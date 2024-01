Come l'Islanda potrebbe rimodellare il mondo del golf

Con estati brevi e inverni rigidi, quest'isola dell'Oceano Atlantico settentrionale non è il luogo più ovvio per fairway e green curati.

Tuttavia, l'Islanda sta vivendo un boom del golf diverso da qualsiasi altra parte del mondo e la cultura del golf qui potrebbe contribuire a rimodellare lo sport come lo conosciamo.

A mezz'ora di auto a nord della capitale Reykjavik si trova il Brautarholt Golf Course. Disposto su una penisola scoscesa, Brautarholt nasce da un'idea del fondatore Gunnar Palsson.

"Questo era un terreno agricolo, che però era in declino", racconta Palsson alla CNN Sport. "Questa terra appartiene alla famiglia da centinaia di anni e ci sono stati alcuni cambi generazionali e abbiamo deciso di costruire un campo da golf".

LEGGI: Leona Maguire: la 26enne che ha sconvolto il mondo del golf come imbattuta esordiente alla Solheim Cup

Come l'Islanda potrebbe rimodellare il mondo del golf

I campi hanno bisogno di 18 buche?

Aperto originariamente come campo a nove buche nel 2011 e poi ampliato a 12, Brautarholt è stato progettato dal famoso architetto islandese Edwin Roald.

Roald ha attirato molta attenzione negli ultimi anni con il suo movimento "perché 18 buche?", una filosofia che suggerisce che il design dei campi da golf sarebbe migliorato se gli architetti lavorassero per creare il miglior campo per lo spazio che hanno a disposizione, piuttosto che aggrapparsi all'idea "antiquata" che ogni campo debba essere lungo 18 buche.

"Quando si hanno risorse limitate, si è costretti a usare ciò che la natura ci ha dato", ha dichiarato Roald alla rivista Links nel 2017. "Se solo si potesse liberarsi dai vincoli di avere qualcun altro che ti dice quante buche devi costruire.

"È come scrivere libri o fare film. Immaginate se tutti i libri dovessero essere esattamente di 200 pagine o se un film dovesse durare 95 minuti. Sarebbero altrettanto validi?".

Nonostante sia composto da sole 12 buche, Brautarholt è stato riconosciuto a livello internazionale come uno dei migliori campi da golf del mondo. Nel 2020 è stato classificato da Golfscape al n. 64 della lista dei migliori 100 campi del mondo, insieme a quelli di Pebble Beach e St. Andrews.

Un progetto?

Con una stagione golfistica breve in Islanda e inverni lunghi, i golf club del Paese stanno cercando di trovare modi innovativi per prolungare la stagione e rendere il golf accessibile ai giovani giocatori tutto l'anno.

La squadra di calcio maschile islandese ha fatto notizia in tutto il mondo per le sue imprese ai Campionati europei del 2016, raggiungendo i quarti di finale e qualificandosi per la sua prima Coppa del mondo nel 2018. Anche la squadra femminile si è qualificata per tre campionati europei consecutivi dal 2009 al 2017, non essendosi mai qualificata prima per un torneo importante.

Gran parte del notevole successo della squadra nazionale è stato attribuito all'investimento del Paese in strutture indoor all'avanguardia e in un eccellente coaching, un modello che potrebbe essere replicato nel golf.

Il GKG Club di Reykjavik è uno dei più grandi golf club islandesi, composto da un campo a 18 buche più un campo a nove buche par-3. Con un fiorente programma giovanile e soci attivi, il club ha recentemente investito in una struttura indoor all'avanguardia da 10 milioni di dollari per consentire ai soci di allenarsi tutto l'anno.

Situata sotto la clubhouse, la struttura interna è composta da un putting green, un'area per il chipping e 16 simulatori di golf Track Man, che consentono agli utenti di giocare su circa 100 campi di tutto il mondo.

Ulfar Jonsson è il direttore sportivo del GKG e ha visto in prima persona l'impatto della struttura. "Vediamo che i nostri giocatori più giovani stanno diventando tecnicamente più avanzati e migliori. Quindi vediamo migliori oscillazioni.

"Incoraggiamo ovviamente tutti i nostri giocatori a giocare il più possibile sul campo durante l'estate, ma poi possono venire qui e lavorare sulla tecnica durante l'inverno".

Avendo avuto un successo limitato nei tour più importanti del mondo, Haukur Orn Birgisson - presidente dell'Unione islandese di golf e dell'Associazione europea di golf - ritiene che l'investimento in strutture come quella del GKG potrebbe portare a risultati per i giocatori islandesi ai massimi livelli.

"Se ci pensiamo, la nostra stagione golfistica dura circa cinque o sei mesi. Quindi avere strutture di allenamento al coperto significa molto e con le nuove tecnologie queste strutture sono diventate così avanzate. Il GKG ne è un esempio perfetto. Ora i soci del club giocano a golf in inverno, anche se al chiuso e con i simulatori, ma è importante per il loro sviluppo.

"È importante anche per lo sviluppo dei giovani. Si può guardare al calcio, per esempio. Quindici anni fa hanno iniziato ad avere queste strutture per il calcio al coperto e pochi anni dopo le nostre squadre nazionali si sono qualificate per il Campionato europeo e la Coppa del mondo. Quindi, ecco, è importante", afferma.

La struttura del GKG ha anche fornito un prezioso elemento sociale al club. "Ora abbiamo una struttura aperta tutto l'anno - prima era uno sport prevalentemente estivo... Ora tutti i golfisti vengono a giocare con i loro amici nei simulatori e dopo si godono un pasto e un drink. È stato fantastico per il morale del club", spiega Jonsson.

Sostenibilità

Oltre a essere riconosciuto come uno dei migliori campi da gioco, Brautarholt sta anche cercando di diventare il campo da golf più sostenibile del pianeta.

"Qui in Islanda, più o meno tutta l'energia è rinnovabile, quindi abbiamo pensato che sarebbe stata una buona idea muoversi in questa direzione", spiega Palsson.

Avendo abbracciato l'energia idroelettrica e geotermica, quasi il 100% dell'elettricità islandese proviene da fonti rinnovabili. Per sfruttare l'energia pulita del Paese, Palsson ha investito in una flotta di 30 tosaerba elettrici automatizzati.

LEGGI: Il mondo punta su giganteschi ventilatori succhia-carbonio per ripulire il nostro clima. È un grosso rischio.

"Siamo arrivati a un punto in cui i tosaerba elettrici si occupano di circa il 98% del campo da golf", spiega Palsson.

Gestire la flotta di piccoli tosaerba arancioni è compito del direttore del campo e responsabile del green keeper Einar Jonasson. "Sì, i nostri piccoli amici. Sono solo un modo diverso di pensare al taglio dell'erba".

Grazie a una serie di cavi disposti intorno al campo, i tosaerba sono programmati per rimanere sui fairway e possono essere in azione 24 ore su 24. Oltre a fornire un vantaggio ambientale, i tosaerba arancioni sono anche in grado di tagliare l'erba in modo più efficiente. Oltre a fornire un vantaggio ambientale, hanno anche permesso a Jonasson di concentrarsi su altri elementi della manutenzione del campo.

Oltre a un'impronta di carbonio prossima allo zero, Brautarholt viene mantenuto senza l'uso di prodotti chimici e, grazie alle precipitazioni che caratterizzano l'Islanda tutto l'anno, non c'è bisogno di irrigazione.

"Il nostro campo da golf si trova in una posizione spettacolare e i visitatori vengono qui per godersi la natura. Non vogliamo danneggiare l'ambiente in alcun modo, quindi non ci interessa se si vedono erbacce nel fairway, non vogliamo danneggiare nulla", spiega Jonasson.

Avendo recentemente investito in un tosaerba elettrico all'avanguardia per i tee e i green, Brautarholt sta cercando di stabilire un nuovo standard sostenibile per la gestione dei campi da golf.

"Penso che siamo il campo da golf più verde del mondo", afferma Palsson con orgoglio.

Unico nel suo genere

Nonostante l'Islanda abbia meno di 400.000 abitanti, il Paese ospita ben 65 campi da golf, tra cui alcuni dei più spettacolari del mondo.

"Incoraggerei tutti a venire a giocare qui", dice Birgisson.

"La natura qui non è seconda a nessuno... Quando si gioca a golf in Islanda, si sperimenta anche la natura. Si può giocare a golf nei campi di lava, nei crateri vulcanici, sulle rive dei fiumi glaciali, con sorgenti calde che esplodono come Geysir proprio accanto a voi, con ostacoli d'acqua fatti di acqua bollente. Non si può essere più vicini alla natura giocando a golf".

Dato che il Paese si trova quasi equidistante dagli Stati Uniti e dall'Europa, c'è la possibilità che uno dei principali tour di golf porti un torneo in Islanda in futuro?

"Un giorno potrebbe essere possibile. Immaginate un evento del PGA Tour giocato sotto il sole di mezzanotte che c'è qui a giugno e luglio, sarebbe fantastico", dice Birgisson.

Un futuro brillante

Dato lo standard dei campi da golf in Islanda, non c'è da stupirsi che il golf abbia conosciuto un'enorme crescita nel Paese e che ora sia uno degli sport più popolari.

Il golf è cresciuto enormemente negli ultimi 10-15 anni e negli ultimi due decenni il numero di praticanti è quasi triplicato", dice Birgisson, "ma gli ultimi due anni sono stati esplosivi e ora abbiamo più del 6% della popolazione che è effettivamente membro di un golf club".

"Ma allo stesso tempo, abbiamo probabilmente circa 40.000 persone che giocano a golf. Quindi il 12% della popolazione gioca a golf e credo che sia un record mondiale".

Visita CNN.com/sport per ulteriori notizie, articoli e video.

"Vale anche la pena ricordare che il livello di partecipazione femminile è passato dal 10% al 33% in questo lasso di tempo", aggiunge.

Con una partecipazione in continua crescita e nuovi campi e strutture innovative, l'Islanda sta rapidamente diventando una delle destinazioni golfistiche più interessanti del mondo. Con lo slancio dalla sua parte, Birgisson è fiducioso che le cose siano appena iniziate.

"Non potremmo essere più felici, è sicuro di dire che il futuro del golf islandese si prospetta molto luminoso".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com