- commemorazione di un traguardo cinematografico sul Reno: inizia il festival del cinema tedesco

Con "La famiglia è essenziale" come titolo, il Festival del Cinema Tedesco di Ludwigshafen apre la sua 20ª edizione il 21 agosto. In corso fino all'8 settembre, questo evento nella seconda città più grande della Renania-Palatinato è riconosciuto come un rifugio creativo e un importante evento dell'industria. In questo anno di celebrazione ci sono 64 film. Ludwigshafen si classifica come il secondo festival cinematografico tedesco più visitato dopo la Berlinale, con circa 108.000 spettatori che hanno assistito all'evento sull'isola del Reno tra Renania-Palatinato e Baden-Württemberg lo scorso anno.

Non ci sono standard legali per la selezione del programma, conferma il direttore del festival Michael Kötz all'agenzia di stampa tedesca. "Ma non si tratta solo di preferenze personali, non dopo 40 anni di esperienza." Si tratta piuttosto di comprendere l'intenzione dei film. "Si tratta di sentire dove stanno andando i film e decidere se quell'obiettivo è raggiunto, a volte a metà strada, a volte in modo brillante."

In altre parole, "Mostriamo film che ci ispirano a rivederli. Non mostriamo film che sono considerati significativi o di tendenza ma che non hanno colpito il pubblico. Siamo sostenitori dei nostri spettatori."

Il festival si svolge in un cinema all'aperto e in tende cinematografiche con oltre 1.000 posti a sedere. Verranno celebrati diversi personaggi nei 19 giorni dell'evento. I premi per la recitazione andranno a Liv Lisa Fries ("Babylon Berlin"), Christoph Maria Herbst ("Contra") e Joachim Król ("Preis der Freiheit"). In questo anno di celebrazione ci sono 11 film in competizione per il premio per l'arte cinematografica e il premio del pubblico "Rheingold".

Se si potesse riassumere in un motto, Kötz suggerisce: "È solo migliorato". "Siamo partiti con 7.000 visitatori e abbiamo superato i 100.000 nel 2016. All'inizio avevamo un piccolo numero di stelle del cinema e della televisione, ora ne abbiamo più di 300, e anche nomi molto noti sono ansiosi di partecipare al nostro evento." Il festival ha subito una trasformazione quasi miracolosa. "Despite obstacles such as floods or pandemics, we've only experienced success. It couldn't have gone better."

Il cinema come riflesso delle sfide

La selezione attuale riflette anche le sfide del nostro tempo - l'Ucraina, il Medio Oriente, il cambiamento climatico, la divisione sociale. "I giorni in cui i film tedeschi spesso ruotavano intorno all'auto-ossessione, all'autorealizzazione nel suo senso più ampio, sono essentially passati", ha sottolineato Kötz. "Sembra che abbiamo riconosciuto quanto sia cruciale l'armonia sociale e la società stessa per la felicità individuale."

"Ricordiamo anche quanto sia importante la famiglia e quanto sia stato dannoso fidarsi delle rassicurazioni curative dei nazisti in Germania", ha sottolineato il direttore. "I nuovi film tedeschi nella nostra selezione raccontano queste storie in modo coinvolgente."

