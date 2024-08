Come le microplastiche possono rimanere intrappolate nell'acqua potabile

Microplastiche si accumulano nel corpo, preoccupano gli esperti. Pertanto, è fondamentale ridurre l'assunzione. Un team di ricerca cinese ha trovato un modo per ridurre significativamente il numero di microplastiche nell'acqua potabile.

Le persone che bevono solo acqua bollita e filtrata possono ridurre il rischio di assumere nano- e microplastiche, o NMP. Lo ha scoperto un team di ricerca dell'Università di Jinan a Guangzhou. In modo particolare, hanno ottenuto risultati impressionanti con l'acqua dura, che contiene alti livelli di calcio e magnesio.

Per il loro studio, i ricercatori hanno creato diversi tipi di acqua del rubinetto, aggiungendo diverse proporzioni di minerali, chimici e microplastiche, come si trovano in diverse regioni. Poi hanno bollito l'acqua per diversi minuti e ri-analizzato i componenti di ogni campione d'acqua.

Filtro per caffè sufficiente

I risultati hanno mostrato che il contenuto di NMP nell'acqua dura (300 milligrammi di carbonato di calcio per litro) è stato ridotto fino al 90% dopo cinque minuti di bollitura. Nell'acqua morbida (60 milligrammi di carbonato di calcio per litro), fino al 25% di NMP potrebbe ancora essere rimosso attraverso la bollitura.

I ricercatori hanno scoperto che il carbonato di calcio formato durante la bollitura racchiude una grande parte delle nano- e micro-particelle. Consigliano di rimuovere le particelle galleggianti utilizzando un semplice filtro dopo che l'acqua si è raffreddata. Un filtro per caffè normale è sufficiente, poiché le NMP libere sono legate al carbonato di calcio e quindi di dimensioni maggiori.

Tuttavia, il team di ricerca riconosce che rimane incerto se questo metodo possa ridurre efficacemente i livelli di NMP nell'acqua potabile. Tuttavia, i loro risultati suggeriscono che ulteriori ricerche in questa direzione sono giustificate. Coloro che già bolliscono la loro acqua possono non solo ridurre i livelli di NMP, ma anche minimizzare il rischio di contaminazione batterica, virale o parassitaria.

Mentre gli effetti esatti delle NMP sull'uomo non sono ancora noti, ci sono indicazioni che possono disturbare alcune composizioni corporee, come il microbioma intestinale. Gli esperti concordano sul fatto che l'assunzione di NMP dovrebbe essere ridotta il più possibile.

Ulteriori indagini possono essere condotte per esaminare se la bollitura dell'acqua e l'uso di un filtro per caffè possono ridurre significativamente i livelli di NMP in diversi tipi di acqua potabile. Seguendo questo metodo si potrebbe contribuire a mantenere la salute e la sicurezza generale, poiché gli esperti consigliano di ridurre l'assunzione di NMP a causa dei suoi potenziali effetti sulle composizioni corporee come il microbioma intestinale.

Leggi anche: