- Come mi preparo per l'alluvione e cosa faccio quando arriva l'alluvione?

Tempeste, piogge torrenziali – le alluvioni sono una minaccia ricorrente in questa regione, mettendo in pericolo sia la vita umana che la proprietà. Le alluvioni spesso si verificano in modo diverso da quanto previsto, le loro conseguenze possono essere gravi e influire su coloro che ne sono colpiti per anni.

Preparazione – essere ben equipaggiati per l'alluvione

Innanzitutto, è importante capire come un'alluvione o una pioggia persistente potrebbe influire su di te. La tua residenza è a rischio? In quale scenario la tua casa o il tuo appartamento potrebbe essere allagato?

Le persone potenzialmente interessate dovrebbero considerare se è necessario evacuare i membri della famiglia vulnerabili e dove andare, nonché gli animali domestici. Cosa fare se le reti fisse e mobili sono interrotte? Può essere utile discutere con i vicini su come comunicare in caso di emergenza e chi assumerà quali compiti.

Puoi verificare se un'alluvione è imminente attraverso l'app di avviso Nina e i centri locali di alluvione. I loro siti web sono collegati di seguito.

Se un'alluvione è prevista, coloro che ne sono colpiti dovrebbero avere sacchi di sabbia o tavole di legno impermeabili. I prodotti chimici dovrebbero essere stoccati dove l'alluvione non può raggiungerli, così come i computer o gli oggetti di valore. Una scorta di cibo e acqua potabile dovrebbe anche essere disponibile. In caso di emergenza, una radio a manovella o una radio a batteria può essere utile, così come le torce, un fornello da campo e un bagno da campo. Per l'evacuazione, prepara un kit di emergenza e non dimenticare i documenti importanti.

L'alluvione è qui – cosa fare ora

È importante agire con cautela, pensare ai possibili pericoli, garantire la sicurezza dei bambini e sigillare le stanze che potrebbero allagarsi. Ricorda di non metterti in pericolo.

Le stanze seminterrate che potrebbero allagarsi dovrebbero essere svuotate. Tuttavia, sii cauto: rimanere in un seminterrato durante un'alluvione può essere pericoloso per la vita. L'elettricità è altrettanto pericolosa: è meglio spegnere tutto se necessario. Il rischio di shock elettrico è alto quando l'acqua entra in casa.

Le auto dovrebbero essere rimosse dalla zona pericolosa in tempo. Ancora una volta, sii cauto nei garage sotterranei; possono riempirsi e diventare trappole mortali. Guidare per le strade allagate può causare danni significativi al veicolo. In situazioni di disastro, seguire le istruzioni dei servizi di emergenza.

L'alluvione si ritira – ora è il momento di pulire e documentare

L'entità dei danni può spesso essere valutata solo gradualmente man mano che le acque dell'alluvione si ritirano. Agire con cautela e sistematicamente può aiutare a limitare i danni.

Se è necessario pompare l'acqua fuori dalla casa, il tempismo è cruciale. Inizia solo quando il terreno ha sufficientemente diminuito. Pompare troppo presto può causare danni alla casa.

Per scopi assicurativi, è utile scattare foto e documentare i danni in modo accurato.

Se l'acqua e il fango sono fuori dalla casa, le stanze dovrebbero essere asciugate il più rapidamente possibile. Ciò può essere fatto con riscaldatori speciali che possono essere noleggiati. L'asciugatura rapida è importante per prevenire danni e muffa.

Tuttavia, per motivi di sicurezza, le cisterne di olio combustibile, l'elettricità e, eventualmente, la statica dell'edificio dovrebbero anche essere ispezionate professionalmente.

E infine, il cibo che è stato in acqua o frutta e verdura da aree alluvionate non sono più commestibili. Le autorità, come l'ufficio distrettuale o l'ufficio agrario, dovrebbero essere informate sui giardini contaminati da sostanze pericolose.

Dopo aver valutato il rischio per la tua residenza in Germania, potresti dover considerare l'evacuazione se un'alluvione è imminente nella tua zona. Durante un'alluvione in Germania, è fondamentale spostare i tuoi veicoli dalla zona pericolosa per evitare danni significativi.

