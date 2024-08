Come prepararsi finanziariamente a un disastro

Da incendi e tornado a uragani e alluvioni, il potenziale danno per le persone, gli animali e le proprietà è elevato. Soprattutto se sei un proprietario di casa. E soprattutto se vivi in o vicino a zone ad alto rischio.

Tuttavia, ci sono passaggi che puoi intraprendere subito per agevolare il processo di riparazione e recupero dopo una tempesta devastante, nel caso in cui fossi direttamente colpito.

Oltre ai beni essenziali che la tua famiglia e i tuoi animali potrebbero necessitare in caso di evacuazione o di restare al sicuro in casa, raccogli un kit amministrativo di emergenza, per così dire — fisico e virtuale.

“Le cose possono accadere molto rapidamente. Dovresti avere quella borsa con tutti i documenti importanti in un posto facile da ricordare e da raggiungere”, ha detto Loretta Worters, portavoce dell'Istituto di Informazione Assicurativa. “Puoi ottenere un assegno assicurativo abbastanza rapidamente se hai tutta la documentazione.”

Documenta visivamente ciò che possiedi

Ad esempio, considera gli incendi boschivi. Almeno 38 stati sono a rischio per questi, secondo l'III. Un incendio boschivo può ridurre la tua casa e tutti i tuoi beni in cenere. “Quando [la tua casa] brucia non c'è nulla che mostri ciò che hai”, ha detto Worters.

Per questo motivo, lei raccomanda di scattare foto o video della tua casa e dei suoi contenuti — anche solo con il tuo cellulare. Conservali nel cloud e, se possibile, tieni una copia fisica con i tuoi importanti documenti o su una chiavetta USB.

Inoltre — e i proprietari di cani e gatti senza dubbio avranno l'imbarazzo della scelta — include una foto recente del tuo animale, nel caso in cui tu venga separato.

Se mai dovessi essere colpito da un evento meteorologico devastante, assicurati di scattare foto subito dopo l'impatto, in modo da poter raccontare meglio la tua storia di prima e dopo alle assicurazioni, ha detto Keith Turi, direttore ad interim della risposta e del recupero dell'Agenzia Federale per la Gestione delle Emergenze (FEMA).

Assicurati di avere una copertura assicurativa adeguata

Avere un'assicurazione sufficiente è fondamentale per preservare il tuo denaro e la tua salute mentale dopo un disastro. Nel 2023, ci sono state quasi 80 miliardi di dollari di perdite assicurate a causa di 89 eventi naturali come incendi boschivi e alluvioni negli Stati Uniti, secondo l'III.

Pertanto, controlla periodicamente che le politiche che hai coprano il tipo di evento meteorologico estremo che potrebbe verificarsi e coprano il costo di ciò che vorresti sostituire.

Ad esempio, Worters ha detto di tenere d'occhio i costi di ricostruzione. Potrebbero essere più alti di quanto pensi.

Nota che se vivi in un'area soggetta a inondazioni, le politiche standard per i proprietari di case Typically won't cover damage from flooding. To learn more about the potential costs of flooding and how to get flood insurance, you can visit floodsmart.gov, Turi ha raccomandato.

Infine, controlla che la copertura per i tuoi beni ti rimborsi — o ti rimborsi abbastanza. La copertura nella maggior parte delle politiche per i proprietari di case per i beni ammonta tra il 50% e il 70% del valore della struttura della tua casa, ha detto Worters. Pertanto, per ogni 100.000 dollari di copertura per la struttura della tua casa, potresti avere 50.000 o 70.000 dollari di copertura per i tuoi beni in casa — dal mobilio e dagli articoli per la casa al tuo pianoforte.

Tieni una copia fisica della tua copertura assicurativa e del titolo e dell'atto della tua casa in una borsa o in un altro contenitore impermeabile o a prova di fuoco.

Compila i tuoi contatti di emergenza

Fai un elenco di contatti di emergenza da tenere con i tuoi altri documenti che includa i numeri di politica e di conto per tutte le tue assicurazioni, nonché i numeri di telefono, le email e gli indirizzi web delle compagnie assicurative — ad esempio, per la salute e le prescrizioni; casa, auto e vita; più qualsiasi copertura per animali da compagnia che possa avere.

Includi anche nell'elenco le informazioni di contatto e i numeri di conto per la tua banca, i conti di investimento e di pensione.

Se hai animali da compagnia, includi le informazioni di contatto del tuo veterinario e quelle di eventuali strutture di pensionamento che potresti dover utilizzare in caso di evacuazione. Oppure, in alternativa, i nomi dei luoghi pet-friendly in cui potrebbe alloggiare l'intera famiglia.

Potresti anche aggiungere al tuo elenco un numero di linea diretta FEMA in modo da poter registrarti per l'assistenza dopo un disastro: 800-621-3362.

Altri elementi essenziali da avere a portata di mano

Altri documenti chiave che l'III raccomanda di avere a portata di mano da gettare nella tua borsa sono i certificati di nascita e di matrimonio, i passaporti, la patente di guida (a meno che non sia nel tuo portafoglio con te), la tua ultima dichiarazione dei redditi, eventuali certificati azionari cartacei e il tuo testamento.

Poiché potresti dover pagare initially for hotel or motel rooms and meals immediately after a disaster, the national public service campaign Ready recommends having cash or traveler’s checks available in your emergency kit. Another option if you have more than one credit card is to use your second or third card sparingly, so that you have enough under that card’s credit limit to charge such immediate expenses.

