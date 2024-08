- Compatto streaming

Donne, a rischio della loro salute. Uomini, a rischio della loro vita. E una superpotenza con tanto in gioco. Ecco cosa guardare questa settimana.

"Dallas Cowboys Cheerleaders: An American Dream" (Netflix)

I Dallas Cowboys potrebbero avere un record misto nella National Football League, ma le loro cheerleader sono considerate le migliori degli Stati Uniti. Conosciute come "Le cocche d'America", sono facilmente riconoscibili per i loro top blu, shorts bianchi con le stelle e stivali da cowboy bianchi. C'è addirittura una Barbie vestita da cheerleader dei Dallas Cowboys (DCC). Il documentarista Greg Whiteley, che ha già esplorato il mondo difficile delle cheerleader in "Cheer" di Netflix, si avvicina in modo straordinario alle persone in questa nuova serie Netflix, "Dallas Cowboys Cheerleaders: An American Dream". Racconta le storie dietro le uniformi, partendo dal processo di audizione impegnativo, seguendo diverse aspiranti. Per poco pagate, queste donne sopportano disturbi alimentari e ossa rotte per entrare a far parte del gruppo e evitare di essere tagliate l'anno successivo. È commovente. Disponibile ora su Netflix.

"The Instigators" (Apple TV+)

Rory (Matt Damon) e Cobby (Casey Affleck) sono partner riluttanti. Un padre single che lotta e un ex detenuto, pianificano di rubare fondi illecitamente da un sindaco corrotto. Ma le cose vanno storte e devono fuggire sia dalla polizia che dai gangster vendicativi. Desperati, convincono la terapeuta di Rory (Hong Chau) a unirsi alla loro fuga, costringendoli a lavorare insieme per evitare l'arresto o di peggio. La commedia d'azione "The Instigators" è ora in streaming su AppleTV+ dal 9 agosto.

"The Ministry of Ungentlemanly Warfare" (Prime Video)

La commedia d'azione "The Ministry of Ungentlemanly Warfare" si basa sui recenti file dell'Ufficio di Guerra britannico. Inspirata a eventi reali, il film racconta la storia del primo reparto speciale britannico, fondato dal Primo Ministro Winston Churchill e un piccolo gruppo di militari, tra cui l'autore di James Bond Ian Fleming. Questo reparto segreto, composto da una ciurma eterogenea di delinquenti e sbandati, intraprende una missione audace contro i nazisti, utilizzando tecniche di combattimento non convenzionali e decisamente "non gentiluomini". Le loro azioni audaci influenzano il corso della guerra e gettano le basi per il SAS britannico e la guerra moderna. Diretto e scritto da Guy Ritchie ("The Gentlemen"), vede Henry Cavill ("Mission: Impossible - Fallout") e Til Schweiger. Attualmente disponibile su Prime Video.

"Kamala Harris - An American Career" (Arte-Mediathek)

Il documentario "Kamala Harris: An American Journey" di Marjolaine Grappe e David Thomson racconta la storia della prima Vice Presidente degli Stati Uniti. Cresciuta nei quartieri afroamericani di Berkeley e Oakland, la figlia di genitori immigrati ha superato ogni immaginabile ostacolo: è stata la prima donna nera Procuratore Generale e la seconda donna nera nel Senato degli Stati Uniti. Ora, sembra destinata a succedere a Joe Biden nel 2024. Nel 2020, la rivista americana "Forbes" l'ha classificata al terzo posto nella sua lista delle 100 donne più potenti del mondo, dopo Angela Merkel e Christine Lagarde. Come è arrivata così in alto così rapidamente? Cosa rivela il suo successo sull

