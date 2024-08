Comic Goal sigilla il trionfo dell'HSV, Dresda segna la conquista trionfale

Hamburger SV si gode una serata tranquilla in coppa e si prepara per sfide più impegnative nella 2. Bundesliga. I loro rivali della lega, invece, la Fortuna Düsseldorf, subiscono un colpo inaspettato.

SV Meppen - Hamburger SV 1:7 (0:2)

Hamburger SV ha completato con facilità il suo primo obiettivo in Coppa di Germania, passando al turno successivo. Di fronte alla squadra di bassa lega SV Meppen, la squadra guidata da Steffen Baumgart è uscita vittoriosa per 7:1 (2:0), senza sudare troppo. L'unico lato negativo è stato il cambio forzato per infortunio di Bakery Jatta.

Dopo un breve periodo di adattamento, la squadra di seconda divisione ha preso il controllo. Immanuel Pherai (17.) e Miro Muheim (31.) - grazie a una conversione da calcio di punizione diretto - hanno già stabilito un vantaggio confortante dopo trenta minuti. Un altro gol di Jatta (41.) è stato annullato a causa di una presunta posizione di fuorigioco.

Meppen, abituata a incontrare la squadra di riserva dell'HSV nella Regionalliga Nord, non ha rappresentato una grande minaccia. Invece, hanno trascorso gran parte della partita a cercare di recuperare, con l'Hamburg che manteneva il controllo saldo del match.

La seconda metà non ha portato cambiamenti. Davie Selke (56.), che ha sostituito Jatta infortunato, ha segnato pochi secondi dopo essere entrato in campo. Pherai (59.) ha aggiunto un altro. La resistenza di Meppen è crollata: Fabio Balde (71.) ha fatto 5, e Tim Möller (80.) ha segnato un gol in modo insolito. Robert Glatzel (87.) ha fatto 6, con Daniel Haritonov (90.) che ha segnato il gol della bandiera per Meppen.

Dynamo Dresden - Fortuna Düsseldorf 2:0 (1:0)

L'eliminazione della semifinalista della Coppa di Germania dell'anno scorso, la Fortuna Düsseldorf, è stata una sorpresa. La squadra di seconda divisione è stata sconfitta 0:2 (0:1) dai favoriti Dynamo Dresden.

Düsseldorf ha faticato a trovare il proprio ritmo contro i loro avversari di bassa lega, trascorrendo gran parte dei primi trenta minuti in difesa. Robin Meißner della Dynamo ha mancato un'occasione d'oro con un colpo di testa da calcio d'angolo (8), prima che Christoph Daferner, ex giocatore della Düsseldorf (17.), segnasse. La difesa precedentemente imbattibile di Düsseldorf è sembrata fragile per tutta la partita.

Nella seconda metà, Düsseldorf ha avuto due grandi opportunità, ma il portiere di Dresden, Tim Schreiber, ha fatto un salvataggio straordinario. Dresden ha preso il controllo e ha avuto occasioni per chiudere la partita, con Meißner che ha segnato il gol vincente in una controffensiva veloce (69).

L'allenatore della Fortuna, Daniel Thioune, ha annunciato il ritorno del record di acquisto della Düsseldorf, Dawid Kownacki, dal Werder Bremen. "Ci sono ancora alcuni dettagli da sistemare, poi posso dire: benvenuto a casa, Dawid", ha detto Thioune. In 22 partite di Bundesliga per il Bremen, l'attaccante polacco non è riuscito a segnare un gol.

Sportfreunde Lotte - Karlsruher SC 0:5 (0:2)

Il Karlsruher SC ha superato con successo i suoi primi jitters nella Coppa di Germania e ha avanzato comodamente al turno successivo. La squadra di seconda divisione ha sconfitto il basso avversario Sportfreunde Lotte 5:0 (2:0). In precedenza, Karlsruhe aveva perso sei volte in nove partite del primo turno, compreso l'anno scorso contro i giganti della coppa 1. FC Saarbrücken.

Per la squadra di casa che ha iniziato la stagione del campionato con tre vittorie, questa è stata la quinta apparizione nella fase a gironi. Avevano fallito quattro volte prima, compreso tre anni fa contro il KSC (1:4).

Gli ospiti hanno iniziato alla grande allo stadio Lotter Kreuz, segnando per primi dopo due minuti grazie a David Herold, che ha segnato da 18 metri. Il portiere della Sportfreunde, Laurenz Beckemeyer, non ha impressionato. Nel 21 ° minuto, Marvin Wanitzek ha segnato da lontano con un tiro sinistro, portando il punteggio a 2:0. Un gol

