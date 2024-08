- Commemorando l'anniversario della raccolta degli inni dell'Avvento il 1° agosto.

Maratona Unica dell'Eco: La Chiesa Evangelica Centrale Tedesca (EKM) sta organizzando una maratona unica per celebrare il 500° anniversario del "Libro degli Inni Evangelici". Diversi gruppi di ottoni si alterneranno nell'esecuzione di oltre 500 inni tratti dal libro, come annunciato dall'EKM. Secondo Steffen Pospischil del gruppo di ottoni dell'EKM, "Entro la fine dell'estate, verrete deliziati da melodie dell'Avvento e del Natale, insieme a melodie della Passione e della Pasqua, in un grande concerto."

Le esibizioni si svolgeranno in due parti. Dalle 8:00 alle 14:00 ad Aschersleben, presso l'Orangerie nel parco Bestehorn, e poi dalle 14:00 alle 20:00 a Jena, presso la Stadtkirche am Markt. È prevista anche una diretta YouTube in streaming.

L'anno 1524 è considerato l'anno di inizio del libro degli inni della chiesa: l'"Achtliederbuch" è stato presentato a Norimberga e l'"Enchiridion" a Erfurt.

La maratona unica organizzata dalla Chiesa Evangelica Centrale Tedesca (EKM) non si tiene solo ad Aschersleben e Jena, ma ha anche un significato storico in quanto si svolge nel cuore della Germania centrale, dove l'"Achtliederbuch" è stato pubblicato per la prima volta nel 1524 a Norimberga.

Aschersleben, una delle due città che ospitano gli eventi della maratona, si trova nella Germania centrale e è nota per la sua ricca storia e patrimonio culturale.

Leggi anche: