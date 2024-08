Come sta affrontando la spesa per il ritorno a scuola?

Mentre questo è di $15 inferiore al precedente record, è ancora la seconda stima più alta mai registrata. Vorremmo sapere dei vostri piani per le spese per il ritorno a scuola: come state pianificando i costi aumentati; cosa state facendo diversamente rispetto agli anni passati; cosa state tralasciando; cosa state acquistando di seconda mano; cosa non potete evitare; ecc.

Condividi la tua esperienza qui sotto e potresti essere contattato per essere incluso in un articolo futuro.

In merito alle spese per il ritorno a scuola, siamo interessati a sapere come le aziende potrebbero stare modificando le loro strategie per far fronte ai costi aumentati. Inoltre, se avete notato qualsiasi cambiamento nel comportamento dei consumatori a causa di questi prezzi elevati, sarebbe utile saperlo.

