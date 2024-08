- Commemorazione di un incidente mortale a Solingen

Ricordando le vittime del tragico attacco con il coltello a Solingen, è prevista una funzione ecumenica nella chiesa evangelica della città domenica mattina. Iniziata alle 10:00, questa funzione offrirà un luogo sicuro per coloro che desiderano piangere, cantare e pregare insieme, come dichiarato dal decano Michael Mohr all'agenzia stampa tedesca.

La chiesa si trova vicino al luogo del crimine, dove tre vite sono state tragicamente perse durante una festa della città la sera del venerdì precedente. In risposta, sabato sera si è tenuta una veglia nella zona pedonale animata di Solingen, piena di persone in lutto per i defunti.

