- Commemorazione del 125° anniversario della Harzquer-Bahn e della Brockenbahn.

Questo fine settimana si celebra il 125º anniversario della Brockenbahn e della Harzquerbahn con una grande festa a Wernigerode. La Harzer Schmalspurbahnen, che gestisce entrambe le ferrovie, ha organizzato una festa in cortile sui terreni del suo nuovo officina per locomotive a vapore. Secondo la compagnia, l'evento sarà un "delizioso festival familiare con un programma vivace per bambini e palcoscenico". Le celebrazioni iniziano sabato alle 10:00.

Tra gli eventi degni di nota ci sono una mostra di veicoli retrospettivi, un trenino in miniatura e visite guidate dietro le quinte dell'officina. Una delle principali attrazioni è la locomotiva a vapore del 1899 "Hoya", gestita dall'Associazione Ferroviaria Tedesca. Sabato, fungerà da locomotiva di testa per il tradizionale treno regolare da Wernigerode al Brocken, alto 1141 metri, offrendo giri in cabina il giorno successivo. Questa locomotiva è stata chiamata in onore della ferrovia a scartamento ridotto Hoya-Syke-Asendorf, a cui è stata consegnata nel 1899.

Nel 1899, il primo treno ha raggiunto il Brocken, alto 1141 metri. Inoltre, il traffico ferroviario a scartamento ridotto dell'intera Harzquerbahn, che collega Nordhausen (Turingia) e Wernigerode (Sassonia-Anhalt), ha iniziato le sue operazioni. In precedenza, la Harzquerbahn aveva già operato su specifici tratti.

I visitatori possono godersi un bicchiere di vino rosso nella tenda del vino, che offre diverse bevande, mentre fanno una pausa dall'esplorazione della mostra dei veicoli. Dopo l'emozionante giro in cabina sulla locomotiva a vapore del 1899 "Hoya" della domenica, i passeggeri potrebbero rilassarsi con un fresco bicchiere di vino rosso.

