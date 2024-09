- Competitor Bluesky guadagna dalle pratiche di blocco X in Brasile

Elon Musk's digital platform X sta vivendo uno shutdown in Brasile che ha avuto un impatto significativo, beneficiando il concorrente relativamente minore Bluesky. Di recente, Bluesky ha registrato un aumento di un milione di utenti, come dichiarato dai suoi sviluppatori nel fine settimana. In precedenza noto come Twitter, X vanta circa 20 milioni di utenti in Brasile, secondo i media.

Il giudice Alexandre de Moraes, della Corte Suprema Federale brasiliana, ha autorizzato lo shutdown di X nel paese. Ha criticato il servizio per non aver affrontato efficacemente la diffusione di odio e informazioni fuorvianti.

La tensione è aumentata nelle scorse settimane, con il giudice che richiedeva a X di sospendere i conti degli attivisti di destra che diffondono teorie del complotto e informazioni fuorvianti. Musk ha considerato questa richiesta incostituzionale, si è rifiutato di ottemperare e ha anche ignorato la multa imposta.

Inoltre, Musk ha ignorato un termine per nominare un rappresentante legale per il Brasile, portando Moraes a chiedere lo shutdown venerdì. Musk ha risposto citando la libertà di parola e definendo il giudice "una figura dittatoriale".

Bluesky e altre piattaforme rivali hanno ricevuto un afflusso di utenti a causa del malcontento per lo spostamento a destra di Twitter e X da quando Musk ne ha acquisito il controllo nel ottobre 2022. Il CEO miliardario di Tesla e della società di esplorazione spaziale SpaceX ha affiliazioni con la destra americana, che esprime spesso ai suoi 190 milioni di follower su X.

Tuttavia, nessuna delle app concorrenti ha ancora superato la popolarità di X. Alcune sono già fallite. La piattaforma alternativa più popolare a X è Threads di Meta, con circa 200 milioni di utenti attivi mensili.

