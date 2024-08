Come un termine ampiamente smentito dai gruppi medici è apparso nell'inchiesta sulla morte di D'Vontaye Mitchell

Il termine utilizzato dai primi soccorritori e da altri in tutto il paese è controverso.

“Non c'è un'unica associazione medica importante negli Stati Uniti che lo sostiene”, ha dichiarato il dottor Michele Heisler, direttore medico di Physicians for Human Rights e coautore del rapporto del 2022 del gruppo che definisce la frase "scientificamente priva di significato" e ne promuove l'abbandono.

“I medici legali e i coroner – così come le forze dell'ordine e i tribunali – non dovrebbero più utilizzare questo termine privo di fondamento per spiegare le morti in custodia della polizia”, ha detto CNN giovedì.

Tuttavia, il termine "delirio eccitato" continua ad essere utilizzato.

Mentre non è stata indicata come causa del decesso per Mitchell - che è morto il 30 giugno dopo essere stato bloccato a terra dai dipendenti di un hotel del Wisconsin - l'investigatore del Medical Examiner del County di Milwaukee ha scritto in un rapporto rilasciato con il certificato di morte che era stato consigliato che i comportamenti iniziali di Dvontaye (sic) "sembravano essere di natura delirio eccitato". L'agenzia ha rifiutato giovedì di commentare ulteriormente il motivo per cui ha utilizzato la frase.

Gli agenti di polizia in molti dipartimenti hanno ricevuto l'istruzione per cercare "forza sovrumana" e "non conformità della polizia" come alcuni sintomi del delirio eccitato: un sindrome che potrebbe uccidere il soggetto di una chiamata d'emergenza o indurre quella persona a uccidere i soccorritori d'emergenza.

Il termine, tuttavia, è diventato un "termine generale per le morti che si verificano nel contesto della restrizione delle forze dell'ordine, spesso coincidenti con l'uso di sostanze o disturbi mentali, e utilizzate in modo sproporzionato per spiegare le morti di giovani uomini neri negli incontri con la polizia", afferma il rapporto di Physicians for Human Rights, redatto anche da medici di Harvard, dell'Università del Michigan, dell'Ospedale Generale di Massachusetts e un avvocato per i diritti civili.

L'Associazione Nazionale dei Medici Legali non approva o riconosce il termine, anche se riconosce che i patologi forensi lo hanno utilizzato come causa del decesso, ha dichiarato il presidente del gruppo, il dottor J. Keith Pinckard, a CNN venerdì, facendo riferimento alla dichiarazione del 2023 dell'organizzazione sull'argomento.

“Invece, NAME promuove che la causa sottostante, naturale o non (inclusa la trauma), per lo stato delirante sia determinata (se possibile) e utilizzata per la certificazione del decesso”, ha aggiunto, precisando che l'organizzazione non commenta i casi specifici.

Il riferimento nuovamente al delirio eccitato in relazione alla morte di Mitchell potrebbe essere dovuto all'uso decennale del termine da parte dei primi soccorritori degli Stati Uniti. E, come nei casi di Floyd, McClain e Prude, potrebbe essere cruciale per come il pubblico e i tribunali valutano l'incontro che ha portato alla sua morte.

'Shameful to even suggest it'

Mitchell, 43 anni, è morto dopo essere stato trascinato per terra, picchiato e preso a calci poco prima che i quattro dipendenti dell'hotel - che sono stati successivamente incriminati per omicidio preterintenzionale in relazione alla sua morte - lo bloccassero per circa otto-nove minuti fuori dall'hotel, come mostrano le immagini della videosorveglianza.

Subito prima di ciò, Mitchell era entrato nell'edificio in uno stato che sembrava frenetico, si era nascosto dietro gli oggetti della hall, aveva cercato di chiudersi in un bagno per donne e aveva diventato aggressivo con la sicurezza, secondo il rapporto dell'indagine del medico legale, che menziona il delirio eccitato una volta e non trae alcuna conclusione in proposito.

Ma nulla riguardo a Mitchell o a ciò che ha fatto subito prima di morire riflette il delirio eccitato, ha dichiarato giovedì l'avvocato della famiglia di Mitchell, notando che il termine stesso è stato "smentito".

“No, Mitchell non stava vivendo il delirio eccitato”, ha scritto l'avvocato William Sulton a CNN. “Il delirio eccitato è stato smentito come teoria. Era vergognoso per il medico legale suggerirlo. Ma è coerente con come le autorità governative di Milwaukee hanno trattato la morte di Mr. Mitchell sin dall'inizio.

Le prime dichiarazioni pubbliche dal dipartimento di polizia erano che le circostanze non giustificavano un'indagine penale. ... È morto perché è stato picchiato a morte e saltato addosso, come mostrano le chiare immagini della videosorveglianza”.

Mitchell è morto per "asfissia da restrizione e effetti tossici di cocaina e metanfetamina", secondo il rapporto dell'autopsia rilasciato l'8 agosto dall'ufficio del medico legale. La causa del decesso è omicidio, secondo il rapporto.

Il termine può aiutare gli agenti a identificare i comportamenti e a restare al sicuro, dicono alcuni

Mentre nel caso di Mitchell è stato l'ufficio del medico legale a menzionare i comportamenti del vittima come "sembrando essere di natura delirio eccitato", il termine ha anche radici nell'istruzione della polizia.

Con le forze dell'ordine spesso costrette a prendere decisioni rapidissime per preservare la loro e la sicurezza del soggetto - potenzialmente utilizzando la forza - un termine generale come il delirio eccitato può aiutare a facilitare l'istruzione, ha dichiarato il sergente Tony Lockhart, formatore per l'intervento in crisi per il County di King, Washington, a CNN nel 2022.

“Lo chiami come vuoi; io vedo questi comportamenti”. Aggregarli in un'idea, ha detto, è "utile in alcuni aspetti, almeno per dare un titolo diverso a cui pensare".

Nella sua formazione di 40 ore sul delirio eccitato, ha detto agli agenti di polizia: “Non siete qui per imparare a diagnosticare. State guardando questi comportamenti in modo da poter alterare le vostre tecniche per ottenere una soluzione in modo che tutti siano al sicuro”.

“Tolleranza al dolore”, “forza insolita”, “agitazione” e “indumento inappropriato” erano potenziali caratteristiche della sindrome elencate in un documento bianco del 2009 dell'American College of Emergency Physicians, di cui l'organizzazione ha ufficialmente ritirato l'approvazione lo scorso anno.

Gli agenti di polizia imparano anche durante la formazione dell'accademia a trattenere e controllare un soggetto fino all'arrivo dei medici - che dovrebbero fare qualsiasi diagnosi medica.

"L'addestramento tipico comporta il riconoscimento dei segni di ED (delirio eccitato) e la chiamata immediata dei servizi medici di emergenza in simili casi", ha dichiarato Sherri Martin, direttore nazionale dei servizi di benessere per l'Ordine Fraterno della Polizia Nazionale, a CNN nel 2022. CNN ha contattato l'organizzazione di 373.000 membri la scorsa settimana per qualsiasi aggiornamento sulla sua posizione.

Ma la discrepanza tra l'addestramento dei primi soccorritori - basato sulla manciata di studi che validano il delirio eccitato - e la maggior parte della letteratura medica accademica può portare i primi soccorritori ad agire fuori passo con la comunità medica.

"Gli agenti di polizia spesso si sentono intrappolati nel mezzo", ha dichiarato in precedenza Martin a CNN. "Non pensano a tutte queste altre voci. Si presentano al lavoro ogni giorno per rispondere alle chiamate, per fare il loro lavoro, e vogliono avere gli strumenti e le conoscenze per fare il miglior lavoro possibile".

Il problema con il delirio eccitato va oltre la frase in sé, ha dichiarato Heisler, direttore medico di Physicians for Human Rights e professore di igiene pubblica e medicina interna all'Università del Michigan.

"Le persone possono diventare agitate o deliranti a causa di numerosi fattori, che vanno dal disturbo da astinenza da alcol, overdose da droga, psicosi", ha spiegato a CNN nel 2022.

In effetti, il termine non è elencato nella Classificazione internazionale delle malattie dell'Organizzazione mondiale della sanità né nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, strumenti considerati lo standard per la diagnosi medica in tutto il mondo. L'American Medical Association non lo sostiene come diagnosi, e l'American Psychiatric Association, che non lo riconosce come disturbo mentale, lo ha definito nel 2020 "troppo non specifico" e i suoi criteri poco chiari, aggiungendo che non erano stati condotti studi rigorosi per validarlo.

Oltre a ciò, "questa pseudo-diagnosi è scientificamente priva di significato e radicata nel razzismo", ha dichiarato Joanna Naples-Mitchell, consulente di ricerca di Physicians for Human Rights USA e coautrice del rapporto del 2022, a CNN giovedì; non è imparentata con D'Vontaye Mitchell, il portavoce del gruppo, ha detto.

Mentre non c'è un database nazionale che tenga traccia dei casi di "delirio eccitato" morti in custodia della polizia, i dati di uno studio citato dalla Virginia Law Review hanno mostrato che dal 2010 al 2020 "c'erano state 166 segnalazioni di persone morte in custodia della polizia e il delirio eccitato era stato descritto come possibile causa del decesso". Le persone nere rappresentavano il 43% di quelle morti, ma solo il 13,7% della popolazione degli Stati Uniti, mostrano i dati del censimento degli Stati Uniti.

Physicians for Human Rights sostiene che le "cause sottostanti" spesso associate al delirio eccitato "richiedono attenzione medica piuttosto che il fermo forzato da parte della polizia", ha dichiarato Heisler.

Questa prospettiva si sta diffondendo. L'American College of Emergency Physicians lo scorso anno ha rimosso il delirio eccitato dalla tavola in casi giudiziari - in cui era diventato influente - rendendo il gruppo "l'ultima associazione professionale medica o psicologica o psichiatrica a ripudiare il termine", ha dichiarato Heisler al momento.

Nel frattempo, la California è diventata nel 2021 il primo stato a bandire l'uso ufficiale del termine, con il Colorado e il Minnesota che hanno fatto lo stesso quest'anno, ha dichiarato Physicians for Human Rights a CNN questa settimana. New York e Hawaii stanno valutando la legislazione per fare lo stesso.

"'Delirio eccitato' è stato completamente smentito", ha dichiarato Naples-Mitchell, notando che "ci vorrà del tempo per riparare questo danno e educare i singoli medici e le agenzie di polizia in tutto il paese".

Per quanto riguarda la sua citazione nel referto del medico legale della morte di D'Vontaye Mitchell: "'Delirio eccitato' non è una condizione medica valida", ha dichiarato. "Quindi, è inappropriato, inaccurato e dannoso descrivere il comportamento di D'Vontaye Mitchell come potenzialmente 'di natura delirio eccitato'".

