Come sopravvivere al morso di un cobra o, meglio ancora, evitarlo del tutto

Era incuriosito dai rettili. Una volta ha catturato un serpente raggio di sole non velenoso, lasciandolo andare giorni dopo quando non è riuscito a nutrirlo correttamente. Ha guardato video online per imparare le tecniche di cattura, ha detto alla CNN.

Ha visto il suo primo cobra quando aveva circa 15 o 16 anni.

"Era piuttosto grande", ha raccontato Prangmart, oggi 39enne. "In seguito ho visto quel serpente allargare il suo cappuccio. Sono rimasto lì a guardare il suo comportamento. Mi ha minacciato, ma non mi ha fatto paura... Ho pensato che fosse bellissimo".

Il suo fascino e la sua fiducia crebbero, ma la sua fortuna con i cobra non durò.

Nell'aprile del 2021, il proprietario del mercato è andato in missione nella provincia di Trang, nel sud della Thailandia, con il suo gruppo di soccorso, che si occupa di interventi di emergenza di routine, tra cui la cattura di serpenti.

I residenti della zona si erano detti preoccupati per alcuni cobra reali. Prangmart è arrivato sul posto con circa 15 membri della squadra.

Il primo giorno non hanno trovato alcun cobra, ma la situazione è cambiata il giorno successivo, dopo che sono stati eliminati alcuni cespugli fitti e rampicanti.

"Ho visto un buco in una grande roccia dove ho visto la coda di un serpente, e sembrava che stesse entrando in quel buco", ha ricordato Prangmart. "Sono corso lì velocemente e poi ho usato un gancio per cercare di tirarlo fuori".

Ma il serpente è sfuggito al dispositivo.

"A causa della mia sbadataggine, perché lavoravo in questa zona da troppo tempo, ho deciso di usare la mia mano nuda per strappare via la coda del cobra".

Quella presa impulsiva si è rivelata un grave errore di calcolo.

I cobra e il loro mondo

I cobra hanno un raggio d'azione molto ampio: da gran parte dell'Africa al Medio Oriente, passando per l'India e il resto dell'Asia meridionale. Da lì, proseguono nel sud-est asiatico e in Indonesia. Questo li mette potenzialmente in contatto con miliardi di persone.

Appartengono alla famiglia dei serpenti elapidi, che conta circa 300 specie velenose. Fanno parte di questo gruppo anche i serpenti corallo, i serpenti marini, i mamba e i krait.

Secondo l'esperto Rom Whitaker, che ha contribuito a fondare la Madras Crocodile Bank Trust in India, esistono circa 30 specie di cobra. (Il suo spinoff, la Irula Snake-catchers Industrial Cooperative Society, fornisce in India il veleno utilizzato per produrre l'antiveleno salvavita).

Whitaker ha detto di utilizzare un'approssimazione del numero di specie perché la tassonomia dei cobra cambia spesso quando gli esperti imparano di più sui serpenti. L'Africa ospita circa due terzi delle specie.

In generale, i cobra rilasciano una neurotossina che interferisce con gli impulsi nervosi e può causare la paralisi del cuore e dei polmoni. Questo è diverso da quello di molte vipere, come i serpenti a sonagli. Queste ultime hanno generalmente un'emotossina che attacca i vasi sanguigni e provoca emorragie e danni ai tessuti.

Ma Nick Brandehoff, che pratica medicina d'urgenza e tossicologia medica in Colorado e California, ha detto che lui e altri esperti stanno imparando che il veleno dei serpenti è più complicato di questa semplice ripartizione. Alcuni elapidi hanno proprietà emotossiche e alcune vipere hanno proprietà neurotossiche. Può variare da serpente a serpente.

In ogni caso, i morsi di serpente velenoso sono un problema serio in molte regioni tropicali. Secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, negli Stati Uniti muoiono in media solo cinque persone all'anno per morsi di serpenti velenosi.

Ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che ogni anno nel mondo muoiano da 81.000 a 138.000 persone a causa di morsi di serpente, mentre circa il triplo delle persone vive con disabilità permanenti.

Aggressivo o difensivo?

Nonostante l'elevato numero di decessi e di envenomings (morsi in cui il veleno viene immesso nel corpo), non bisogna pensare che i cobra siano aggressivi.

"I cobra sono serpenti timidi e, anche se quando vengono messi alle strette e sono allarmati danno vita a uno spettacolo drammatico, alzandosi in piedi, allargando il cappuccio e sibilando forte, si tratta di paura, non di aggressività", ha detto Whitaker. "Il serpente vuole solo essere lasciato in pace".

Brandehoff, che contribuisce alla gestione della Asclepius Snakebite Foundation, ha aggiunto che "sono tipici della maggior parte degli altri serpenti, in quanto non vogliono il contatto con l'uomo". E ha sottolineato che i cobra non inseguono le persone.

Kim Gray, curatore di erpetologia e ittiologia presso la San Diego Zoo Wildlife Alliance, ha citato un altro motivo per cui i cobra non amano mordere le persone.

"Il veleno è prezioso per il serpente e viene usato per immobilizzare la preda e iniziare il processo di digestione, di cui il serpente ha bisogno perché mangia cibo intero e non ha arti che lo aiutino in questo processo", ha detto Gray.

"Perciò non vuole sprecare il suo veleno mordendo sconsideratamente e infliggendo il veleno a tutti gli esseri umani che può incontrare".

Il morso è l'ultima risorsa se i tipici segnali di avvertimento che invitano ad allontanarsi non funzionano, ha detto Gray.

I turisti sono a rischio?

La stragrande maggioranza dei morsi di cobra riguarda i lavoratori agricoli nei campi e altri abitanti del luogo, spesso persone a basso reddito che vivono in abitazioni facili da raggiungere e che dormono sul pavimento, ha detto Brandehoff.

"Anche se la gente ha l'idea che la 'giungla sia piena di serpenti', in realtà non è così", ha aggiunto Whitaker. I cobra sono più comuni nelle aree agricole grazie alla proliferazione delle loro prede preferite: ratti e topi".

"I serpenti allarmati come i cobra sono spaventati dall'uomo e di solito fuggono o si bloccano all'avvicinarsi di un essere umano. Le probabilità di incontrare un cobra sulle rotte turistiche abituali in India o in Thailandia sono molto scarse".

Le persone che soggiornano in hotel con servizi completi in città hanno meno da preoccuparsi rispetto a quelle che soggiornano in strutture rustiche e rurali, ha detto Gray.

Se vi trovate a dormire in un luogo che ha maggiori probabilità di attirare i cobra, suggerisce Gray:

- Tenere i detriti lontani dal rifugio - Pulire il cibo e le granaglie che potrebbero attirare i ratti - Cercare di tenere i mobili più in alto dal pavimento e dormire in un letto rialzato.

Whitaker ha detto che è essenziale far brillare una torcia elettrica quando si cammina di notte e non mettere le mani in punti fitti e cespugliosi.

Cosa fare se si avvista un cobra

Gli esperti sono unanimi: Lasciare il serpente in pace.

"Allontanatevi deliberatamente e con calma dal serpente, tenendo d'occhio la sua posizione, se possibile", dice Gray. "Se siete all'aperto, spostatevi in un'area aperta, possibilmente libera da cespugli e rocce affioranti".

"Non cercate di trattenerlo, catturarlo o ucciderlo con una scopa, una pala o altro", ha sottolineato Gray.

Brandehoff è d'accordo. "Lasciategli il suo spazio. Per loro siete un grande mammifero predatore. Non vogliono affrontarvi".

Whitaker ha detto che i morsi "di solito non avvengono per il colpo di un cobra in posizione incappucciata, ma... avvengono quando il serpente è stressato per essere stato calpestato o afferrato per errore".

Cosa fare se ci si imbatte in un cobra che è già molto vicino e sembra pronto a colpire?

"Allontanarsi rapidamente", ha detto Gray. "Il tempo di reazione dell'uomo è così lento rispetto al loro colpo che potrebbe non esserci molto da fare, ma di solito la traiettoria del morso del cobra è in avanti e verso il basso, e non sono in grado di cambiare direzione nel mezzo del colpo, quindi forse un rapido allontanamento laterale dal serpente potrebbe essere utile".

Un grave passo falso nella cattura di un cobra

La manovra impulsiva di Prangmart Charoenwai per afferrare un cobra in fuga gli è costata cara.

"Il buco non era profondo; il serpente ha fatto un'inversione a U più velocemente di quanto pensassi".

È stato allora che è successo. Prangmart è stato morso al pollice sinistro. Poi è stato morso alla mano destra.

Nonostante i colpi, Prangmart era determinato a catturare e impacchettare il cobra da solo, visto che era già stato morso, anche se la mano sinistra si stava già intorpidendo.

"Mi hanno detto di farmi da parte, ma ho rifiutato. Mi hanno invece detto di stare al fresco e mi hanno esortato a recarmi rapidamente in ospedale per curare la mia ferita".

Alla fine hanno imbustato il cobra e Prangmart è riuscito a raggiungere a piedi un'ambulanza. Ma i suoi problemi erano appena iniziati: l'ospedale era a due ore di distanza.

Cosa fare se si viene morsi

Come Prangmart stava imparando a sue spese, i morsi di cobra sono una cosa molto seria. Ma non sono affatto una condanna a morte.

"La maggior parte dei morsi di serpente, anche quelli di cobra, non sono mortali". ha detto Whitaker. "Ma ogni morso di serpente deve essere trattato come un'emergenza medica.

"La cosa più importante da fare è recarsi immediatamente in ospedale. Non ricorrere a nessun rimedio locale o casalingo perché c'è solo una cura per un morso di serpente ed è l'antiveleno".

Gray ha detto che bisogna cercare di mantenere la calma e "immobilizzare l'arto che è stato morso, raggiungere senza indugio l'ospedale più vicino (e) prendere nota del luogo e dell'ora in cui è avvenuto il morso".

Inoltre, se è possibile farlo in modo sicuro, è bene ottenere una descrizione o una foto del serpente. Questo può aiutare i medici nel trattamento, ha detto.

Whitaker ha detto di non usare un laccio emostatico o il vecchio metodo "taglia e aspira" e di non usare il cosiddetto "kit per morsi di serpente".

Brandehoff ha detto che se il morso proviene da un cobra con veleno strettamente neurotossico, si può consigliare un bendaggio con crepe, che può aiutare a ridurre la diffusione del veleno da un arto al resto del corpo attraverso la compressione.

"Il problema è che la maggior parte delle persone non sa che tipo di serpente le ha morse" e non è ragionevole aspettarsi che le persone sappiano identificare facilmente le varie specie di cobra.

Inoltre, se il veleno ha proprietà emotossiche, un bendaggio può causare più danni che benefici, danneggiando i tessuti intorno all'area del morso.

Anelli e altri gioielli dovrebbero essere rimossi.

"Quanto più precocemente si può somministrare l'antiveleno, tanto maggiori sono le possibilità di non incorrere in invalidità a lungo termine o potenzialmente di morire", ha detto.

I cobra sputatori possono causare "oftalmoplegia da veleno", che è sostanzialmente un bruciore agli occhi, ha detto Brandehoff. Possono verificarsi danni permanenti, ma è più raro.

Il trattamento principale consiste nel lavare gli occhi "abbondantemente", ha detto.

Pensavo di non farcela

L'arrivo di Prangmart all'ospedale in Thailandia non ha messo fine alla sua emergenza. "Dopo aver ricevuto il siero, ho avuto una reazione allergica", ha detto.

"Ho iniziato ad avere il respiro corto e a soffrire di eruzioni cutanee. Il medico è dovuto tornare di corsa e mi ha curato di nuovo. In quel periodo sono stato controllato regolarmente".

Aveva paura di morire?

"Le gravi condizioni che ho dovuto sopportare in ospedale sono durate circa due ore. In quel momento ho pensato che non ce l'avrei fatta. Anche il mio battito cardiaco era accelerato".

Prangmart ha superato la crisi immediata, ma poi ha affrontato un calvario di 15 giorni, passando da medici occidentali a praticanti della medicina tradizionale thailandese per cercare di salvare la mano sinistra, dove ripetute infezioni minacciavano di diffondersi.

Alla fine è guarito, ma gli è rimasta una grossa cicatrice, un importante promemoria per lui e per il resto della sua squadra.

"Quando ho visto il serpente, mi sono sentito eccitato e non volevo che scappasse nella buca. A causa dell'eccitazione, ho afferrato in fretta il serpente. Quello che mi è successo è stata una mia disattenzione".

E se qualcun altro dovesse incontrare un cobra?

"Mantenete la calma e osservatelo; non abbiate fretta, voltate le spalle e scappate. ... Se siete molto spaventati, iniziate a indietreggiare passo dopo passo", ha detto. "In genere, questi serpenti non attaccano per primi le persone, a meno che non ci sia una chiara minaccia per loro".

Perché i cobra non sono nostri nemici

I cobra mantengono l'ambiente in equilibrio.

"Senza i cobra, il problema dei roditori nelle aree agricole potrebbe portare alla carestia", ha detto Whitaker. "Sono i predatori di roditori più efficienti che esistano, in grado di entrare nelle tane dei ratti e ripulire l'intera famiglia".

Ma ha detto che gli sforzi per l'uso di antiveleni devono continuare.

"Quelli di noi che apprezzano e rispettano i serpenti devono sostenere programmi che aiutino a ridurre il tremendo peso dei morsi di serpente che colpiscono decine di milioni di persone in Africa, Asia e Sud America", ha detto Whitaker.

Brandehoff è d'accordo: "Non possiamo cercare di sradicare i morsi di serpente come facciamo con la malaria. La cosa migliore che possiamo fare è cercare di mitigare i morsi di serpente cercando di ridurre al minimo i contatti".

Dobbiamo "imparare a convivere con loro. ... In molte culture c'è molta paura dei serpenti. Vedi un serpente, uccidi un serpente; non è utile".

Immagine in alto: Un cobra monocolo. (iStockphoto/Getty Images)

