- Commemorare gli anniversari degli Oasis e la rinascita dei controversi fratelli Gallagher?

Questa settimana nella storia della musica britannica ha visto importanti traguardi per Oasis, un gruppo noto per il suo impatto sul pop chitarristico e il leggendario duo di fratelli Noel e Liam Gallagher. Questo venerdì segna 30 anni dal rilascio di "Definitely Maybe", un album che ha trasformato il genere Britpop, mentre mercoledì segna 15 anni dalla partenza di Noel dal gruppo in conflitto con suo fratello Liam. Potenziali possibilità potrebbero ripresentarsi.

Oasis simboleggiava il pop chitarristico, ma soprattutto erano definiti dai fratelli Gallagher come leader. La loro sicurezza, a volte spacconata, i capelli scompigliati, gli occhiali da sole e le voci distintive - Noel, il talentuoso songwriter; Liam, il cantante carismatico.

Originari di Manchester, questi ragazzi britannici sono emersi come l'esportazione musicale più cool dalla patria dei Beatles, dei Rolling Stones e di altri alla metà degli anni '90. Il loro momento di massimo splendore è arrivato con il rilascio di "(What's The Story) Morning Glory?" nel 1995, con successi come "Wonderwall" e "Don't Look Back In Anger", che hanno attirato l'acclamazione globale. Si è scatenata una "Battle of Britpop" con Blur, dibattuta per aver popolare lo stile.

Blur, guidato dal cantautore Damon Albarn, ha continuato a esibirsi. Oasis, however, si è sciolto come conseguenza della faida tra i Gallagher nel 2009. I fratelli hanno fatto occasionalmente notizia per le loro apparizioni a sostegno del Manchester City o per le discussioni pubbliche con altri o con celebrità.

Ora, quindici anni dopo lo scioglimento, i media britannici hanno speculato più selvaggiamente che mai su un ritorno astonish. Liam ha fatto un accenno durante un'apparizione a X: "Non ho mai amato la parola 'ex'". I fan credono che si riferisse alla frase 'ex cantante degli Oasis'.

"Don't Look Back in Anger" - i fratelli stanno veramente non guardando indietro con rabbia? "The Sun" riporta che hanno lavorato segretamente per la riconciliazione e alleati sorpresa.

"Mail on Sunday" sostiene che Liam (51) e Noel (57) hanno considerato l'intestazione del più importante festival musicale britannico, Glastonbury, nell'estate del 2025 e il superamento del recente record di Wembley Stadium di Taylor Swift. "Sunday Times" sente che oltre a Wembley, i concerti potrebbero anche aver luogo a Heaton Park, la loro città natale a Manchester.

Il critico musicale tedesco Frank Laufenberg rimane scettico riguardo a un potenziale ritorno, dicendo: "Mi sembra che gli Oasis abbiano musicalmente detto tutto". Tuttavia, la faida continua tra i fratelli Gallagher ha scatenato la sua irritazione. "Quello non aveva nulla a che fare con la musica", ha detto. "E ora è tutto pace e gioia? Molto dubbio", ha commentato il 79enne.

Ufficialmente, nessuno conferma le voci. Tuttavia, Liam ha fatto un'allusione sottile alla sua esibizione al Leeds Festival questo weekend, secondo "Sunday Mirror". "È piuttosto interessante, non è vero? Siamo in una situazione molto intrigante", ha detto, poi ha eseguito l'hit degli Oasis "Half the World Away".

Raro riconoscimento da Noel.

In precedenza, Noel aveva offerto una rara approvazione per Liam. "Non posso cantare 'Slide Away' e 'Cigarettes & Alcohol' e 'Rock 'N' Roll Star' e tutto il resto", ha detto. "Potrei, ma non sarebbe lo stesso. È il modo o la voce e l'atteggiamento. Non ho lo stesso atteggiamento di lui", ha detto Noel Gallagher. "Se cantassi una canzone, suonerebbe bene. Se la cantasse lui, suonerebbe fantastico".

Gli esperti musicali affermano che mentre Noel è responsabile di molti successi, è la voce di Liam che attira le folle. Noel ha avuto successo con la sua band High Flying Birds, ma suo fratello domina i grandi spazi come l'arena O2 di Londra.

Di recente, Liam ha pubblicato un album con John Squire, ex dei The Stone Roses. Tipicamente schietto, Liam ha elogiato il suo lavoro, sostenendo che fosse "il miglior album dai tempi di Revolver dei Beatles".

Non è la prima volta che circolano voci di un ritorno. I fan avevano sperato in un'apparizione a Wembley Stadium solo alcuni mesi fa. Ma Liam Gallagher ha dissipato le speculazioni in aprile: "Non ho mai menzionato un reunion degli Oasis, è finita, dobbiamo tutti andare avanti per il nostro bene", ha scritto su Twitter.

Liam ha intrapreso un tour per il 30º anniversario di "Definitely Maybe" da solo. Se il 2025 porterà una storia diversa rimane da vedere, ma con i fratelli Gallagher, è "definitely maybe".

