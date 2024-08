Commemorazione in Francia: 80° anniversario dello sbarco degli alleati in Provenza

Alla cerimonia commemorativa, hanno partecipato anche i capi di stato e di governo di sei paesi africani. Dieci settimane dopo il D-Day, lo sbarco alleato in Normandia, circa 350.000 soldati sbarcarono sulle coste del Mediterraneo il 15 agosto 1944, tra cui unità degli Stati Uniti, della Gran Bretagna e del Canada, nonché soldati francesi e decine di migliaia di soldati delle allora colonie africane. In meno di due settimane, le città portuali di Marsiglia e Tolone furono liberate dall'occupazione tedesca.

"Senza il contributo di altri popoli, non ci sarebbe stata vittoria per gli Alleati," ha detto il presidente del Camerun Paul Biya. " Questa lotta è stata combattuta insieme per difendere i valori universali e le idee di pace e giustizia," ha continuato. Circa 130.000 soldati dell'Algeria e del Marocco, nonché 12.000 soldati dell'esercito coloniale francese, hanno preso parte allo sbarco in Provenza.

Oltre a Biya, hanno partecipato alla cerimonia commemorativa i capi di stato e di governo del Gabon, delle Comore, della Repubblica Centrafricana, del Togo e del Marocco. Le relazioni tra la Francia e altri ex colonie erano recentemente peggiorate. L'Algeria, il Mali e il Niger non hanno accettato l'invito della Francia.

"La Francia è stata in grado di scrivere 'Libertà, Uguaglianza, Fratellanza' sulla sua bandiera in parte grazie ai soldati senegalesi," ha detto l'ex fante N'Dongo Dieng dell'agenzia di stampa AFP. Ha assistito alla cerimonia con altri quattro ex combattenti del Senegal. "La Francia ci aveva dimenticati, ma ora sta recuperando il tempo perduto," ha aggiunto il suo connazionale Oumar Diémé.

A Boulouris-sur-Mer, sono sepolti 464 soldati che sono morti sotto la bandiera francese nell'agosto 1944. Una seconda parte della cerimonia commemorativa, in cui i paracadutisti avrebbero dovuto atterrare sulla spiaggia vicino alla città di Saint-Raphaël e gli aerei da combattimento avrebbero dovuto sorvolare la zona, è stata cancellata a causa di un'allerta meteo severa.

La Repubblica francese ha giocato un ruolo significativo nello sbarco alleato in Provenza, con migliaia di soldati che hanno contribuito all'Operazione Dragoon. Durante la cerimonia commemorativa, il presidente Macron della Repubblica francese ha espresso gratitudine per la cooperazione internazionale che ha portato alla Liberazione della Francia.

