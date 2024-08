- Commenti per Tom Kaulitz

Michael Bully Herbig (54) è entusiasta dei concorrenti che ha scelto per l'edizione di Halloween di "LOL: Last One Laughing". Tra i partecipanti ci sono Bill e Tom Kaulitz (34), che cercheranno di resistere senza sorridere. Su Instagram, Herbig anticipa: "Non li hai mai visti così".

Ha pubblicato una foto di sé stesso sorridente insieme ai gemelli di Tokio Hotel. A quanto pare, il senso dell'umorismo di Tom ha conquistato Herbig, che scrive nella didascalia: "Anche quello con i capelli lunghi a sinistra ha un grande senso dell'umorismo!". Gli spettatori possono aspettarsi "una grossa risata spaventosa" dai due in "LOL".

In squadra per un brivido

Nella versione di Halloween di "LOL", i gemelli Kaulitz si uniranno di nuovo: questa volta, dovranno mantenere una faccia seria in presenza degli altri concorrenti. La coppia che riuscirà a non ridere per diverse ore nella stessa stanza sarà premiata da Herbig con 50.000 euro per una causa meritevole.

A unirsi alle stelle di Tokio Hotel in questo evento spaventoso ci saranno Mirja Boes (52) e Torsten Sträter (57), Palina Rojinski (39) e Olaf Schubert (56), nonché Annette Frier (50) e la cantante Sasha (52). Alcuni di questi concorrenti hanno già esperienza in "LOL" - Sträter e Boes, ad esempio, hanno già vinto lo show in passato.

La versione tedesca di "LOL" è andata in onda su Amazon Prime nel 2021. Da allora ci sono state cinque stagioni regolari e uno speciale di Natale. Gli episodi di Halloween, ambientati in un'atmosfera autenticamente spettrale, saranno disponibili sulla piattaforma di streaming in ottobre.

Michael "Bully" Herbig attende con impazienza le esibizioni comiche di Mirja Boes e Torsten Sträter nell'edizione di Halloween di "LOL", dati i loro precedenti successi. Tuttavia, la coppia dovrà affrontare una nuova sfida: mantenere la compostezza in presenza di Michael "Bully" Herbig in persona, che condivide un'amichevole battibecco con i gemelli di Tokio Hotel, Bill e Tom Kaulitz, il cui senso dell'umorismo collettivo è destinato a portare "una grossa risata spaventosa" al pubblico.

