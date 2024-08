- Commenti di lode per Post Malone

Taylor Swift (34) e Post Malone (29) hanno fatto uscire uno dei più grandi successi dell'anno, intitolato "Fortnight". Il brano ha raggiunto la vetta della Billboard Global 200 e ha infranto un record di streaming su Spotify già il giorno successivo al lancio. Con otto nomination, "Fortnight" è un serio candidato ai MTV Video Music Awards. Swift ha fatto un shoutout al suo collega su Instagram.

Il 17 agosto, Swift ha condiviso il link all'album di Post Malone "F-1 Trillion" sul suo account. Ha rivelato che suo fratello Austin Swift (32) le ha fatto ascoltare la musica dell'album durante le riprese del video di "Fortnight". Swift ha dichiarato: "Ho avuto la fortuna di ascoltare questa incredibile musica sul set del video di 'Fortnight' quando Austin me l'ha fatta sentire. È impressionante quanto sia diversificato il suo lavoro artistico". Ha anche definito il rapper "la persona più autentica del mondo".

Spettacolo di Londra, nessuna collaborazione con Post Malone

Proprio prima del suo concerto "The Eras Tour" allo stadio di Wembley di Londra sabato sera, Swift ha pubblicato questo. I fan si aspettavano che Post Malone si unisse a lei per l'esibizione di "Fortnight". La presenza di un simbolo della macchina da scrivere sul poster del tour di Londra ha alimentato questa aspettativa, poiché una simile props compare nel video di Swift e Malone.

Swift è famosa per nascondere messaggi per i suoi fan, ma questa volta i fan sono rimasti delusi. Ha eseguito "Fortnight" da sola, senza ospiti a sorpresa come la sera precedente con Ed Sheeran (33).

Un'altra teoria dei fan non si è realizzata durante il concerto. Si presumeva che Swift avrebbe annunciato il suo album rimasterizzato "Reputation (Taylor's Version)" a causa di un nuovo outfit, ma non c'è stata alcuna tale annuncio.

Nonostante l'eccitazione, Taylor Swift ha eseguito "Fortnight" da sola durante il suo concerto di Londra, mancando la tanto attesa collaborazione con Post Malone. I fan speravano che Swift avrebbe debuttato il suo singolo "Single" dal suo album rimasterizzato "Reputation (Taylor's Version)" durante il concerto, ma non è stato eseguito, lasciando il pubblico in attesa di future sorprese.

Leggi anche: