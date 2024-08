- Commerzbank guadagna leggermente meno - previsione confermata

Commerzbank resta sulla rotta per un utile più elevato quest'anno nonostante un calo del vento favorevole sui tassi di interesse. La banca mira a superare significativamente il risultato dell'anno scorso entro il 2024, come indicato nel suo rapporto intermedio pubblicato il mercoledì. Nel 2023, la banca ha guadagnato un record di 2,2 miliardi di euro grazie all'aumento dei tassi di interesse e all'aumento dei ricavi da depositi e prestiti.

Manfred Knof, CEO della banca parzialmente statale dal periodo della crisi finanziaria, ritiene che la banca sia finanziariamente ben posizionata e in grado di continuare a riacquistare le proprie azioni. Tuttavia, gli investitori sono preoccupati per le provvisioni per i rischi della banca. Le azioni della banca, che avevano performato bene fino ad ora quest'anno, sono diminuite significativamente, rendendola uno dei più grandi perdenti del DAX con un calo di circa il quattro percento. Nonostante ciò, le azioni sono ancora in aumento di circa il 17 percento rispetto all'anno in corso.

"Il nostro business con i clienti continua a svilupparsi positivamente. Il primo semestre è stato il migliore degli ultimi 15 anni", ha detto Knof. "Le imprese hanno richiesto increasingly prestiti per investimenti e i clienti privati sono stati più attivi nei titoli". Grazie al forte business di base, la banca può continuare a compensare oneri speciali come i costi delle controversie legali coinvolgenti la sua controllata polacca mBank e in Russia.

La forte ratio di capitale di base della banca conferma la sua intenzione di continuare a restituire il capitale agli azionisti, secondo il CFO Bettina Orlopp. "Di conseguenza, abbiamo richiesto la prima tranche del nostro terzo riacquisto di azioni, pari a 600 milioni di euro, con la BCE e l'Agenzia federale per il real estate".

Nel secondo trimestre, il profitto è diminuito del cinque percento a 538 milioni di euro, in linea con le aspettative degli esperti. Tuttavia, poiché la banca aveva guadagnato significativamente di più nel trimestre precedente, il profitto semestrale è ancora aumentato di una cifra a due cifre. Nel secondo trimestre, la banca ha subito l'impatto del calo dei tassi di interesse, con il margine di interesse che è leggermente sceso a poco meno di 2,1 miliardi di euro. Tuttavia, il margine di commissione è aumentato di circa il cinque percento a 879 milioni di euro.

Nonostante l'ambiente economico sfidante, la banca è riuscita a mantenere stabili le sue provvisioni per i rischi a circa 200 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Nel primo trimestre, le provvisioni per i rischi erano ancora ben al di sotto dei 100 milioni di euro. La banca ha inoltre ridotto il suo buffer per i rischi da eventi principali (Top-Level Adjustments (TLA)) di 87 milioni di euro a 336 milioni di euro negli ultimi tre mesi. Ciò significa che la banca ha meno capitale disponibile per coprire potenziali effetti secondari di crisi geopolitiche, incertezze legate all'inflazione e gli impatti della politica monetaria restrittiva.

Gli analisti finanziari della Commerzbank monitorano attentamente le tendenze dei tassi di interesse previsti, poiché potrebbero influire significativamente sui futuri guadagni della banca. Nonostante le previsioni sui tassi di interesse, la banca resta ottimista nel superare il suo obiettivo di utile per il 2024, come indicato nel rapporto intermedio.

