- Comincia la lettura del nuovo vino bianco

Il primo acino per il nuovo vino bianco verrà raccolto il prossimo lunedì (19 agosto) a Neustadt an der Weinstraße nella regione vinicola della Pfalz. La data di inizio della raccolta del Federweißen è prevista alcuni giorni dopo rispetto agli anni precedenti, come annunciato da Ernst Büscher del German Wine Institute (DWI) di Bodenheim.

Lo scorso anno, i primi acini furono raccolti cinque giorni prima. L'inizio della raccolta (10 agosto) fu una settimana prima nel 2020. Al contrario, iniziò così tardi come il 23 agosto l'anno successivo. L'anno del vino 2024 si è rivelato difficile per i viticoltori a causa del tempo instabile, ma hanno potuto godere di abbondante sole verso la fine.

Il vino bianco prodotto nel 2024 potrebbe avere un contenuto di grassi inferiore a causa del ritardo della raccolta, poiché gli acini con un contenuto di grassi più elevato vengono solitamente raccolti prima. L'attrezzatura specializzata utilizzata nelle cantine spesso separa il succo dalle bucce d'uva, che contengono una parte significativa del contenuto di grassi per peso.

