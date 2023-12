Come vedere l'ultima pioggia di meteore dell'anno

Secondo l'American Meteor Society, le Ursidi raggiungeranno il picco giovedì sera fino alle prime ore del mattino di venerdì. I nottambuli che sfidano il freddo potrebbero vedere circa 5-10 meteore all'ora, secondo la società.

Quest'anno le Ursidi raggiungeranno il picco la sera stessa del solstizio d'inverno, la notte più lunga dell'anno per l'emisfero settentrionale. La sera del solstizio, il Sole si troverà nella sua posizione più meridionale alle 22:27, secondo EarthSky.

Se le condizioni meteorologiche lo permettono, il momento migliore per osservare le meteore sarà tra le 3 del mattino e l'alba di venerdì, dopo il tramonto della luna, secondo Robert Lunsford, coordinatore dei rapporti sui fireball per la società. La luna sarà piena al 74% nella notte del picco, secondo l'American Meteor Society, e interferirà con la visione delle meteore all'inizio della serata con la sua luce brillante, ha detto Lunsford.

La pioggia di meteore sarà visibile per gli osservatori del cielo dell'emisfero settentrionale e, secondo Lunsford, più si è a nord e meglio è, poiché la costellazione radiante sarà più alta nel cielo all'inizio della notte per chi si trova in Alaska o nel Canada settentrionale.

A differenza delle Geminidi, che offrono alti tassi di avvistamento di meteore diversi giorni prima e dopo il picco, le Ursidi hanno un periodo relativamente breve di massima attività. Il tasso di 5-10 meteore all'ora sarà visibile solo durante la notte e le prime ore del mattino del picco, ha detto Lunsford. Alcuni giorni prima e dopo il picco, le Ursidi produrranno circa una meteora all'ora. La pioggia di Ursidi è iniziata a metà dicembre e sarà attiva fino al 24 dicembre.

"Questo sciame ha prodotto a volte esplosioni di 25-30 meteore all'ora. Non ce lo aspettiamo. ... Ma non si sa mai", ha detto Lunsford. Se vi siete persi le Geminidi, "ecco una tregua per vedere un po' di attività meteorica prima della fine dell'anno", ha aggiunto.

Per osservare una pioggia di meteoriti non è necessaria alcuna attrezzatura speciale. La NASA sconsiglia l'uso di un telescopio o di un binocolo a causa del loro ridotto campo visivo, poiché le meteore possono essere osservate in tutto il cielo.

Mappatura dello sciame meteorico delle Ursidi

Le Ursidi sono uno sciame meteorico annuale insolito: il suo radiante, il punto da cui sembrano provenire le meteore, non è una costellazione zodiacale. Le Ursidi sembrano invece provenire dalla costellazione dell'Orsa Minore, altrimenti nota come Piccolo Carro.

Registrando l'ora, la magnitudine e altre caratteristiche degli avvistamenti di meteore, i ricercatori possono raccogliere maggiori informazioni sulla regione dello spazio all'interno del percorso orbitale della Terra, come ad esempio la densità delle nubi di detriti e il tempo in cui il pianeta le attraversa, ha detto Lunsford.

"Se riusciamo a convincere un numero sufficiente di persone a farlo (registrare il momento dell'avvistamento delle meteore), questo ci permette di tracciare una mappa della polvere cosmica che si trova lassù e ci aiuta a spiegare cosa le produce (le meteore), dove si trovano e cosa dobbiamo aspettarci l'anno prossimo", ha detto Lunsford.

Poiché le Ursidi non sono osservate così comunemente come gli sciami meteorici forti come le Geminidi, i dati sulle Ursidi potrebbero essere considerati più preziosi per i ricercatori, ha detto Lunsford. Anche gli osservatori occasionali del cielo possono contribuire alla raccolta di dati segnalando i loro avvistamenti di meteore all'American Meteor Society attraverso il suo sito web.

Le Ursidi sono l'ultimo evento celeste annuale di quest'anno, ma la prima pioggia di meteore del 2024 non è troppo lontana: le Quadrantidi raggiungeranno il picco la mattina del 4 gennaio.

