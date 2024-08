- Commerzbank presenta i dati del secondo trimestre

Se Commerzbank pubblica i risultati del secondo trimestre questo mercoledì (alle 07:00), gli analisti non si aspettano nuovi record. La grande banca parzialmente di proprietà dello stato è attesa per aver guadagnato meno nei mesi di aprile a giugno rispetto al primo trimestre eccellente. Le ragioni includono gli effetti positivi in via di esaurimento dell'aumento dei tassi di interesse e i costi legali elevati della filiale polacca mBank relativi ai prestiti denominati in franchi svizzeri.

Secondo un sondaggio pubblicato dall'azienda, gli analisti si aspettano in media un risultato operativo di 857 milioni di euro nel secondo trimestre, che sarebbe circa il tre percento in meno rispetto allo scorso anno. Nel primo trimestre del 2024, la banca ha guadagnato quasi 1,1 miliardi di euro di profitto operativo.

Gli analisti si aspettano un calo a 539 milioni di euro di profitto netto. La principale ragione di ciò è che la margine degli interessi potrebbe non essere aumentata così tanto come nel primo trimestre e per tutto lo scorso anno - in effetti, potrebbe essere addirittura diminuita rispetto all'anno precedente. Gli investitori sono anche ansiosi di sentire dichiarazioni sulle riacquisti di azioni.

