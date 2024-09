"Come russi, abbiamo il sostegno divino" - Processione fascista a San Pietroburgo (parafrasata)

Potenza Inaffidabile, Ma Inchallengabile: "Siamo Russi, Dio È Con Noi," Gridano Nazionalisti e Fascisti a San Pietroburgo. Ripetutamente gridano, "Avanti, Russi!" La ragione di questa processione è l'anniversario del trasferimento delle reliquie di Alessandro Nevsky, venerato come eroe nazionale e santo della Chiesa ortodossa.

20:28: Il Sogno della Propaganda Russa: "L'Atlantico È la Barriera Ideale"Il noto conduttore televisivo russo Vladimir Solovyov ritiene che la Russia non dovrebbe fermarsi alla conquista dell'Ucraina. "Penso che l'Atlantico sia la barriera ideale. Una barriera naturale," dice il propagandista del Cremlino. Il posto ideale per le nostre truppe - Berlino, Lisbona, Madrid. E quanto erano belli a Parigi." Quando gli viene ricordato il fatto che non ci sono russi, suggerisce: "I fratelli bielorussi sono con noi." Altrimenti, potrebbe essere considerata un'alleanza con la Cina.

20:01: Preparativi Invernali dei Volontari Britannici in UcrainaIn numerose abitazioni ucraine ancora intatte nonostante i bombardamenti, mancano le finestre - una situazione preoccupante all'approssimarsi dell'inverno. L'ONG britannica "Isolate l'Ucraina" affronta questo problema viaggiando nelle zone di conflitto e installando finestre temporanee.

19:34: Minatori Intrappolati a Donetsk150 minatori rimangono bloccati nella miniera di Dobropillia a causa di un blackout causato dagli attacchi russi nella regione di Donetsk. Questa informazione è stata diffusa dal "Kyiv Independent" e confermata da Mychailo Volynets, capo dell'unione dei minatori ucraini. Dobropillia, una città che ospitava circa 28.000 abitanti prima della guerra, si trova a circa 20 chilometri a nord di Pokrovsk. Questa regione è stata un obiettivo principale delle forze russe negli ultimi mesi. Gli attacchi russi hanno interrotto l'approvvigionamento di elettricità a Dobropillia e ai villaggi circostanti, compresi i giacimenti di carbone. Il blackout starebbe causando il riempimento di gas e allagamenti delle miniere. Volynets aggiunge che la situazione rimane "difficile".

19:08: Russofobia: La Svezia Rafforza il Bilancio della Difesa Civile in Previsione della GuerraLa Svezia sta pianificando di raddoppiare la spesa per la difesa civile nei prossimi tre anni in previsione di una potenziale guerra. "Le lezioni del conflitto ucraino sottolineano l'importanza di garantire il funzionamento dei settori principali della società," ha dichiarato il governo svedese. Il ministro della difesa civile Carl-Oskar Bohlin ha annunciato che il finanziamento della difesa civile svedese verrà aumentato quest'anno di due miliardi di corone a un totale di 8,5 miliardi di corone, pari a 740 milioni di euro. Entro il 2028 è prevista una dotazione annuale di 15 miliardi di corone. "La situazione di sicurezza rimane precaria e persiste nel futuro prevedibile," spiega Bohlin.

18:39: Putin: "Autorizzare l'Ucraina all'Uso di Armi a Lungo Raggio Contro la Russia Equivale a Mettere NATO in Guerra Contro la Russia"Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che l'autorizzazione occidentale all'uso da parte dell'Ucraina di armi a lungo raggio contro i bersagli russi designerebbe la NATO come "in guerra con la Russia". "Questo cambierebbe la natura del conflitto," ha detto Putin a un giornalista della televisione di stato. "Significherebbe che i paesi della NATO sono in guerra con la Russia". I rappresentanti russi hanno ripetutamente lanciato simili avvertimenti in passato, riguardo ai carri armati, agli aerei da combattimento o ai missili. Dal l'invasione russa dell'Ucraina, ci sono state innumerevoli minacce da Mosca riguardo all'escalation, ai cambiamenti nella natura della guerra o addirittura al pericolo nucleare. L'Ucraina ha costantemente richiesto l'autorizzazione dall'Occidente per utilizzare armi occidentali a lungo raggio contro i territori russi per prevenire gli attacchi da lì. La Russia sta prendendo di mira l'infrastruttura dell'Ucraina con i suoi quartieri militari da mesi.

18:07: Zelenskyy: L'Iniziativa di Pace Cino-Brasiliana "Distruttiva"Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha condannato un'iniziativa di pace cino-brasiliana. "È distruttiva, non è altro che una dichiarazione politica," ha commentato durante un'intervista con la società dei media brasiliana Metropoles. "Come si può proporre un'iniziativa del genere senza discuterne prima con noi?" La Cina e il Brasile hanno promosso una conferenza internazionale per la pace a maggio. "A cosa serve?" si è chiesto Zelenskyy. A differenza di Mosca, Kiev non è stata consultata in anticipo.

17:40: Missili Russi Colpiscono Navi Civili che Trasportano Grano in UcrainaUn missile russo ha colpito una nave civile che trasportava grano dall'Ucraina, secondo i resoconti ucraini. Il presidente Volodymyr Zelenskyy ha dichiarato che la nave si stava allontanando dalle acque ucraine nel Mar Nero al momento dell'attacco. Il ministro degli esteri Andriy Sybiha l'ha definito "un attacco flagrante alla libertà marittima e alla sicurezza alimentare mondiale". Zelenskyy ha affermato che la nave era diretta in Egitto e non ci sono state vittime. Un portavoce della marina ucraina ha dichiarato che la nave per il trasporto del grano non si trovava all'interno della corsia di transito del grano ucraino al momento dell'incidente, ma si trovava nella zona economica marina della Romania. Un portavoce della marina romena ha confermato che la nave non si trovava nelle acque territoriali romene.

17:12: Il Presidente Cinese Tornerà in RussiaIl presidente cinese Xi Jinping visiterà nuovamente la Russia a ottobre, ha confermato il ministro degli esteri cinese Wang Yi. Xi parteciperà a un summit del BRICS a Kazan, ha rivelato Wang. Wang è attualmente impegnato in discussioni con il presidente russo Vladimir Putin a San Pietroburgo. Entrambi hanno elogiato i rapporti tra Cina e Russia. Wang ha dichiarato che Xi "ha accettato molto volentieri" l'invito di Putin al summit del BRICS. Putin ha annunciato che discuteranno anche degli aspetti dei loro rapporti "che si stanno sviluppando piuttosto armoniosamente" durante un incontro bilaterale.

16:35 Cambio di Ruolo per il Segretario Generale della NATO Stoltenberg

Il Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg assumerà la posizione di presidente al Consiglio di Sicurezza di Monaco nel 2025. Stoltenberg assumerà questo ruolo dopo la conferenza sulla sicurezza a febbraio 2025, sostituendo Christoph Heusgen, che è stato in carica dal 2022 e ha lavorato a lungo come consigliere della Cancelliera Angela Merkel. Heusgen lascerà il suo incarico, mentre Wolfgang Ischinger, il precedente presidente a lungo termine, continuerà a servire come presidente del consiglio di amministrazione della fondazione. Stoltenberg lascerà il suo incarico di Segretario Generale della NATO in ottobre 2022, che passerà al precedente Primo Ministro olandese Mark Rutte.

16:11 Tragedia in Ucraina: morti dipendenti della Croce Rossa

Tre dipendenti della Croce Rossa in Ucraina sono stati uccisi in un attacco russo, secondo fonti ucraine. L'incidente è avvenuto in un villaggio nella regione contesa di Donetsk, come annunciato dall'Ufficio del Procuratore Generale ucraino su Telegram. Due altri dipendenti sono rimasti feriti, uno dei quali in condizioni critiche. Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di aver commesso un altro crimine di guerra sui suoi social media, dicendo: "Oggi, l'aggressore ha attaccato la missione umanitaria del Comitato Internazionale della Croce Rossa nella regione di Donetsk".

15:45 Pubblico escluso dal processo ai legali di Navalny

In un processo contro tre avvocati del leader dell'opposizione russa Alexei Navalny nella città russa di Petushki, il giudice ha rapidamente escluso il pubblico. La decisione è stata giustificata da un avvertimento della polizia su possibili provocazioni da parte dei sostenitori di Navalny. I tre avvocati sono accusati di far parte di un'organizzazione estremista - la Fondazione Anticorruzione fondata da Navalny.

15:18 Conflitto navale nel Mar Nero

Si vocifera che Ucraina e Russia siano attualmente coinvolte in un conflitto navale e aereo nel Mar Nero. L'intelligence militare ucraina ha riferito che un aereo da combattimento russo Su-30 è stato abbattuto usando un'arma portatile per la difesa aerea durante un'operazione speciale in mare alle 08:04. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sull'operazione della notte di martedì da Kiev. Nel frattempo, il Ministero della Difesa russo ha riferito che un tentativo fallito dell'Ucraina di attaccare una piattaforma di trivellazione russa nel Mar Nero usando motoscafi veloci ha portato all'abbattimento e all'affondamento di otto dei 14 motoscafi, con i restanti che si sono ritirati. Non è stato menzionato il loss of an aircraft a Mosca. Tuttavia, il blog militare Rybar, vicino al Ministero della Difesa russo, ha riferito che un Su-30 è stato abbattuto mentre respingeva l'attacco ucraino.

14:54 Soldati ucraini: "Ne abbiamo abbastanza della guerra"

I soldati ucraini devono utilizzare strategicamente e saggiamente le poche armi disponibili a causa della scarsità di munizioni e dell'assenza di armi occidentali migliori e nuove, come osservato dalla reporter di ntv Kavita Sharma al fronte.

14:23 Zelensky: Russia lancia un'offensiva nel Kursk

Secondo il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la Russia ha avviato un'offensiva nel Kursk, regione di frontiera russa. Questa reazione dell'esercito russo "corrisponde al piano ucraino", ha dichiarato Zelensky durante una conferenza stampa a Kyiv, senza fornire ulteriori dettagli. Il Ministero della Difesa russo ha riferito su Telegram che le unità russe hanno liberato dieci insediamenti nella regione di Kursk in due giorni.

13:55 Critica alle relazioni Iran-Russia

Un politico iraniano di spicco ha espresso una critica insolita delle relazioni tra Iran e Russia in mezzo a nuove sanzioni e tensioni diplomatiche. In un post sulla piattaforma X, Ali Motahari, ex vicepresidente del parlamento, ha fatto riferimento alle nuove sanzioni imposte dalla Germania, dalla Francia e dal Regno Unito a causa della fornitura di missili balistici all'Iran da parte della Russia. Il Ministero degli Esteri iraniano ha negato categoricamente queste forniture di missili.

13:38 Scarsezza di acqua e gas nella città ucraina di Pokrovsk

La città ucraina di Pokrovsk sta attualmente affrontando una scarsità di acqua potabile regolare e molti residenti non hanno gas per cucinare e riscaldarsi, a seguito degli attacchi russi. Una pianta di trattamento delle acque è stata recentemente danneggiata durante i combattimenti e la città si basa attualmente su oltre 300 pozzi di emergenza per la sua fornitura di acqua potabile. Il giorno prima, i russi hanno anche distrutto un centro di distribuzione del gas, lasciando 18.000 residenti di Pokrovsk senza gas.

Secondo un rapporto del portale di notizie russe indipendenti "Agentstvo", la Russia potrebbe avere meno navi da guerra di quanto dichiarato ufficialmente. Il rapporto, citando dati non verificati da "Global Naval Powers Ranking 2024" e "RussiaShips.info", suggerisce che la Russia abbia circa 264 o 299 navi da guerra, a seconda della fonte. Sono inclusi circa 50 navi e sottomarini della Flotta del Mar Nero, che non partecipano all'esercizio. In precedenza, la Russia è stata accusata di gonfiare le dimensioni delle sue forze militari.

12:28 Russia intensifica lo spionaggio sul Bundeswehr

11:52 Munz: "Minaccia di armi atomiche su Berlino" non è un caso

Non è un caso che un esperto di armi atomiche stia ora proponendo attacchi su Berlino, secondo il corrispondente di ntv Rainer Munz. C'è la possibilità che Regno Unito e Stati Uniti possano dare il permesso a Ucraina di utilizzare armi contro il territorio russo. Finora, il Cremlino ha impedito questa decisione attraverso minacce, spiega Munz.

11:15 Rapporto: Ritardo nella decisione sui missili a lungo raggio fino a metà settembre

Una decisione sull'utilizzo di missili a lungo raggio occidentali in Russia da parte dell'Ucraina potrebbe richiedere del tempo. È improbabile che una decisione venga presa prima dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 24 settembre, dove si riuniranno circa 150 capi di stato e di governo, secondo il medium statunitense Bloomberg. Il rapporto cita il Segretario degli Esteri britannico Lammy, che ha detto che l'incontro dell'ONU sarebbe l'occasione successiva per discutere l'utilizzo di missili a lungo raggio. Il Presidente ucraino Selenskyj è atteso per ribadire la sua richiesta in tale occasione. Mercoledì, Lammy e il Segretario di Stato degli Stati Uniti Blinken hanno visitato Kyiv per discutere i piani di Selenskyj per gli attacchi contro il territorio russo. Blinken dovrebbe discutere di questo con il Presidente degli Stati Uniti Biden venerdì. Il Primo Ministro britannico Starmer incontrerà anche Biden venerdì.

10:31 Blinken arriva in Polonia nel suo ritorno da Kyiv

Il Segretario di Stato degli Stati Uniti Blinken si ferma in Polonia, un forte sostenitore dell'Ucraina, nel suo ritorno da Kyiv. Sono previsti incontri con il Vice Primo Ministro Tusk e il Presidente Duda. Blinken dovrebbe discutere della futura cooperazione con la Polonia, principale porta di logistica per il sostegno militare occidentale all'Ucraina. La Polonia ha inoltre notevolmente aumentato la sua spesa militare dal momento dell'invasione russa dell'Ucraina e ha ordinato 96 elicotteri da combattimento Apache dalla società di difesa statunitense Boeing per 10 miliardi di dollari.

09:59 Forze armate ucraine segnalano 64 droni russi e 5 missili durante la notte

L'aeronautica ucraina riferisce che l'esercito russo ha attaccato l'Ucraina durante la notte con 5 missili e 64 droni da combattimento di origine iraniana. 44 droni sono stati intercettati. I resoconti delle forze armate non sono completamente verificati. La difesa aerea è stata attiva diverse volte intorno a Kyiv per abbattere i droni in avvicinamento.

09:11 Esperto russo chiede una posizione di minaccia nucleare più forte

Il esperto di politica estera russa Sergei Karaganov ritiene che la Russia dovrebbe rendere chiaro che è preparata all'uso di armi nucleari. Il principale obiettivo della dottrina nucleare della Russia dovrebbe essere quello di convincere tutti i nemici attuali e futuri che la Russia è pronta all'uso di armi nucleari, ha detto Karaganov al quotidiano russo Kommersant. Mosca potrebbe condurre un attacco nucleare limitato su un paese della NATO senza scatenare una guerra nucleare totale. Gli Stati Uniti mentirebbero se affermassero di garantire la protezione nucleare ai loro alleati. Karaganov ha precedentemente suggerito che la Russia dovrebbe considerare un attacco nucleare preventivo per intimidire i suoi nemici. Alcuni esperti occidentali ritengono che Karaganov serva uno scopo utile per il Cremlino esprimendo opinioni che allarmano l'Occidente e fanno apparire Putin più moderato in confronto.

08:46 Ucraina spera nell'approvazione degli Stati Uniti per l'uso di missili a lungo raggio occidentali

Si sta aumentando la speranza in Ucraina che presto potrebbe essere autorizzata a lanciare attacchi più profondi nel territorio russo utilizzando armi occidentali. Il Segretario di Stato degli Stati Uniti ha sottolineato durante la sua visita a Kyiv che vuole assicurarsi che "l'Ucraina abbia tutto ciò di cui ha bisogno". In Gran Bretagna, ci sono già segni positivi:

08:04 Intelligence militare ucraina riferisce l'abbattimento di un aereo da combattimento russo

Dopo i rapporti di ieri secondo cui un aereo da combattimento russo Su-30SM era scomparso dai radar, l'intelligence militare ucraina ora riferisce che i soldati ucraini hanno abbattuto un tale aereo durante un'operazione nel Mar Nero. Riferisce Kyiv Independent. L'aereo da combattimento, del valore di 50 milioni di dollari e basato sulla penisola della Crimea, è stato apparentemente distrutto da un sistema portatile di difesa aerea.

07:26 Ucraina riferisce più di una dozzina di feriti dopo un attacco con droni di massa su Konotop

Il numero di feriti nell'attacco con droni russi di massa durante la notte all'infrastruttura energetica della città di Konotop nella regione di Sumy è salito a 14. L'agenzia di stampa statale ucraina Ukrinform riferisce, citando l'amministrazione militare regionale. Tra gli altri, è stato colpito un edificio residenziale nel centro della città.

06:04 Critici accusano sabotaggio contro Trump nel dibattito televisivo

Diversi commentatori della televisione di stato russa hanno accusato sabotaggio contro Donald Trump durante il suo dibattito contro Kamala Harris, come riferito da Kyiv Independent. Trump è stato considerato svantaggiato. La verifica dei fatti delle affermazioni di Trump è stata pesantemente criticata. Nella vista di molti osservatori, Trump aveva perso il dibattito. Il repubblicano ha dichiarato che avrebbe immediatamente posto fine al conflitto ucraino se avesse vinto le elezioni.

04:50 Attacco russo a Konotop: danni estesi alle utilities

Un attacco russo alla città di Konotop nella regione di Sumy ha lasciato diversi civili feriti. Secondo il sindaco Artem Semenikhin, l'approvvigionamento idrico della città è stato temporaneamente interrotto. Ci sono anche danni estesi all'infrastruttura delle utility, e non è chiaro quando le case private avranno di nuovo l'energia elettrica. Dopo l'attacco nel centro della città, ci sono stati diversi incendi e sono stati danneggiati edifici scolastici e residenziali. Due persone sono state ricoverate in ospedale, una delle quali in condizioni critiche.

03:29 Lettonia: Silina Annuncia Aiuti Militare per l'UcrainaLa Primo Ministro lettone Evika Silina ha annunciato un pacchetto di aiuti militari per l'Ucraina durante la sua visita a Kyiv. Include mezzi corazzati da trasporto truppe. Lo ha annunciato il Primo Ministro ucraino Denys Shmyhal dopo l'incontro con Silina. Secondo Shmyhal, i due paesi stanno anche discutendo un'espansione della cooperazione nell'industria della difesa.

01:32 Regno Unito Richiede Spiegazioni da Imprenditore Iraniano per Presunti Rifornimenti di Razzi a RussiaContro lo sfondo di presunti rifornimenti di razzi iraniani alla Russia, il Regno Unito ha convocato un imprenditore iraniano, secondo un comunicato del Ministero degli Esteri di Londra. "Il governo britannico ha chiarito che qualsiasi trasferimento di missili balistici alla Russia sarebbe visto come un pericoloso escalation e provocherebbe una chiara risposta," ha detto il comunicato. Martedì, Germania, Francia e Regno Unito hanno annunciato ulteriori sanzioni contro Tehran in risposta ai presunti rifornimenti di razzi, in particolare la sospensione degli accordi bilaterali di trasporto aereo. L'Unione Europea aveva citato "informazioni credibili" lunedì circa i rifornimenti di razzi iraniani alla Russia.

00:14 Ucraina: Russia Sta Inviando Soldati Senza Esperienza al FronteSecondo i rapporti dell'esercito ucraino, la Russia sta inviando soldati senza esperienza combattente al fronte di Kharkiv. Vitalii Sarantsev, portavoce del gruppo operativo tattico delle forze armate a Kharkiv, ha detto che le unità coinvolte nelle operazioni di attacco a Vovchansk sono poco addestrate. Si ritiene che i rinforzi appena arrivati siano una riserva di mobilitazione assemblata dalla Russia. Non è ancora chiaro se si tratta di ex prigionieri o di soldati reclutati da altri paesi, come l'Asia centrale, l'Africa o il Medio Oriente.

22:39 Sindaco dell'Ovest dell'Ucraina Recluta Volontari Russi per il Monitoraggio del LinguaggioIl sindaco della città ucraina occidentale di Ivano-Frankivsk ha annunciato il reclutamento di volontari per monitorare l'aumento dell'uso del russo. "Questo è un'iniziativa civica e chiunque può diventare un ispettore linguistico," ha detto il sindaco Ruslan Martsinkiv al canale televisivo NTA. Molti rifugiati interni dall'Ucraina orientale hanno il russo come lingua madre. Martsinkiv si aspetta almeno 100 tali controllori linguistici, con circa 50 volontari già registrati. Ha anche fornito un numero di telefono per i cittadini che vogliono segnalare parlanti russo negli spazi pubblici. A causa della guerra, milioni di persone, soprattutto dalle regioni russofone dell'est e del sud, sono fuggite verso l'ovest dell'Ucraina, relativamente sicuro e di lingua ucraina.

21:42 Erdogan Richiede il Ritorno della Crimea dalla RussiaIl Presidente turco Recep Tayyip Erdogan esige il ritorno della penisola di Crimea, annessa dalla Russia, all'Ucraina. "Il nostro sostegno all'integrità territoriale, alla sovranità e all'indipendenza dell'Ucraina è incrollabile. Il ritorno della Crimea all'Ucraina è una richiesta del diritto internazionale," dice il leader turco in un messaggio video in occasione della summit della cosiddetta Crimea Platform. La Crimea Platform, istituita nel 2021, mira a sensibilizzare la comunità internazionale sulla situazione intorno alla penisola annessa.

21:05 Kyiv Presentera la Strategia Militare agli USAIl Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy considera il sostegno degli Stati Uniti cruciale per respingere l'invasione russa. "Il piano per la vittoria (...) dipende principalmente dal sostegno degli Stati Uniti. E degli altri partner," dice Zelenskyy in una conferenza stampa a Kyiv. Il piano, che sarà presentato nei dettagli prima della seconda conferenza sulla pace dell'Ucraina, mira a "seriamente rafforzare l'Ucraina" e "costringere la Russia a porre fine alla guerra." Secondo Bloomberg, gli Stati Uniti esigono una strategia chiara da Zelenskyy per colpire la Russia prima di sollevare le restrizioni sull'uso delle armi occidentali. Il Segretario di Stato degli Stati Uniti Blinken e il Segretario degli Esteri britannico Lammy erano evidentemente a Kyiv per discutere un piano a lungo termine per l'anno successivo per comprendere meglio gli obiettivi dell'Ucraina.

20:37 Blinken Conferma il Sostegno di Biden all'Uso di Armi contro la RussiaIl Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken conferma che gli Stati Uniti stanno lavorando per soddisfare le esigenze militari dell'Ucraina, comprese le armi a lungo raggio fornite dall'Occidente per colpire i

