Come Nafi Thiam è passata dal suo "luogo oscuro" alla luce di una storica Olimpiade

Sette discipline stipate in uno spazio di due giorni intensi in cui i margini sono tutto e nulla allo stesso tempo.

Un metro nel giavellotto. Un centimetro nel salto in alto. Meno di un secondo nei 800m.

Margini che separano i bravi dai grandi e i grandi dai leggendari.

Con la sua terza medaglia d'oro consecutiva conquistata ai Giochi di Parigi, il Belgio Nafissatou Thiam si inserisce ora in un proprio modello di grandezza su misura.

"Per 48 ore, il mio cuore era come impazzito", dice Thiam a CNN Sport's Amanda Davies.

"Stavo cercando di mantenere tutto sotto controllo e poter attraversare quella linea e sapere che ce l'ho fatta è stato un grande sollievo."

Il percorso verso questo ultimo, storico trionfo dorato - diventare il primo atleta multiplo della storia olimpica a vincere tre titoli - non è stato affatto lineare.

'Ho dovuto andare in alcuni posti bui'

Guardando il curriculum del belga prima di ottobre 2022, ci si sarebbe meravigliati della lista di traguardi.

Campione olimpico per due volte consecutive, campione del mondo per due volte e campione europeo per due volte - un atleta che spiccava tra i rivali, immerso in un periodo d'oro di dominio.

Eppure, una decisione di ottobre 2022 avrebbe cambiato tutto.

"La decisione più grande per me è stata lasciare l'ambiente in cui sono cresciuta per 14 anni", dice in riferimento alla sua separazione dal coach di lunga data e ex decatleta belga Roger Lespagnard.

"Dall'età di 14 anni fino a 28 anni, ho allenato con lo stesso team, stessa pista, stesso gruppo e penso che per molte persone quella decisione è stata difficile da capire perché ero ancora di successo.

"Sapevo per me che era quello che dovevo fare per poter continuare a evolversi e, soprattutto, continuare a godersi lo sport."

La separazione dal suo coach è stata seguita da un altro colpo - la perdita dell'opportunità di difendere il suo titolo mondiale a Budapest nel 2023 a causa di un infortunio all'achiello.

Ma il cambiamento può essere una spada a doppio taglio - alcuni prosperano e fioriscono; altri appassiscono e avvizziscono.

Per Thiam, è stato il primo.

È stato visto da lei come una decisione di vita che l'ha aiutata a continuare a evolversi sul suo percorso di crescita - che è iniziato ai Giochi di Rio 2016 - per diventare un atleta migliore che potesse sfidare i normi e ridefinire ciò che era possibile nel suo campo sportivo.

"Il mio primo gioco era a Rio e così tante cose sono successe da lì. Ho avuto molti alti e bassi fisici e mentali. Penso che tu impari davvero da quello", spiega a CNN.

"Poi ho dovuto superare tutto questo per poter arrivare a questo posto. Essere in grado di lasciare Parigi con una medaglia d'oro ho davvero dovuto andare in alcuni posti bui.

"Penso che sia anche una mentalità e penso che me ne sia resa conto sempre di più di recente. Devi prendere decisioni difficili, decisioni difficili.

"Se vuoi fare qualcosa di eccezionale, devi pensare fuori dagli schemi e probabilmente non fare ciò che fanno tutti gli altri."

'Non ho ancora finito'

Deviare dalla norma ha portato a un rinnovato senso di fiducia, scopo e nostalgia non solo per ciò che è stato, ma per ciò che ancora deve arrivare.

Allora, come riflette la Thiam di 30 anni su se stessa del 2016 rispetto alla versione del 2024?

"Penso di essere cresciuta - avevo 21 anni e sono entrata a Rio con molto meno pressione di quando sono entrata qui a Parigi", dice sorridendo.

"Ci sono così tante pressioni e a volte vorrei tornare a quel posto e ricordare che è solo quello che faccio per divertirmi.

"Penso che Rio fosse ieri [...] Ho capito che quei momenti sono così preziosi e quando ero sulla pista (a Parigi), stavo cercando di godermeli perché passeranno così velocemente. E presto, sarà solo un ricordo, un bellissimo ricordo, ma solo un ricordo, quindi cerco di vivere i momenti."

Thiam sa, però, che man mano che la concorrenza dietro di lei continua a crescere e svilupparsi in un tentativo di raggiungere e superare i suoi poteri superlativi, quei momenti devono essere apprezzati.

A Parigi, la campionessa del mondo in carica Katarina Johnson-Thompson della Gran Bretagna le stava alle calcagna fin dall'inizio.

È stato testa a testa fino all'ultima disciplina - 800m - con il belga che ha vinto il suo ultimo titolo olimpico per soli 36 punti nella classifica finale: 6880 contro 6844.

L'unica volta in cui Thiam ha avuto un margine di vittoria più piccolo è stata quando ha vinto la sua prima medaglia d'oro olimpica a Rio 2016, vincendo per soli 35 punti su un'altra britannica, Jessica Ennis-Hill.

Affari in sospeso

Se, però, il corpo è disposto, lo è anche la mente, e per questo motivo non sta considerando di appendere le scarpette al chiodo tanto presto.

"Tutti si avvicinano ogni giorno alla fine della loro carriera. Penso di non aver ancora finito. Sono un campione olimpico. Sto facendo bene al momento", ride.

"Penso di poter ancora fare di più, quindi non sto pensando al pensionamento in questo momento.

"Il mio obiettivo principale, ho sempre detto, era essere l'atleta migliore che potessi essere. Non ci sono ancora arrivata. Devo mettere insieme tutto. Ma sto lavorando su questo.

"Penso di poter fare di meglio. Sento che c'è ancora qualche affare in sospeso e penso che per poter lasciare lo sport in pace, devo spingermi il più possibile per provare tutto prima di smettere."

Allora, qual è l'affare in sospeso per la belga apparentemente intoccabile?

"Penso di non avere più molta pressione riguardo alla medaglia ormai," dice lei.

"Sento di poter fare un punteggio molto alto. Non è facile mettere insieme quella corsa, ma mi piacerebbe farlo, quindi credo che cercherò di concentrarmi su quello.

"Nello sport, non c'è mai nulla di garantito. Tutti lo sanno, si lavora sodo e si prende quello che lo sport ti restituisce. Mi ha già dato così tanto, ma magari posso ottenere ancora qualcosa in più."

Per ora, però, concentrarsi sul presente, Parigi offre a Thiam un breve momento di riflessione prima che un nuovo ciclo olimpico possa iniziare in vista dei Giochi del 2028 a Los Angeles.

Se il ciclo attuale è stato definito dal cambiamento, è stato fatto a modo suo e con un epilogo che ha dimostrato che la sacrificio è valso la pena.

"Ricorderò Parigi come un momento in cui ho fatto le cose per me, vivendo la mia carriera e preparandomi come volevo, non per qualcun altro. Credo che questo faccia una grande differenza."

Dopo aver vinto la sua terza medaglia d'oro consecutiva ai Giochi di Parigi, Nafissatou Thiam ha espresso il suo sollievo a CNN Sport. Ha menzionato la sfida e la gioia di attraversare il traguardo. (CNN Sport)

La natura diversificata e competitiva dello sport è evidente quando si considerano le piccole differenze che separano gli atleti di vertice. Ad esempio, nell'alto salto, è questione di un centimetro, mentre nei 800m gli atleti devono finire meno di un secondo avanti ai loro rivali. (Testo)

Leggi anche: