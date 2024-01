Come osservare le Quadrantidi, la prima pioggia di meteore dell'anno

Secondo l'American Meteor Society, il picco della pioggia è previsto per la notte tra il 3 e il 4 gennaio. Gli osservatori del cielo dell'emisfero settentrionale potranno osservare al meglio la pioggia tra la tarda notte di mercoledì e l'alba di giovedì.

Le meteore sono pezzi di asteroidi e comete che si disperdono in scie polverose in orbita attorno al Sole. Ogni anno la Terra attraversa queste scie di detriti e i pezzi di polvere e roccia, disintegrandosi nell'atmosfera terrestre, danno vita a spettacoli colorati e infuocati chiamati "piogge di meteore".

La pioggia di Quadrantidi è notoriamente difficile da osservare a causa del suo breve picco di sei ore. Il picco ha una durata limitata rispetto alla maggior parte delle piogge di meteoriti, che hanno un picco di due giorni, perché lo sciame ha solo un sottile flusso di particelle e la Terra attraversa rapidamente la concentrazione più densa di queste particelle con un angolo perpendicolare, secondo la NASA.

Le previsioni per il picco della pioggia vanno dalle 4 alle 10 del mattino ET (dalle 9 alle 15 del tempo universale coordinato), ma le meteore saranno visibili già da ore prima. L'American Meteor Society raccomanda di tenere d'occhio le meteore dall'1 alle 5 del mattino, ora locale, per chi vive in Nord America.

L'orario anticipato favorisce gli osservatori della costa orientale del Nord America, mentre l'orario posticipato è più favorevole per gli osservatori delle Hawaii e dell'Alaska. Le Quadrantidi di solito non sono visibili nell'emisfero meridionale perché il punto di irradiazione dello sciame non sale così in alto nel cielo prima dell'alba.

Controllate il sito di Time and Date per vedere quali sono le vostre possibilità di osservare l'evento.

Cosa vedrete

Il picco può comprendere più di 100 meteore visibili all'ora. Secondo la NASA, durante lo sciame meteorico è possibile scorgere anche alcune palle di fuoco, ovvero esplosioni luminose di luce e colore associate a particelle più grandi che permangono più a lungo rispetto alle tipiche strisce di meteore.

Tenete d'occhio il cielo da nord a nord-est. La American Meteor Society consiglia di stare in piedi o seduti con la luna alle spalle a partire dalle 2 del mattino ora locale e di osservare il cielo per almeno un'ora.

La visibilità dipenderà da eventuali intemperie invernali nell'emisfero settentrionale. La luna sarà piena al 51%, il che potrebbe influire sulla visibilità dello sciame, ma la società consiglia di cercare di bloccare la luna con un albero o un edificio.

Se si vive in un'area urbana, si consiglia di recarsi in un luogo che non sia pieno di luci cittadine. Se riuscite a trovare un'area non interessata dall'inquinamento luminoso, le meteore potrebbero essere visibili ogni paio di minuti dalla tarda serata all'alba.

Trovate un'area aperta con un'ampia vista sul cielo. Assicuratevi di avere una sedia o una coperta per poter guardare dritto in alto. Lasciate che i vostri occhi si abituino all'oscurità per circa 20-30 minuti, senza guardare il telefono, in modo che le meteore siano più facili da individuare.

Origini insolite

Se il nome della pioggia di meteore suona strano, probabilmente è perché non sembra legato a una costellazione. Questo perché l'omonima costellazione delle Quadrantidi non esiste più, almeno non come costellazione riconosciuta.

La costellazione Quadrans Muralis, osservata e annotata per la prima volta nel 1795 tra Boötes e Draco, non è più inclusa nell'elenco delle costellazioni moderne dell'Unione Astronomica Internazionale perché considerata obsoleta e non più utilizzata come punto di riferimento per la navigazione celeste, secondo EarthSky.

Come la pioggia di meteore Geminidi, le Quadrantidi provengono da un misterioso asteroide o "cometa rocciosa", piuttosto che da una cometa ghiacciata, il che è insolito. Questo particolare asteroide è il 2003 EH1, che impiega 5,52 anni per completare un'orbita intorno al Sole e misura 3,2 chilometri di diametro.

Ma gli astronomi ritengono che un secondo oggetto, la cometa 96P/Machholz, possa contribuire alla pioggia, secondo EarthSky. La cometa orbita intorno al Sole ogni 5,3 anni.

Gli scienziati ritengono che una cometa più grande sia stata legata gravitazionalmente a un'orbita breve dal Sole intorno al 2000 a.C.. La cometa ha lasciato dietro di sé meteore per anni, prima di spezzarsi tra il 100 e il 950. Di conseguenza, la cometa ha lasciato dietro di sé molti figli celesti noti collettivamente come Complesso di Machholz, che comprende i corpi genitori dello sciame meteorico Quadrantide, la cometa 96P/Machholz e l'asteroide 2003 EH1, oltre a due diversi gruppi di comete e otto sciami meteorici, secondo EarthSky.

Gli sciami meteorici del 2024

Dopo le Quadrantidi, l'attività degli sciami meteorici si ferma un po' e il prossimo non si verificherà prima di aprile.

Liridi: 21-22 aprile

Eta Aquariids: 4-5 maggio

Aquariidi delta meridionali: 29-30 luglio

Alfa Capricornidi: 30-31 luglio

Perseidi: 11-12 agosto

Draconidi: 7-8 ottobre

Orionidi: 20-21 ottobre

Tauridi meridionali: 4-5 novembre

Tauridi settentrionali: 11-12 novembre

Leonidi: 17-18 novembre

Geminidi: 13-14 dicembre

Ursidi: 21-22 dicembre

Lune piene e superlune

Nel 2024 si verificheranno dodici lune piene e, secondo EarthSky, anche gli eventi lunari di settembre e ottobre saranno considerati superlune.

Le definizioni di superluna possono variare, ma in generale il termine indica una luna piena più vicina alla Terra del normale e che quindi appare più grande e più luminosa nel cielo notturno. Secondo alcuni astronomi, il fenomeno si verifica quando la luna si trova a meno del 90% del perigeo, ossia del suo massimo avvicinamento alla Terra in orbita.

La luna piena di ogni mese è associata a un nome specifico, secondo l'Almanacco degli agricoltori. Ma le lune piene hanno una varietà di nomi e significati, secondo le diverse tribù indigene.

Ecco le lune piene del 2024:

25 gennaio: Luna del lupo

24 febbraio: Luna di neve

25 marzo: Luna del verme

23 aprile: Luna rosa

23 maggio: Luna di fiori

21 giugno: Luna di fragola

21 luglio: Luna di cervo

19 agosto: Luna dello storione

17 settembre: Luna del raccolto

17 ottobre: luna del cacciatore

15 novembre: Luna del castoro

15 dicembre: Luna fredda

Eclissi solari e lunari

Secondo l'Old Farmer's Almanac, nel 2024 si verificheranno diverse eclissi, tra cui due tipi di eclissi lunari e due tipi di eclissi solari.

Il più atteso di questi eventi è l'eclissi solare totale che si verificherà l'8 aprile e che sarà visibile in Messico, Stati Uniti e Canada. Un'eclissi solare totale si verifica quando la luna passa tra la Terra e il sole, bloccando completamente la faccia del sole.

Chi si trova all'interno della traiettoria di totalità, ovvero nei luoghi in cui l'ombra della luna coprirà completamente il sole, vedrà un'eclissi solare totale. Chi si trova al di fuori del percorso di totalità potrà comunque assistere a un'eclissi solare parziale, in cui la luna oscura solo una parte della faccia del sole.

Un'eclissi solare totale non sarà più visibile negli Stati Uniti contigui fino all'agosto 2044.

Un'eclissi solare anulare si verificherà nel cielo del 2 ottobre su alcune zone del Sud America. Questo tipo di eclissi è simile a un'eclissi solare totale, con la differenza che la luna si trova nel punto più lontano della sua orbita dalla Terra, quindi non può bloccare completamente il sole. Le eclissi solari anulari creano invece un "anello di fuoco" nel cielo, poiché la luce infuocata del sole circonda l'ombra della luna.

Nel frattempo, un'eclissi lunare penombrale sarà visibile a molti in Europa, Asia settentrionale e orientale, Australia, Africa, Nord America e Sud America tra il 24 e il 25 marzo.

Un'eclissi lunare, che fa apparire la luna scura o offuscata, si verifica quando il sole, la Terra e la luna si allineano in modo tale che la luna passa nell'ombra della Terra. Un'eclissi lunare penombrale è più sottile e si verifica quando la luna attraversa l'ombra esterna, o penombra, della Terra.

Un'eclissi lunare parziale, quando la Terra si muove tra il Sole e la Luna piena senza essere perfettamente allineata, apparirà sull'Europa e su gran parte dell'Asia, dell'Africa, del Nord America e del Sud America tra il 17 e il 18 settembre.

Consultate il sito web di Time and Date per sapere quando si verificherà ciascuna di queste eclissi.

