Come le navi da guerra statunitensi stanno abbattendo i droni Houthi nel Mar Rosso, e cosa potrebbe accadere in futuro

Gli scontri degli Stati Uniti con gli Houthi, che dicono di prendere di mira le navi commerciali dirette in Israele dopo l'invasione di Gaza, potrebbero aumentare dopo che il segretario alla Difesa Lloyd Austin ha annunciato lunedì una nuova operazione a guida statunitense incentrata sulla protezione delle navi mercantili che operano nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden.

Alla luce delle recenti azioni navali statunitensi e dell'annuncio della nuova iniziativa di protezione degli Stati Uniti, la CNN ha chiesto agli esperti navali come le navi da guerra stanno affrontando le minacce e quali problemi potrebbero incontrare in futuro.

La Marina statunitense non ha dichiarato quali sistemi d'arma le sue navi stiano utilizzando contro gli attacchi degli Houthi, ma gli esperti hanno detto che un cacciatorpediniere statunitense ha a disposizione una serie di sistemi d'arma.

Tra questi, missili terra-aria, proiettili esplosivi dal cannone principale da 5 pollici del cacciatorpediniere e sistemi d'arma ravvicinati. Inoltre, le navi statunitensi dispongono di capacità di guerra elettronica che potrebbero interrompere i collegamenti tra i droni e i loro controllori a terra.

Qualunque sia il sistema utilizzato dai comandanti dei cacciatorpediniere statunitensi, gli esperti hanno affermato che, con l'aumentare delle missioni, dovranno prendere decisioni in merito a costi, inventario ed efficacia.

"I droni sono più lenti e possono essere colpiti con i missili più economici o persino con il cannone della nave. I missili più veloci devono essere intercettati con missili intercettori più sofisticati", ha dichiarato John Bradford, senior fellow presso la S. Rajaratman School of International Studies di Singapore.

Gli attacchi alle navi nel canale vitale hanno un impatto economico globale

Le forze Houthi sostenute dall'Iran hanno lanciato numerosi attacchi contro gli interessi degli Stati Uniti nella regione e contro Israele dopo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre, mentre nella regione continua a serpeggiare il timore che la guerra tra Israele e Hamas possa allargarsi.

Il gruppo ha dichiarato che qualsiasi nave diretta in Israele è un "obiettivo legittimo", mentre esercita pressioni su Israele affinché interrompa l'offensiva su Gaza. Il gruppo ha inscenato diversi attacchi con droni e missili contro navi commerciali e ha persino tentato di far atterrare dei commando in elicottero su una nave per dirottarla.

Le maggiori compagnie di navigazione di container del mondo hanno messo in pausa il transito attraverso una delle arterie commerciali del mondo, il che, secondo gli esperti, potrebbe intralciare le catene di approvvigionamento e far aumentare i costi di trasporto.

MSC, Maersk, CMA CGM e Hapag-Lloyd hanno dichiarato nei giorni scorsi che avrebbero evitato il Canale di Suez per motivi di sicurezza. Il gigante petrolifero BP ha seguito l'esempio, spingendo i prezzi del petrolio e del gas a salire lunedì.

"Si tratta di una delle arterie più importanti del mondo per quanto riguarda il trasporto marittimo", ha dichiarato l'ex direttore della CIA David Petraeus a "CNN This Morning", aggiungendo che i tempi e le spese per spostare le merci in Africa saranno significativi. "Questo avrà un impatto reale sull'economia globale".

La principale risorsa della Marina statunitense - il cacciatorpediniere a missili guidati

In seguito agli attacchi, la Marina statunitense ha dichiarato che verrà in aiuto delle navi commerciali che si trovano in difficoltà.

La principale risorsa statunitense impegnata nel Mar Rosso per contrastare gli attacchi alla navigazione è il cacciatorpediniere a missili guidati della classe Arleigh Burke, come la USS Carney, che sabato ha abbattuto i 14 droni Houthi. I missili nel suo caricatore includono: - Lo Standard Missile-6 (SM-6), un'arma avanzata che può abbattere missili balistici in alta atmosfera, altri missili a traiettoria più bassa e colpire altre navi con una gittata fino a 370 chilometri, secondo il Missile Defense Project del Center for Strategic and International Studies (CSIS). Questi missili costano più di 4 milioni di dollari l'uno.

- Il Missile Standard-2 (SM-2), meno avanzato dell'SM-6, con una gittata inferiore, da 185 a 370 chilometri, a seconda della versione, secondo il CSIS. Costano circa 2,5 milioni di dollari l'uno.

- L'Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM), progettato per colpire missili da crociera antinave e minacce a bassa velocità come droni o elicotteri a una distanza massima di 50 chilometri, secondo il CSIS. Ogni missile costa più di 1 milione di dollari.

Gli esperti ritengono che finora gli Stati Uniti stiano utilizzando i missili SM-2 e/o ESSM contro le minacce degli Houthi.

Munizioni costose e rapporto costi-benefici

Ma poiché si tratta di droni che possono essere prodotti e dispiegati in gran numero a prezzi unitari inferiori a 100.000 dollari, una campagna prolungata potrebbe finire per gravare sulle risorse statunitensi, dicono gli esperti.

"Si tratta di capacità avanzate di intercettazione aerea con un costo medio di circa 2 milioni di dollari, che rendono l'intercettazione dei droni non... conveniente", ha dichiarato Alessio Patalano, professore di guerra e strategia al King's College di Londra.

Le forze Houthi sono finanziate e addestrate dall'Iran, quindi dispongono di risorse per una lotta prolungata, sottolineano gli esperti.

Si tratta anche di capire fino a che punto gli Stati Uniti vogliano spingersi per proteggere la navigazione mercantile, hanno detto gli esperti.

Il sistema di armi ravvicinate Phalanx di un cacciatorpediniere statunitense - cannoni Gatling che possono sparare fino a 4.500 colpi al minuto - potrebbe gestire le minacce di droni o missili che si avvicinano a un miglio dalla nave da guerra, ha affermato Carl Schuster, ex capitano della Marina statunitense ed ex direttore delle operazioni presso il Joint Intelligence Center del Comando del Pacifico degli Stati Uniti alle Hawaii.

Si tratta di una difesa relativamente a basso costo. Ma se i droni si avvicinano così tanto, si tratta dell'ultima linea di difesa e un errore potrebbe costare vite americane.

"Un singolo missile o un singolo drone non affondano una nave da guerra statunitense, ma possono uccidere persone e/o causare danni tali da richiedere il ritiro della nave per le riparazioni in porto", ha detto Bradford.

Difesa delle navi da guerra vs. protezione dei commercianti

Il sistema Phalanx non può proteggere le navi mercantili che il cacciatorpediniere statunitense potrebbe sorvegliare, navigando a miglia di distanza dalla nave da guerra.

"Per fornire una difesa aerea ad ampio raggio (in contrapposizione all'autoprotezione) le navi si affidano principalmente ai missili antiaerei", ha dichiarato Sidharth Kaushal, ricercatore per il potere marittimo presso il Royal United Services Institute di Londra.

Kaushal ha detto che i missili intercettori antiaerei delle navi da guerra statunitensi vengono sparati da celle del sistema di lancio verticale (VLS) sul ponte.

Ogni cella può contenere un mix di armamenti (il numero esatto è riservato), ma il numero a bordo di ogni nave è limitato, ha detto Kaushal.

Se gli Houthi riescono a esaurire le scorte di una nave con attacchi successivi, la nave da guerra potrebbe trovarsi a corto di munizioni per proteggere le navi mercantili che sta sorvegliando, ha dichiarato Salvatore Mercogliano, esperto navale e professore alla Campbell University in North Carolina.

"Sebbene le marine siano ben equipaggiate per abbattere ciò che gli Houthi stanno attualmente lanciando, il timore è che la portata e la scala aumentino e che le scorte non riescano a mantenere un livello di difesa tale da proteggere le navi commerciali", ha affermato.

Gli Houthi non hanno ancora provato un vero e proprio attacco a sciame di droni - simile a quello che la Russia ha ripetutamente dispiegato in Ucraina - che potrebbe coinvolgere decine di minacce in arrivo contemporaneamente, hanno detto gli esperti.

"Uno sciame potrebbe mettere a dura prova le capacità di una singola nave da guerra, ma soprattutto potrebbe far sì che le armi le superino per colpire le navi commerciali", ha detto Mercogliano.

Le navi da guerra statunitensi devono anche affrontare il problema di come rifornire le scorte di missili nella regione.

"L'unico sito per ricaricare le armi è a Gibuti (una base statunitense nel Corno d'Africa) e questo è vicino all'azione", ha detto.

Gli Stati Uniti cercano l'aiuto degli alleati

Patalano ha affermato che l'operazione guidata dagli Stati Uniti per aumentare il numero di navi da guerra a protezione dei mercantili aiuterà gli sforzi difensivi.

Intervenendo martedì a una riunione ministeriale virtuale sulla sicurezza marittima del Mar Rosso con i rappresentanti di altri 42 Paesi, il Segretario alla Difesa Austin ha affermato che "questi attacchi sconsiderati degli Houthi sono un problema internazionale serio... e richiedono una risposta internazionale ferma".

"Questi attacchi minacciano il libero flusso del commercio e mettono in pericolo marittimi innocenti. Devono cessare", ha aggiunto.

Un giorno prima, Austin aveva annunciato l'istituzione dell'operazione Prosperity Guardian nel Mar Rosso, un'operazione multinazionale che comprende anche Regno Unito, Bahrein, Canada, Francia, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Seychelles e Spagna.

"Sembrerebbe che più navi (saranno) in posizione di supporto reciproco, ampliando di fatto la gamma e il volume delle capacità disponibili nell'area per affrontare la sfida", ha detto Patalano.

Possibili minacce in uno spazio di battaglia in evoluzione

Anche se una maggiore cooperazione tra gli alleati potrebbe essere d'aiuto, secondo gli esperti il dispiegamento di missili da crociera o balistici antinave potrebbe rappresentare una nuova sfida.

I missili da crociera antinave "possono arrivare a bassa quota e penetrare lo scafo di una nave sopra la linea di galleggiamento. Sono il tipo di armi che hanno affondato diverse navi britanniche durante la guerra delle Falkland e colpito la USS Stark (nel Golfo Persico) nel 1987", ha detto Mercogliano.

I missili balistici potrebbero rappresentare un pericolo ancora maggiore.

"La velocità terminale dell'arma e il suo carico utile potrebbero infliggere gravi danni" a una nave da guerra o a un'imbarcazione commerciale, ha detto, e potrebbero essere necessari i migliori intercettori statunitensi, come l'SM-6, per abbatterlo.

Mercogliano ha detto che lo spazio di battaglia non è statico e che gli Houthi avranno qualcosa da dire su cosa schierare.

"Gli Houthi stanno osservando e vedendo come le marine rispondono a questi attacchi", ha detto.

Gli esperti sostengono che a un certo punto gli Stati Uniti potrebbero decidere di passare all'attacco.

"C'è un'altra linea d'azione che consiste nel colpire alla fonte. Questo sposterebbe l'enfasi dall'intercettare le capacità una volta in volo al colpirle alla fonte per impedirne l'uso in primo luogo", ha detto Patalano.

"Se si ha la possibilità di scegliere, è sempre più conveniente eliminare gli arcieri che intercettare le frecce", ha detto Schuster.

Fonte: edition.cnn.com