Come vedere la "luna fredda" di Natale, l'ultima luna piena dell'anno

La luna piena di dicembre potrebbe apparire completamente rotonda a occhio nudo già domenica e continuerà a illuminare il cielo notturno per alcune sere dopo aver raggiunto la sua massima pienezza martedì alle 19:33 ET, secondo l'Old Farmer's Almanac.

Il nome della prima luna piena dell'inverno

La luna piena di questo mese è nota anche come "luna fredda", un termine coniato dai nativi americani - in particolare dal popolo Mohawk - in riferimento alle temperature più fresche tipicamente associate a dicembre nell'emisfero settentrionale. (Anche se i cambiamenti climatici stanno rapidamente rendendo i mesi invernali più caldi).

Altri nomi per l'ultima luna piena dell'anno includono la "Luna della neve", la "Luna del Creatore d'Inverno" e persino la "Luna in cui i cervi si liberano delle corna", in riferimento al fatto che le corna di molte specie di cervi - tra cui cervi, alci, alci e caribù - iniziano a cadere in questo periodo, quando la stagione riproduttiva volge al termine. Gli animali ne faranno crescere un altro paio, di solito più grande, l'anno successivo.

(In particolare, solo le femmine di caribù conservano le corna entro Natale). Questo significa che le renne di Babbo Natale, che sono caribù addomesticati, possono essere identificate come femmine).

Vedere lo spettacolo

La luna piena di questo mese sarà anche la prima a comparire dopo il solstizio d'inverno, che si è verificato il 21 dicembre e segna il giorno più corto dell'anno.

"Secondo l'Almanacco, la Luna del solstizio d'inverno compie il percorso più alto nel cielo e rimane sopra l'orizzonte più a lungo di qualsiasi altra Luna: per questo è la notte più lunga".

E poiché la Luna piena fredda si verifica così vicino al solstizio, le lunghe notti offriranno ampie opportunità di osservazione.

Gli osservatori del cielo possono scorgere l'enorme luna ovunque vi sia una chiara visione del cielo. Tuttavia, per una visione ottimale, gli osservatori possono cercare una vista libera sull'orizzonte.

Fonte: edition.cnn.com