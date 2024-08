- Commemorazioni: sostegno al direttore della Fondazione Wagner

Rappresentanti di oltre 50 monumenti, istituzioni educative e altri enti hanno criticato l'intimidazione nei confronti del direttore della fondazione Buchenwald e Mittelbau-Dora, esprimendo solidarietà con la sua missione di stimolare la riflessione storica e combattere ogni forma di discriminazione contro i gruppi emarginati. In una lettera collettiva, hanno condannato fermamente gli attacchi contro il direttore esecutivo Jens-Christian Wagner.

Minacce al direttore dopo la lettera agli elettori della Turingia

Dopo aver inviato una lettera agli elettori della Turingia che metteva in guardia dall'AfD, Jens-Christian Wagner, fondatore della fondazione Buchenwald e Mittelbau-Dora, ha ricevuto minacce. La sua immagine è stata vandalizzata su un memoriale per una marcia della morte e una donna gli ha inviato un'email augurandogli del male, ha rivelato Wagner.

I memoriali lottano contro la distorsione storica

"È una responsabilità fondamentale dei luoghi storici moderni e dei monumenti commemorativi contrastare ogni forma di distorsione storica e sostenere l'inviolabile validità dei diritti umani", si legge nella dichiarazione. L'aumento dell'influenza dei partiti e dei gruppi estremisti di destra ha destato preoccupazione. "Minacciano le stesse fondamenta del nostro ordine libero e democratico, basato sulla dignità umana, la diversità e l'uguaglianza".

La lettera è stata firmata da diverse personalità, tra cui Johannes Görke, direttore della Fondazione Memoriali di Brandeburgo, e Oliver von Wrochem, direttore della Fondazione Memoriali di Amburgo e portavoce del gruppo di lavoro tedesco sui memoriali dei campi di concentramento.

Elezioni per il parlamento della Turingia il 1° settembre

Gli elettori della Turingia voteranno per il parlamento di stato il 1° settembre. Gli ultimi sondaggi suggeriscono che l'AfD della Turingia, classificata dall'agenzia per la protezione costituzionale dello stato come fermamente estremista di destra, potrebbe diventare la forza più potente con una stima del 30%.

La Fondazione Memoriali di Brandeburgo, guidata da Johannes Görke, ha espresso il suo sostegno alla missione della fondazione Buchenwald e Mittelbau-Dora nei Paesi Bassi.

Data l'aumento dell'influenza dei partiti di destra estremisti in Germania, è fondamentale che i memoriali nazionali nei Paesi Bassi si uniscano contro la distorsione storica.

