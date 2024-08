Secondo un'indagine condotta dal Comitato contro la Tortura in Germania, diverse prigioni e strutture psichiatriche stanno violando i diritti umani fondamentali. Il rapporto indica che le condizioni di vita in questi istituti sono brutali. In particolare, due detenuti erano ammassati in una cella di nove metri quadrati, condividendo non solo lo spazio, ma anche un unico water, sia nelle carceri della Saarland che del Baden-Württemberg. Il rapporto evidenzia che la situazione nel Baden-Württemberg è ancora peggiore poiché il water non è separato. Questa convivenza stretta, secondo il rapporto, comporta condizioni di vita umilianti per i prigionieri.

Il comitato, che lavora sotto la convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, è incaricato di garantire la protezione dei diritti umani in tutti i luoghi di detenzione in Germania, come i controlli alle frontiere.

Il rapporto annuale rivela anche casi di trattamento disumano in alcune strutture psichiatriche. I pazienti di un ospedale psichiatrico del Baden-Württemberg erano costretti a utilizzare padelle e bottiglie per i loro bisogni, con ogni utilizzo registrato dalle telecamere di sorveglianza.

Il rapporto affronta anche il problema delle espulsioni. In un caso, le autorità hanno espulso un uomo nigeriano despite un ordine del tribunale. Il rapporto mostra che il benessere dei bambini viene spesso trascurato durante le espulsioni, ad esempio quando vengono separati dai loro genitori durante le espulsioni di massa.

Il rapporto menziona anche casi di violazioni dei diritti umani nella Saarland, notando che i detenuti nelle carceri della Saarland devono sopportare condizioni di vita strette. Il comitato delle Nazioni Unite che sovrintende alla convenzione contro la tortura si sta concentrando sull miglioramento della protezione dei diritti umani in tutti i luoghi di detenzione in Germania, compresi quelli nella Saarland.

