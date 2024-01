Come le regole di sicurezza "scritte nel sangue" hanno salvato le vite nell'incidente aereo di Tokyo

Tuttavia, mentre cinque dei sei membri dell'equipaggio dell'aereo Dash 8 della Guardia Costiera giapponese, colpito martedì durante l'atterraggio, sono morti, tutti i 379 passeggeri e l'equipaggio a bordo dell'Airbus A350 sono sopravvissuti all'incidente.

Mentre le indagini su quanto accaduto nell'incidente, che ha visto l'aereo della JAL esplodere in una palla di fuoco, sono in corso, gli esperti affermano che il successo dell'evacuazione è dovuto a una combinazione di moderni standard di sicurezza e alla rigorosa cultura della sicurezza della Japan Airlines.

"Da quello che ho visto nel filmato, sono rimasto sorpreso e sollevato dal fatto che tutti siano riusciti ad uscire", afferma Graham Braithwaite, professore di sicurezza e indagini sugli incidenti presso l'Università britannica di Cranfield.

"È un impatto così grave da sopportare per qualsiasi aereo. Ma sapendo quello che so di quella compagnia aerea, e quanto impegno hanno messo nella sicurezza e nell'addestramento dell'equipaggio, il fatto che abbiano fatto un lavoro così buono non dovrebbe essere una sorpresa".

In realtà, è stato un incidente catastrofico avvenuto quasi 40 anni fa che ha contribuito a trasformare Japan AIrlines in una compagnia aerea così sicura.

Il 12 agosto 1985, il volo JAL 123 da Tokyo a Osaka si è schiantato, uccidendo 520 dei 524 passeggeri a bordo, dopo una riparazione difettosa della coda da parte di tecnici Boeing - non della compagnia aerea - a seguito di un precedente incidente.

A tutt'oggi, si tratta dell'incidente aereo singolo più mortale nella storia dell'aviazione.

"È chiaro che l'effetto sulla compagnia aerea fu profondo", afferma Braithwaite. "In una cultura come quella giapponese, si sono assunti la responsabilità come gruppo e hanno voluto assicurarsi che non accadesse mai più nulla di simile.

"Così, quando le cose vanno male, le vedono in termini di apprendimento. Tutto è un'opportunità per migliorare".

Nel 2005, rendendosi conto che molti dipendenti stavano entrando in azienda senza ricordare l'incidente di 20 anni prima, JAL ha aperto uno spazio nella sede centrale che esponeva parti del relitto e le storie dell'equipaggio e dei passeggeri.

"La sensazione è stata che ci sono persone che sono entrate a far parte della nostra azienda che non sanno cosa significhi andare male. Tutti devono capire quanto impegno c'è nella sicurezza", dice Braithwaite.

A distanza di quasi quattro decenni, l'incidente ha ancora un effetto profondo sulla mentalità dell'azienda.

"Hanno una cultura molto rigida sulle procedure operative standard e sul fare tutto correttamente. Questo è uno dei motivi per cui, in questo caso, credo che l'equipaggio si sia comportato così bene", afferma.

Anche se non è chiaro di chi sia la colpa dell'incidente di martedì, Braithwaite afferma che il successo dell'evacuazione è "assolutamente" positivo per la Japan Airlines.

"Se volete vedere un motivo per cui dovreste volare con loro, penso che sia questo", afferma.

JAL è regolarmente nominata tra le compagnie aeree più sicure del mondo in un elenco annuale stilato dal sito web Airlineratings.com.

Il caporedattore Geoffrey Thomas afferma: "La Japan Airlines vanta un eccellente record di sicurezza dal 1985. Tuttavia, quell'incidente non fu colpa della compagnia aerea e fu dovuto a una riparazione difettosa effettuata dalla Boeing.

"La compagnia è classificata come compagnia aerea a sette stelle dal nostro sito web e ha superato tutti i principali controlli di sicurezza. Inoltre, l'autorità di regolamentazione della sicurezza aerea giapponese ha ottenuto risultati migliori sugli otto criteri di supervisione rispetto alla media mondiale per quanto riguarda la conformità".

Un'evacuazione da manuale

Leincursioni in pista, come vengono definite, sono "rare ma possono essere catastrofiche", afferma Braithwaite.

Con le diverse compagnie aeree e gli operatori di terra che spostano i veicoli, gli aeroporti diventano "beni immobili complicati che dobbiamo proteggere con grande impegno".

Ovviamente è troppo presto per sapere cosa sia successo a Tokyo e come i due aerei si siano trovati sulla pista nello stesso momento.

Tuttavia, il messaggio dell'industria aeronautica è lo stesso: sembra che siano state le reazioni rapide dell'equipaggio a salvare centinaia di vite. Nel giro di pochi secondi dall'arresto dell'aereo, sono stati gonfiati i paracadute e le persone a bordo sono state rapidamente portate via, anche se la cabina si è riempita di fumo.

"Sono straordinariamente colpito dai piloti, dall'equipaggio e dai passeggeri per quella che sembra essere stata un'evacuazione da manuale nelle condizioni più estreme", ha dichiarato un pilota di una grande compagnia aerea europea che ha voluto rimanere anonimo perché non autorizzato a parlare a nome della propria compagnia.

La natura robusta degli aeromobili moderni e l'addestramento dei piloti a gestire le situazioni anomale si sono sviluppati nel corso dei decenni fino a raggiungere il periodo più sicuro dell'aviazione dagli inizi", ha aggiunto.

"Le procedure sono state perfezionate man mano che gli aerei sono diventati più grandi, per cui tutti i passeggeri possono essere evacuati in 90 secondi. Gli assistenti di volo di alcune compagnie aeree possono anche avviare un'evacuazione se è chiaramente catastrofica, risparmiando secondi vitali senza aspettare che sia il capitano ad avviarla".

Regole di sicurezza "scritte nel sangue

Come i dipendenti della JAL sanno fin troppo bene, i record di sicurezza dell'aviazione moderna sono, dice il pilota, "scritti nel sangue di altri che non sono stati così fortunati".

Gli incidenti diventano lezioni, che vengono "condivise in tutto il settore in modo che l'equipaggio possa migliorare il proprio lavoro".

Citano un incidente dell'Aeroflot nel 2019, che ha visto un aereo prendere fuoco durante l'atterraggio a Mosca, uccidendo 41 dei 73 passeggeri a bordo, come un incidente simile a quello di martedì, da cui si è imparato.

E nel 1980, il volo Saudia 163 - in cui tutti i 301 passeggeri a bordo sono morti per inalazione di fumo dopo che l'aereo aveva effettuato un atterraggio di emergenza a Riyadh, ma i piloti non avevano ordinato l'evacuazione - è stato l'impulso per dare al personale di cabina l'autorità di far uscire i passeggeri, dicono.

Un altro incidente che ha avuto effetti importanti sulla sicurezza è stato il disastro della British Airtours nel 1985 all'aeroporto di Manchester, nel Regno Unito.

L'aereo ha interrotto il decollo e ha preso fuoco. Anche se si è fermato sulla pista e i vigili del fuoco sono arrivati rapidamente, 55 persone sono morte, soprattutto per l'inalazione di fumo.

"Da lì sono scaturite molte raccomandazioni che hanno influenzato molte delle caratteristiche degli aerei moderni", afferma Braithwaite.

"Il fatto che ci sia una discreta quantità di spazio intorno alle uscite. Le luci lungo il pavimento. L'equipaggio di cabina valuta se la persona seduta all'uscita dell'ala superiore è in grado di aprirla. Segnali di uscita molto più chiari. I materiali con cui realizziamo le cabine. Una caratteristica importante dell'incendio di Manchester è stata la rapida emissione di fumi.

"Tutti questi elementi contribuiscono al successo dell'evacuazione".

Cita la sua ex collega di Cranfield, la professoressa Helen Muir, come una persona che ha cambiato il panorama della sicurezza dopo quell'incidente. Era nota per aver condotto esperimenti "incentivati" in cui i partecipanti venivano pagati di più quanto prima scendevano dall'aereo. Il loro comportamento veniva poi monitorato e trasmesso ai produttori di aerei e alle compagnie aeree.

Oggi sappiamo che è "l'influenza dell'equipaggio di cabina che spinge le persone a evacuare un aereo e a farlo rapidamente".

Steven Erhlich, presidente di PilotsTogether, un'associazione di beneficenza istituita durante la pandemia per sostenere gli equipaggi, è d'accordo.

"È troppo presto per commentare i dettagli dell'incidente, ma è chiaro che l'equipaggio si è comportato in modo esemplare", afferma.

"L'addestramento alla sicurezza a cui le compagnie aeree, in questo caso la JAL, sottopongono costantemente gli equipaggi ha dato i suoi frutti, consentendo l'evacuazione entro 90 secondi. Dal mio punto di vista, il risultato è che i passeggeri devono prestare attenzione ai briefing sulla sicurezza e ricordare che gli equipaggi non sono personale di servizio glorificato, ma professionisti della sicurezza ben addestrati".

Gli standard minimi di sicurezza internazionali stabiliti dall'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO, parte dell'ONU) prevedono che l'equipaggio di cabina si eserciti annualmente nell'evacuazione di emergenza. I produttori di aeromobili devono inoltre dimostrare che ogni nuovo aereo può essere completamente evacuato in 90 secondi.

Inoltre, le singole compagnie aeree possono avere requisiti aggiuntivi: la British Airways ha regole più severe sui materiali utilizzati in cabina, dice Braithwaite, dopo l'incidente di Manchester. Il pilota che ha parlato con la CNN si esercita semestralmente nell'evacuazione nel simulatore della propria compagnia aerea. Devono anche esercitarsi in un simulatore riempito di fumo sintetico.

"Questo fa la differenza rispetto all'addestramento della generazione precedente", dicono. "Toglie il fattore di shock dello scenario reale. Mette in gabbia lo scimpanzé: otteniamo pensieri e azioni razionali invece di quelli istintivi, è molto più sicuro".

Braithwaite afferma che l'aspetto di routine dell'addestramento fa sì che le procedure siano radicate nella mente dell'equipaggio.

"È la parte invisibile per noi passeggeri, ma è assolutamente rigorosa", afferma.

"Quando stiamo atterrando, in genere sono seduti e pensano: 'Ecco cosa farò'. Guardano fuori dall'aereo. Sanno esattamente dove si trova la maniglia. È questa "routinizzazione" del comportamento che è appena avvenuta qui [a Tokyo].

È una sorpresa scioccante per il resto di noi, ma è l'addestramento che si porta dietro. E prenderlo così seriamente è una parte importante".

Prendere nota

In effetti, secondo gli esperti, una delle lezioni che noi passeggeri dovremmo trarre da questo incidente è quella di prestare maggiore attenzione.

Erlich cita il fatto che i passeggeri del JAL516 hanno evacuato senza portare con sé tutti i loro bagagli a mano, una pratica orribile che abbiamo visto nei video delle recenti evacuazioni.

Mika Yamake, il cui marito era a bordo, ha dichiarato alla CNN: "È uscito solo con il suo cellulare. Ha dovuto lasciare tutto il resto".

Un pilota di una grande compagnia aerea europea, che ha voluto rimanere anonimo, ha detto alla CNN che potrebbe esserci un aspetto culturale nel salvataggio di così tante vite.

"Ci sono sicuramente sfide tra le compagnie aeree e le culture in cui alcune persone danno priorità al loro bagaglio a mano o ai loro effetti personali rispetto alla loro sicurezza e a quella dei loro compagni di viaggio", ha detto.

"Lasciare tutto e uscire dovrebbe essere l'unica priorità. Quando questo accade, tutti hanno le migliori possibilità di sopravvivere".

Erlich è d'accordo: "Qualsiasi ritardo nell'evacuazione avrebbe potuto essere catastrofico, tutto per un computer portatile o un bagaglio a mano. Questo incidente avrebbe potuto essere molto peggiore se i passeggeri non avessero ascoltato gli avvertimenti di lasciare i propri effetti personali".

Braithwaite sostiene che è ora di iniziare a concentrarsi.

"Qualche settimana fa ero seduto accanto a qualcuno su un aereo che non ha ascoltato le istruzioni di sicurezza perché era convinto che se qualcosa fosse andato storto, sarebbe stato tutto finito", afferma.

Oggi quasi 400 persone in Giappone hanno dimostrato che non è così".

"È la dimostrazione di quanto abbiamo fatto per dimostrare che gli incidenti possono essere superati".

Fonte: edition.cnn.com