Come l'intelligenza artificiale aiuta i Baby Boomers a trovare i bambini che hanno bisogno di un mentore

Un'insegnante in pensione di 79 anni cerca di rassicurare un bambino di 6 anni che si sente spaventato.

E poche settimane dopo essersi ritirata da una carriera a capo della propria azienda, una 75enne sta imparando a usare un programma artistico di intelligenza artificiale per creare simpatici disegni di gatti che spera possano far sorridere un bambino di prima elementare.

Sono tra i sempre più numerosi mentori in tutti gli Stati Uniti abbinati ai loro allievi da Eldera, una piattaforma online che utilizza un algoritmo di intelligenza artificiale per abbinare adulti di almeno 60 anni a giovani di età compresa tra i 5 e i 18 anni per chat video regolari.

"Questo è il modo in cui annulliamo 'OK Boomer'", afferma Dana Griffin, cofondatrice e CEO di Eldera.

"Quando si riuniscono le persone una ad una, capiranno come prendersi cura l'una dell'altra", afferma. "Ed è quello che abbiamo visto".

Sfatare gli stereotipi generazionali è solo una parte della missione di Eldera. C'è un problema ancora più grande che Griffin spera di poter risolvere con la sua azienda.

La solitudine, a lungo lamentata dagli esperti di salute mentale e recentemente definita come un'epidemia dal Surgeon General degli Stati Uniti, sta colpendo in modo particolare le persone più anziane e più giovani.

E le conseguenze possono essere terribili. In un parere di maggio, il dottor Vivek Murthy, chirurgo generale, ha dichiarato che i rischi per la salute della solitudine e dell'isolamento sono altrettanto letali del fumo di 15 sigarette al giorno.

È un quadro desolante, ma Griffin dice che ciò che ha visto da quando Eldera ha iniziato a lavorare nei primi giorni della pandemia le ha dato speranza.

"Abbiamo creato qualcosa che... in realtà ha enormi benefici per la salute di giovani e anziani", dice, "e non me lo aspettavo assolutamente".

Il suo mentore l'ha aiutata a rafforzare la sua fiducia. Ha trovato un lavoro

Kathleen Zwart si illumina non appena vede il volto della sua mentore apparire sullo schermo del computer.

Lara Salem è seduta sul suo letto, con le foto delle sue star K-Pop preferite appese alla parete dietro di lei. La diciassettenne si tiene la testa tra le mani e ride mentre descrive l'ultima settimana della sua vita: "caos, puro caos".

Si è presa cura dei membri della famiglia malati di influenza e ha affrontato l'ultimo periodo della sua stagione di pallavolo. Inoltre, sta cercando di inviare le prime domande di ammissione al college.

"La gente dice che l'ultimo anno è così facile. Ma è molto peggio del terzo anno. ... È il periodo più stressante della mia vita", dice Salem.

Zwart annuisce con simpatia quando Salem racconta le sue difficoltà. Ha quasi 70 anni e ricorda ancora quanto sia stato duro il suo ultimo anno di liceo.

"Quello che devi fare è fare un bel respiro, mettere la tua mente nella giusta mentalità prima di iniziare e fare un po' di meditazione, un po' di yoga, qualcosa che ti faccia rilassare, che ti faccia sentire centrato e che metta da parte lo stress", dice. "E una volta messo da parte lo stress, ci si trova nello stato d'animo giusto per fare qualcosa di difficile come compilare la domanda".

È il tipo di guida gentile su cui Salem ha fatto affidamento da quando Zwart ha iniziato a farle da mentore a gennaio. Come molti ragazzi, riceve il sostegno di genitori, insegnanti e allenatori. Ma dice che le conversazioni a tu per tu con il suo mentore le danno una prospettiva diversa.

Prima di affrontare i test di ammissione, i consigli di Zwart l'hanno aiutata a mantenere la calma e la concentrazione. E quando aveva difficoltà a trovare lavoro, Salem dice che è stato l'incoraggiamento di Zwart a darle la fiducia necessaria per ottenere il suo primo lavoro.

Mi ha detto: "Devi andare davanti allo specchio. Devi dire a te stessa che farai bene e che sei fantastica. Sei una brava persona'. Così mi sono messa davanti allo specchio per cinque minuti ogni giorno dicendomi: 'Ce la puoi fare. Ce la farai. Avrai il lavoro. Sei fantastica", ha raccontato Salem alla CNN in una recente intervista. "All'inizio era davvero imbarazzante, ma a un certo punto mi è sembrato naturale e ho iniziato a credere a me stessa".

La Zwart sa quanto sia importante avere qualcuno che ti incoraggi negli alti e bassi della vita. Pensa a uno dei suoi fratelli maggiori, che le mandava parole di incoraggiamento nelle lettere mentre combatteva in Vietnam. E ricorda come la sua insegnante di terzaelementare si sia presa cura di lei nel corso degli anni, anche quando non era più una studentessa della sua classe. Anche i ragazzi di oggi hanno bisogno di questo tipo di sostegno, dice Zwart, soprattutto per la pressione che subiscono.

"Quello che ho cercato di fare da quando siamo state accoppiate è stato di incoraggiarla un po', di dirle che è abbastanza brava e che probabilmente è molto più brava di quanto pensi", ha detto Zwart alla CNN.

Zwart vive a Jacksonville. Salem vive a Miami, dall'altra parte dello Stato. Non si sarebbero mai incontrati se Eldera non li avesse abbinati. Ma sono stati sorpresi di scoprire quante cose hanno in comune. Zwart ha inviato a Salem dei consigli sui libri. Salem ha inviato a Zwart un link alla sua canzone K-Pop preferita.

"Mi sento più giovane dopo aver parlato con lei", ha detto Zwart alla CNN in una recente intervista.

Anche Salem dice che le conversazioni con la sua mentore la fanno sentire rinvigorita.

"Perché sono riuscita a conversare, come se stessi parlando con la mia migliore amica, e anche a imparare alcune cose".

Creare "un villaggio virtuale con un'anima umana".

Griffin dice che connessioni come queste l'hanno aiutata a vedere il potenziale di Eldera di crescere ben oltre le migliaia di utenti attivi attualmente sulla piattaforma.

"Se riuscissimo davvero a sbloccare gli adulti più anziani su scala, ogni bambino negli Stati Uniti potrebbe avere il proprio mentore che si fa vivo per lui", afferma.

Il nome Eldera descrive una realtà che Griffin spera di contribuire a riportare in auge, l'"Era degli anziani".

Griffin racconta di essere stata allevata dai nonni in Transilvania e di essersi sentita fortunata a crescere con la guida degli anziani. Quando è arrivata negli Stati Uniti come studentessa universitaria, ha continuato a cercare mentori anziani.

"Pensavo che tutti si affidassero ad adulti più anziani per orientarsi nella vita, perché è così che sono cresciuta", racconta. "Più invecchiavo e più mi rendevo conto di essere molto fortunata".

Troppo spesso, dice Griffin, gli anziani sono considerati meno preziosi quando vanno in pensione, anche se hanno ancora saggezza da condividere.

"Vengono in un certo senso espulsi dalla società, il che non ha senso, perché viviamo molto più a lungo che in passato", afferma.

Sul suo sito web, Eldera si definisce un "villaggio virtuale con un'anima umana". L'azienda è nata nel marzo 2020, in un momento in cui molte persone di tutte le età erano bloccate a casa e desideravano connettersi. Ma Griffin afferma che l'impatto della piattaforma non è diminuito, anche se gran parte della società è tornata a riunirsi di persona.

E dice che il suo algoritmo di intelligenza artificiale, che aiuta ad abbinare le persone in base a circa 200 diverse variabili basate sulle loro risposte a un questionario dettagliato, è migliorato ulteriormente nel tempo. Oltre a effettuare controlli sui precedenti penali dei potenziali mentori, l'azienda utilizza l'intelligenza artificiale anche per monitorare le conversazioni Zoom tra mentori e mentee, che vengono registrate, per assicurarsi che le interazioni siano sicure e rispettose.

Se viene rilevato un comportamento inappropriato o un contenuto dannoso, il modello di intelligenza artificiale avvisa il team di Eldera "per prendere provvedimenti immediati", spiega Griffin.

Griffin è ben consapevole delle preoccupazioni che alcuni nutrono per il ruolo crescente dell'IA nella società. Griffin fa notare che in Eldera sono sempre gli esseri umani a prendere le decisioni, mentre l'IA si limita ad aumentare l'efficienza e a offrire suggerimenti utili.

"L'IA non è l'obiettivo principale, ma piuttosto uno strumento che utilizziamo per migliorare e proteggere la connessione umana", afferma.

E dice che un consiglio di mentori che fungono da consiglieri e un sito web in cui i mentori possono connettersi tra loro e scambiare idee, stanno giocando un ruolo importante nel modo in cui la comunità sta prendendo forma. Più di recente, un gruppo di mentee ha iniziato a tenere incontri intergenerazionali con il consiglio dei mentori e a discutere di questioni come la solitudine e la salute mentale.

Eldera permette ai mentori e ai genitori dei mentee di iscriversi sul suo sito web. I ragazzi dai 13 anni in su possono iscriversi da soli, ma devono fornire il consenso dei genitori.

La piattaforma offre un accesso sia gratuito che a pagamento. Per 10 dollari al mese, dice Griffin, i partecipanti possono avere accesso a ulteriori risorse della comunità, come il forum online per i mentori. In ultima analisi, Griffin spera che i fornitori di servizi sanitari e le assicurazioni coprano i costi, poiché vedono i benefici di Eldera per i pazienti pediatrici e geriatrici.

Secondo Griffin, gli adulti più anziani provano un senso di connessione con la comunità e uno scopo quando cercano di sostenere i loro allievi più giovani, mentre i bambini imparano preziose abilità sociali che li aiutano a costruire relazioni e resilienza.

"Sostenere i giovani a diventare adulti resilienti e di successo non significa solo aiutare la prossima generazione", afferma Griffin. "È insegnare agli adulti più anziani che cosa è importante per questa generazione".

Un'insegnante in pensione ha chiesto alla bambina di 6 anni di cui è tutor di condividere i suoi obiettivi. La risposta l'ha scioccata

Constance Morton Belsi, un'insegnante in pensione di 79 anni che vive nel centro di New York, è stata entusiasta fin dal primo momento in cui ha incontrato il suo figlioccio.

"Non appena ci siamo collegate via Zoom per ogni sessione, ho provato gioia", racconta.

La bambina di 6 anni del Texas era intelligente e divertente, con opinioni deliziosamente forti su qualsiasi cosa volesse fare quel giorno. A volte mostrava a Belsi le sue collane e i suoi fermagli per capelli. A volte si dichiarava una sirena. A volte correva a prendere lo zaino e tornava con una pila di poesie da leggere.

Ma una volta la bambina sembrava più distante del solito. Belsi pensò a una domanda che avrebbe stimolato la conversazione: "Quali sono i tuoi obiettivi?".

"Mi guardò molto seriamente", racconta Belsi. "Di solito è tutta sorrisi e risatine, ma ha detto: "Non voglio morire"".

Belsi è rimasta sbalordita nel sentire parole così cupe da parte della sua mentee, di solito spumeggiante. Ma mentre le ascoltava, non aveva dubbi sul motivo per cui le aveva condivise. Una recente sparatoria in una scuola era al centro delle cronache. E anche le scuole che non erano state direttamente colpite dalla violenza delle armi stavano organizzando esercitazioni per prepararsi.

La mamma della bambina di 6 anni, che era seduta al suo fianco, è intervenuta con parole rassicuranti, a cui Belsi ha fatto eco. Poi, con la stessa rapidità con cui la bambina ha sollevato l'argomento, è passata oltre.

Ma il momento è rimasto impresso a Belsi.

"Mi sono sentita molto triste per il fatto che fosse ovviamente spaventata da qualcosa che la maggior parte dei bambini di quell'età, in un'epoca diversa, non avrebbe mai dovuto temere", racconta.

L'insegnante in pensione era così scossa che ha condiviso la storia con il consiglio dei mentori di Eldera. Griffin dice che è un esempio eloquente del tipo di argomenti che i mentori imparano a conoscere attraverso gli occhi dei bambini.

"Il mentore è un supporto per... ciò che i ragazzi stanno affrontando, che è probabilmente il massimo che ogni generazione abbia mai affrontato", dice Griffin.

I mentori leggono "Harry Potter", imparano a giocare ai videogiochi e usano l'intelligenza artificiale per fare arte

Le sfide che le nuove generazioni devono affrontare non sono le uniche cose che i mentori imparano grazie a Eldera.

Alcuni mentori hanno formato un club del libro per iniziare a leggere i libri di Harry Potter, dice Griffin. Molti stanno anche acquisendo nuove competenze e trovando nuovi modi per entrare in contatto con la tecnologia.

"La mia impressione sui videogiochi era molto negativa. ... Che i ragazzi stessero seduti davanti allo schermo tutto il giorno, escludendo il resto del mondo. ... Era sbagliato", dice Andrew Weinrich, un 69enne di New York che si è ritirato da un lavoro nella pubblicità a risposta diretta cinque anni fa e che da diversi anni fa il volontario come mentore di Eldera.

Ma quando uno dei suoi mentori ha iniziato a condividere il suo schermo durante le loro telefonate settimanali su Zoom, Weinrich ha scoperto che c'era di più nei giochi che aveva precedentemente scartato.

"C'è tutto un mondo là fuori che è super educativo e divertente", dice Weinrich.

Ha aiutato il suo figlioccio a progettare schemi di traffico per le città, a decidere dove trivellare i pozzi di petrolio e a studiare come sopravvivere su un asteroide con risorse limitate. Weinrich dice che questo lo ha aiutato ad aprire la mente e a connettersi a un altro livello con il suo figlioccio di 16 anni.

Questo mese, poche settimane dopo essere andata in pensione dall'azienda che ha diretto per decenni, la newyorkese Karen Korman, 75 anni, ha messo da parte le sue paure e si è iscritta a Midjourney dopo aver sentito che un altro mentore stava usando il programma di intelligenza artificiale per creare opere d'arte con il suo figlioccio.

"Me ne stavo un po' alla larga. Sembrava molto intimidatorio", racconta Korman. Ma dopo averlo provato da sola, dice che ora non vede l'ora di usarlo durante la prossima sessione con il suo figlioccio di 6 anni a Washington.

"Sono davvero entusiasta per entrambi", dice, "stiamo imparando insieme".

Ha intenzione di chiedere al suo figlioccio di raccontarle una storia su qualsiasi opera d'arte creino. Dopo essere state abbinate qualche mese fa, le due donne stanno ancora imparando a conoscersi.

"Speriamo di continuare a farlo per diversi anni", dice, "e che la cosa cresca".

Fonte: edition.cnn.com