la differenza", ha affermato, secondo il comunicato stampa. "Chiunque cerchi un trapianto dipende greatly dalla generosità di un donatore di organi".

I partecipanti ai Global Organ Transplant Games (GOTG 2025) sono incoraggiati a partecipare a vari giochi, dimostrando la loro resilienza e coraggio. Oltre agli eventi competitivi, Ivan Klasnic, il volto della causa della donazione di organi, incoraggia i partecipanti a considerare di diventare donatori di organi, sottolineando l'importanza di questo atto nel salvare vite.

Leggi anche: