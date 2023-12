Come parlare come una maestra d'asilo può salvare la vostra riunione natalizia

"No, grazie, zia Tracy. A cena pensiamo al nostro piatto", ha detto Arielle Fodor in un video TikTok sul suo account, Mrs. Frazzled. "Non va mai bene fare commenti sull'aspetto di qualcuno o su quello che sta mangiando".

La Fodor è un'ex insegnante di scuola materna di Los Angeles che ora produce contenuti su come le strategie che ha affinato grazie al suo background nello sviluppo infantile possano essere applicate nel regno degli adulti, che si tratti di un dibattito presidenziale in cui i candidati devono imparare che devono parlare uno alla volta o di una cena di famiglia in cui qualcuno si arrabbia per i diversi pronomi.

Si tratta di una commedia e il tono è ironico, ma i principi che ha usato in classe sono spesso applicabili, ha detto Fodor.

"Il nostro obiettivo è quello di essere calorosi in classe", ha detto. Questo significa concentrarsi sulla costruzione di relazioni e cercare di mantenere le alte aspettative degli studenti. Ma dovete anche aiutarli a soddisfare queste aspettative. Non li lascerete semplicemente a bocca asciutta.

Le parole possono essere diverse, ma affrontare questa vacanza come un insegnante di scuola materna può aiutarvi a stabilire e difendere i vostri limiti mantenendo un'atmosfera calda e positiva.

Stabilire dei limiti potrebbe sembrare l'inizio di una lite, ma è solo un modo per comunicare quali sono le vostre esigenze e cosa vi va bene, ha detto Kami Orange, una boundary coach con sede nello Utah meridionale, in un precedente articolo della CNN.

Gli adulti sono solo bambini cresciuti

Naturalmente, per comunicare i vostri limiti a un adulto non usereste lo stesso tono che usereste per un bambino, ma molte delle stesse filosofie si applicano, ha detto Fodor.

"Più tempo ho passato a studiare lo sviluppo infantile, più mi sono resa conto che gli adulti sono davvero solo bambini cresciuti", ha detto Fodor.

Questo non significa che il cugino competitivo o lo zio giudicante non siano responsabili di ciò che dicono. Potrebbe solo aiutarvi a inquadrare in modo diverso alcune delle cose offensive che dicono, ha detto Fodor.

"Siamo tutti bambini cresciuti, che cercano la stessa cosa. E molti dei modi in cui gli adulti si collegano o dicono le cose non sono molto utili e a volte fanno male", ha aggiunto.

Per affrontare il dolore, cercate di essere gentili, usando affermazioni "io", come "non posso parlare di questo argomento quando ci riuniamo perché mi sento a disagio". In questo modo la vostra risposta suona meno accusatoria, ha affermato la dottoressa Roseann Capanna-Hodge, psicologa del Connecticut, in un precedente articolo della CNN.

L'approccio da "maestra d'asilo" può iniziare prima della riunione, con una conversazione sugli argomenti con cui vi sentite a vostro agio e su quelli da cui vorreste stare alla larga, ha aggiunto la dottoressa.

Connettetevi prima di correggere

Quello che dite potrebbe non essere la parte più importante, ha detto Fodor.

"Non si tratta tanto di come si parla quanto di come si ascolta", ha aggiunto.

Fodor ha detto che gli educatori lo chiamano "connettersi prima di correggere", e consiste nel far sentire qualcuno compreso o interessato prima di correggere il suo comportamento.

"Non è un metodo di acquiescenza. Non è dire che va bene che tu abbia detto questo", ha detto Fodor. È come dire: "Capisco che sei stato cresciuto in quel modo o capisco che hai una prospettiva X. Tuttavia, questo non è accettabile". Tuttavia, questo non è accettabile", ha detto.

Questo però non significa che riesca sempre a farlo perfettamente nella sua vita e nei suoi circoli sociali.

È difficile per me rallentare... perché trovo qualcosa di così grave e dico: "Non posso impegnarmi con te in questo momento". Non voglio nemmeno affrontarlo", ha detto Fodor. "Ma ho avuto conversazioni davvero fruttuose quando sono riuscita a mantenere un limite e a educare nello stesso momento".

Se avete problemi a mantenere il confine o se un'interazione sta per essere troppo offensiva, potete sempre andarvene, ha detto Orange.

"A volte l'allontanamento fisico da una situazione è il miglior limite", ha detto.

Non deve essere per forza una rissa: potreste anche decidere in anticipo di inventare una scusa che vi permetta di andarvene quando la situazione smette di essere divertente, ha aggiunto Orange. Magari passerete a casa di un amico per il dessert, i bambini dovranno andare a letto presto o il gatto di casa dovrà essere nutrito prima che si faccia troppo tardi: tutte cose che possono aiutare a stabilire le aspettative quando è il momento di andarsene.

"Le vacanze si basano sul legame, e se questo legame è terribile, non deve accadere", ha detto Capanna-Hodge.

Anche allontanarsi per una pausa è un'azione che funziona nella classe dell'asilo, ha detto Fodor.

"Se un bambino è emotivamente disregolato o ha una 'grande sensazione' di qualche tipo, può essere davvero utile resettare e rivedere", ha detto.

"Anche come adulti, sappiamo che è difficile avere una discussione produttiva con un'altra persona se siamo frustrati o in difficoltà emotiva".

