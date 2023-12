Come minimizzare i rischi per la salute del fumo degli incendi boschivi

Il fumo può causare problemi di salute come difficoltà respiratorie, bruciore agli occhi, vertigini, mal di testa o nausea. I medici dicono che le persone i cui sintomi stanno peggiorando dovrebbero rivolgersi a un medico.

Ecco cosa vogliono che tutti sappiano per rimanere in salute ed evitare problemi quando l'aria è densa di fumo.

Perché il fumo degli incendi rende così difficile la respirazione?

"Si tratta di un particolato piccolo, molto piccolo, che entra in profondità nelle vie respiratorie. Non è un allergene, ma un irritante. E quindi un irritante può colpire i polmoni di chiunque e causare tosse e prurito alla gola", ha detto la dottoressa Shilpa Patel, direttore medico della Children's National IMPACT DC Asthma Clinic di Washington.

Cos'è l'Indice di qualità dell'aria e cosa ci dice?

L'Indice di qualità dell'aria è l'indice dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti che riporta la qualità dell'aria.

"È un insieme di misurazioni. Quindi non si tratta solo di particolato, ma di molteplici dati forniti dall'EPA che determinano il tipo di inquinamento presente nell'aria in questo momento. AirNow.gov è la stessa cosa che usano i meteorologi quando parlano di codici colore verde, giallo, arancione, rosso e viola", ha detto Patel.

Ildottor Peter DeCarlo, professore associato presso il Dipartimento di salute e ingegneria ambientale della Johns Hopkins University, sostiene che il sito web dovrebbe essere una tappa regolare per tutti.

"Collegherei AirNow.gov al telefono o al computer e lo controllerei come si fa con le previsioni del tempo sui telefoni o con gli altoparlanti intelligenti", ha detto. "È un sito gestito dalle agenzie federali con le informazioni più aggiornate, sia dalle misurazioni che dalle previsioni sulla qualità dell'aria e su cosa aspettarsi. Quindi, inserirlo come strumento per le persone per scoprire dove i luoghi sono stati colpiti e cosa possono aspettarsi domani e il giorno successivo funziona molto bene".

Chi è più vulnerabile ai problemi di salute quando la qualità dell'aria è scarsa?

La scarsa qualità dell'aria, come quella che si registra in alcune zone del Paese, "causa problemi alle persone che soffrono di asma o allergie quasi immediatamente se si trovano all'aperto per un certo periodo di tempo", ha dichiarato la dott.ssa Aida Capo, pneumologa dell'Hackensack Meridian Palisades Medical Center nel New Jersey.

"Quest'aria è particolarmente pericolosa per i bambini, gli anziani e le donne in gravidanza. È quindi consigliabile che non trascorrano tempo all'aperto. Non si deve assolutamente giocare all'aperto e non si deve fare attività fisica all'aperto. Se si ha voglia di fare esercizio all'aperto in una giornata come quella di oggi, si raccomanda di stare lontano dal traffico, dove non c'è ulteriore inquinamento. Perché in questo momento la situazione è davvero grave", ha dichiarato la dottoressa, che ha ricordato come a giugno il fumo degli incendi si sia diffuso in tutto il Nordest.

Questo potrebbe essere un problema anche per le persone che soffrono di problemi respiratori.

"È chiaro che qualsiasi tipo di ulteriore insulto ai loro polmoni sarà dannoso per la loro salute. Come per qualsiasi tipo di condizione cronica, devono prendere precauzioni", ha dichiarato il dottor David Rosenberg, specialista in malattie polmonari presso l'UH Ahuja Medical Center di Cleveland, dove anche i residenti stanno riscontrando condizioni di scarsa qualità dell'aria a causa del fumo degli incendi. "Probabilmente, però, con tutti questi particolati a questi livelli, anche se si è in buona salute, è possibile che si verifichino irritazioni nei polmoni e che si verifichino problemi per tutti, senza dubbio".

Perché la cattiva qualità dell'aria è così difficile per i bambini e gli anziani?

"Ha a che fare con la capacità di espettorare", ha detto Patel. "Quindi è difficile far uscire tutto ciò che si trova nei polmoni. Quando si è molto giovani o anziani, i muscoli sono più deboli, quindi gli anziani e i giovani hanno meno forza. Con una malattia virale è la stessa cosa: non si riesce a liberare il muco con la stessa facilità. E le persone anziane hanno molte più patologie croniche che possono esacerbare questi problemi.

"Inoltre, i bambini hanno vie respiratorie più piccole, quindi anche un po' di infiammazione o di muco nelle vie respiratorie riduce il piccolo spazio a loro disposizione e questo può influire sulla loro capacità di respirare".

Rosenberg ha detto che le piccole particelle "possono essere un problema anche per gli adulti più giovani, probabilmente perché i loro polmoni non si sono sviluppati completamente. I polmoni continuano a crescere e a svilupparsi fino ai vent'anni, quindi se hanno questo ulteriore ostacolo alla respirazione, queste particelle possono essere particolarmente dannose anche per i bambini e i giovani adulti".

C'è un modo per proteggersi quando si è all'aperto?

"Abbiamo una protezione naturale. I nostri peli nasali possono proteggerci da molte di queste particelle. Ma si tratta di particelle molto piccole provenienti dagli incendi, quindi non è sufficiente", ha detto Capo.

"La raccomandazione è di non stare all'aperto, ma se volete indossare una maschera per aiutare, indossatene assolutamente una e assicuratevi che sia una N95, non una maschera chirurgica. Una mascherina chirurgica non vi proteggerà dall'ingresso di queste particelle nelle vie respiratorie, perché non è sufficiente. Se si deve stare all'aperto per un periodo di tempo prolungato, una maschera N95 ridurrà alcune di queste piccole particelle nelle vie respiratorie, ma deve essere indossata in modo appropriato, ed è difficile indossare una N95 per un periodo di tempo prolungato", ha detto.

Patel consiglia di "ridurre le attività fisiche faticose che richiedono una respirazione profonda. Se dovete camminare, camminate, ma non andrei a correre o a fare jogging".

"Siate prudenti nel decidere di stare all'aperto", ha aggiunto. "E tenete presente che anche se uscite all'aperto e non vi dà fastidio, potrebbe influenzarvi in seguito. Poiché si tratta di piccole particelle, che penetrano in profondità nelle vie respiratorie, la risposta potrebbe essere un po' ritardata".

Secondo Rosenberg, "questi particolati sono particolarmente irritanti per le vie aeree superiori, il naso o la gola e gli occhi, quindi se si avverte qualcosa di simile, è un segnale di allarme. Abbiamo sensori neurologici sensibili che possono agire come un allarme che indica che state potenzialmente respirando qualcosa di dannoso, quindi dovreste ascoltare l'avvertimento e rientrare in casa".

Le persone con animali domestici dovranno uscire, ma gli esperti suggeriscono di ridurre al minimo il tempo e gli spostamenti.

"Gli animali domestici devono uscire e usare i loro servizi, ma non andate a correre con loro e riducete al minimo anche il tempo trascorso fuori", ha detto DeCarlo. "Se potete, camminate un po' più lentamente in modo da non respirare così profondamente. Questo può aiutare".

Cosa devono fare le persone con asma, allergie o problemi cardiaci se devono uscire all'aperto?

"Una delle raccomandazioni per le persone che soffrono di asma è di usare l'inalatore di soccorso 15 minuti prima di uscire all'aperto con questo tipo di aria", ha detto Capo. "Se avete un qualsiasi tipo di malattia - sia essa asma, allergia o cardiovascolare - che siete in cura e avete un medico e se usate i vostri farmaci, potete diminuire il rischio di peggioramento della malattia in questo tipo di qualità dell'aria".

Patel consiglia inoltre alle persone affette da asma di "assicurarsi di avere il proprio inalatore di soccorso, che di solito è l'albuterolo, e di assicurarsi di usarlo correttamente con un AeroChamber", un tubo di plastica con un boccaglio che aumenta l'efficacia del farmaco e aiuta a controllare il modo in cui il farmaco viene somministrato alle piccole vie aeree dei polmoni. "Iniziare presto e non aspettare che i sintomi peggiorino, quindi probabilmente al primo segno di tosse o irritazione, per iniziare a usarlo. Non c'è nulla di male nell'iniziare a usare l'inalatore. E poi, se non è d'aiuto, contattare il proprio medico di base o cercare altre cure se voi o il vostro bambino avete difficoltà a respirare".

Cosa aiuta la qualità dell'aria in casa?

"La raccomandazione è di chiudere le finestre, accendere i condizionatori d'aria, attivare i filtri dell'aria", ha detto Capo.

DeCarlo è d'accordo. "Negli ambienti interni la concentrazione di inquinanti atmosferici è generalmente pari o inferiore alla metà di quella esterna per quanto riguarda le particelle, che è ciò di cui ci occupiamo qui. E tutto questo scompare non appena si aprono le finestre e le porte e si lascia entrare l'aria libera", ha detto. Chi ha investito in unità di filtraggio dell'aria HEPA durante la Covid, potrebbe essere il momento di tirarle fuori di nuovo e gestire gli spazi interni in cui ci troviamo per ridurre al minimo l'esposizione all'inquinamento atmosferico esterno".

"Evitate di passare l'aspirapolvere per due motivi: Probabilmente si agita il tutto, il che comporta un'attività fisica un po' più intensa se si getta l'aspirapolvere in giro, e si respira più pesantemente. Quindi è probabilmente qualcosa che si dovrebbe evitare", ha detto DeCarlo.

I farmaci per le allergie possono aiutare?

"Non è necessariamente un'allergia. È un irritante, anche se credo che alcune persone possano essere allergiche e avere una componente allergica", ha detto Patel. "Un antistaminico... ci asciuga, quindi potenzialmente potrebbe aiutare, anche se il meccanismo è diverso, cioè il motivo per cui si ha un eccesso di produzione di muco è diverso. Aiuterà a seccarsi, quindi a liberare i seni paranasali. Non sarà altrettanto utile come antiprurito, credo. Ma se qualcuno ha una componente allergica al fumo degli incendi, dovrebbe prenderlo".

I vecchi consigli, come bere molta acqua, mangiare menta o bere caffè forte per respirare meglio, possono essere utili?

"Bere acqua è sempre molto utile. Quindi non dico di no, ma non eviterà i sintomi dell'esposizione a questa cattiva qualità dell'aria", ha detto Capo.

Il fumo degli incendi e la qualità dell'aria sono un problema di salute a lungo termine?

"Ci aspettiamo che gli incendi selvaggi diventino più frequenti in un clima che si sta riscaldando, come quello che abbiamo", ha detto DeCarlo. "Di solito vediamo questi impatti con gli incendi negli Stati Uniti occidentali e nelle montagne occidentali. La costa orientale è generalmente un po' più isolata da questo tipo di fenomeni. Le nostre foreste tendono a essere più umide e a non bruciare così tanto, ma guardando al futuro con i cambiamenti climatici, anche se questa è un'esperienza unica che stiamo vedendo in questo momento, potrebbe diventare molto meno unica e un po' più comune in futuro, il che sarebbe un peccato".

Fonte: edition.cnn.com