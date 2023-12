Come le lontre e i castori sono tornati in uno dei più grandi campi da golf del mondo

Non si tratta però di una storia di aggiornamenti tecnologici e di una visione futuristica, ma del Royal St George's nel Kent, che ha intrapreso un viaggio per tornare al suo aspetto di un secolo fa: un paradiso terrestre per la flora e la fauna.

Con la promozione dell'assistente del greenkeeper Paul Larsen a responsabile nel 2012, nel 2013 è iniziato il lavoro con Natural England per migliorare la valutazione "sfavorevole" del sito di interesse scientifico speciale (SSSI) del campo.

È più facile a dirsi che a farsi, considerando che Larsen e i suoi collaboratori si occupano di una tenuta di 500 acri protetta a livello nazionale, di cui il campo stesso rappresenta circa il 10%.

Ma dopo aver consultato Phil Williams e il dottor Graham Earl di Natural England, le specie di erbe invadenti che si trovano più comunemente nei campi da golf dell'entroterra sono state bruciate e le erbe di festuca, più sottili e sottili, sono tornate in abbondanza insieme alle orchidee selvatiche.

"Credo che le persone rimarranno sorprese in senso positivo quando vedranno la situazione rispetto al 2011", ha dichiarato Larsen alla CNN.

"L'erba fitta e spessa era uno schifo per il golf, perché si perdeva la pallina e ci volevano 10 ore per spostarsi, ma anche per la fauna selvatica. Uccelli come le allodole nidificano nell'erba e quando si inizia a creare vegetazione fitta non possono farlo. La gente dimentica che siamo una dunelands".

Il Royal St George's è riuscito a ottenere lo status di "favorevole" soprattutto grazie alla spinta di Larsen.

"La mentalità 'è più lavoro' non era come la vedeva lui e il campo è fiorito", ha detto Williams alla CNN.

"Paul dice spesso che lo vedeva come un golf club con una duna di sabbia sopra, mentre ora lo vede come un sistema di dune di sabbia con un campo da golf sopra. Cambiare la percezione è ciò di cui abbiamo bisogno".

La Sandwich Bay SSSI - che comprende gli ex campi da golf Prince's e Royal Cinque Ports - ospita il 90% della popolazione di orchidee lucertola del Regno Unito, una delle piante più rare della Gran Bretagna, mentre le lontre e i castori, un tempo estinti, sono "tornati surrettiziamente", ha dichiarato Williams.

Restituire la terra

Lo stesso Larsen è entusiasta della svolta: dai miglioramenti nel suo mestiere, al rapporto di lavoro con Natural England, all'esplosione della flora e della fauna.

"Alcuni alberi avevano iniziato a cadere e abbiamo trovato una piccola famiglia di castori che aveva reclamato il terreno per sé. Una telecamera a visione notturna è stata inserita in un vecchio albero e ne abbiamo visti tre che si davano da fare, come fanno loro", ha raccontato.

"Sono un custode del verde e ho imparato molto sui fiori e sulla natura - sono cambiato. Abbiamo piante selvatiche come la gramigna e la ginestra che non abbiamo mai avuto. E questo perché l'abbiamo riportato a come era prima".

L'Open Championship 2021 si svolgerà al Royal St George's, dopo che l'anno scorso il torneo era stato annullato a causa della pandemia di coronavirus. Una differenza che i giocatori noteranno rispetto agli ultimi due Open del Kent (2003 e 2011) è il passaggio dai tee ai fairway.

"Ora è tutto selvaggio e bisogna colpire per almeno 180 metri. Il Natural England ne è felice perché ho restituito loro il terreno. Gli uccelli possono entrare e io non perdo tempo a tagliare l'erba corta", ha detto Larsen.

"Non siamo sempre stati in sintonia con Natural England. Se volevamo costruire un nuovo tee, non ce lo permettevano. Ma abbiamo lavorato insieme per arrivare al punto in cui siamo oggi".

Larsen ha raccontato di aver rischiato l'ira del vecchio segretario quando Williams e Earl gli hanno consigliato di bruciare le erbe invadenti.

"Mi diceva: "Che diavolo hai fatto adesso?". Mi sono preso molte critiche per arrivare dove sono arrivato".

Al Nairn Dunbar Golf Club in Scozia - che ospiterà il campionato amatoriale di giugno - il direttore del campo Richard Johnstone ha raccontato alla CNN che una lampadina si è accesa nella sua testa riguardo a un futuro sostenibile non appena è stato promosso nel 2016.

"Parte del mio colloquio prevedeva una proposta per il ripristino dell'ambiente dei links: il campo era stato eccessivamente irrigato e fertilizzato e stava diventando più un parkland.

"Il rough era così fitto che ricevevamo molti feedback negativi sulle palle perse e sul gioco lento".

Prodotti chimici e ritagli

Anche Johnstone ha dovuto affrontare una certa opposizione al cambiamento, ma dopo che il Nairn Dunbar è stato incoronato campo da golf ambientale dell'anno 2021 è stata una bella ricompensa.

"Nel settore molte persone pensano che si tratti solo di fauna selvatica e di 'creare mangiatoie per uccelli'. Ma questi premi non si riferiscono a questo. Si tratta dell'intero processo di gestione, dell'assenza di sostanze chimiche e così via".

Johnstone ha detto che il Nairn Dunbar è passato a un programma in gran parte privo di sostanze chimiche nel 2016, in linea con la messa al bando dei prodotti per la soppressione di vermi e larve e la prevenzione delle malattie del tappeto erboso.

I corsi in Europa, a volte, sono andati anche oltre il Regno Unito - qualcosa che Larsen ha visto in prima persona quando ha lavorato nei Paesi Bassi dal 2007 al 2011 - ma Johnstone ha detto che l'uso di prodotti chimici è un problema che deve essere affrontato.

"Se si guarda agli armadietti dei prodotti chimici di alcuni campi americani, sono grandi quanto la mia intera struttura. Probabilmente 20 x 20 metri. Il mio armadio è di 1 x 1 metro, con due bottiglie".

Larsen ha dichiarato che il suo utilizzo di 30-50 kg di azoto all'anno non è nulla in confronto a quello di un campo da calcio, che potrebbe metterne una quantità simile sul dischetto del rigore.

"I campi da golf possono essere un esempio e dire: 'Ecco come si fa in modo sostenibile, con meno fertilizzanti e fungicidi'.

"Possiamo fare la nostra parte qui e dimostrare che i campi da golf non devono essere perfetti. Dopo tutto, è la perfezione che si vuole a spese della natura?".

Ma mentre l'eliminazione graduale dei prodotti chimici potrebbe richiedere più tempo, Williams ha detto che i greenkeeper di tutto il mondo potrebbero fare immediatamente un cambiamento molto semplice.

"Quando tagliano i green dai tee e dai fairway, un problema che si riscontra spesso è che i ritagli vengono ammucchiati dietro il green, creando un'enorme area di arricchimento di nutrienti. Potrebbero essere scaricati su un pezzo di vegetazione molto importante.

"Portateli via, compostateli e usateli come fertilizzante sui green, sui tee e sui fairway. Sarebbe molto meglio".

Impegno a zero plastica

Cambiamenti radicali possono irritare alcune persone, ma le aziende con un'etica di sostenibilità come Ocean Tees hanno deciso di affrontare il problema dei rifiuti di plastica sui campi da golf in modo molto semplice.

Dopo che il Royal North Devon, il club più antico d'Inghilterra, ha vietato i tee di plastica a partire dal 1° gennaio dello scorso anno, Ocean Tees ha pubblicato su Twitter un impegno a non utilizzarli più sui campi da golf, che è stato letto quasi 40.000 volte nel giorno in cui è stato inviato.

"Al di fuori del Regno Unito, l'impegno è stato preso soprattutto da Paesi anglofoni come il Canada e l'Australia", ha dichiarato alla CNN il fondatore Ed Sandison.

"E anche dai greenkeeper di tutto il mondo, che hanno una forte avversione per i tee di plastica. Finiscono sul campo da golf, nei corsi d'acqua locali o in un cassonetto - la discarica è lo scenario migliore".

La sostenibilità si sta diffondendo, non c'è dubbio. In Messico, l'architetto Agustín Pizá ha evidenziato i progetti ambientali dello scozzese David McLay Kidd, di Tom Doak, Bill Coore e Ben Crenshaw, tutti legati al complesso golfistico dell'Oregon Bandon Dunes.

Pizá ha imparato a progettare campi da golf negli anni '90, secondo il mantra "più grande è meglio", "bunker qui bunker là", "nessun problema".

Ma quando nel 2003 è andato a studiare un master a Edimburgo, al suo primo incarico Pizá ha iniziato a fare schizzi e a spostare le cose in modo che una buca naturale da sinistra a destra potesse essere convertita in destra a sinistra.

"Hanno fatto a pezzi il mio progetto sulla lavagna", ha raccontato Pizá alla CNN.

Hanno detto: "Siamo a Edimburgo, dove non si fa così. Cosa vi viene in mente?". Ho imparato presto che bello non significa alterazione, ma piccoli dettagli sensibili".

"Per creare un golf buono e sostenibile è necessario che lo sviluppatore, l'architetto e il giocatore ascoltino".

Larsen, che è anche un fan dei campi statunitensi dall'aspetto naturale, come quelli di Bandon Dunes e del Chambers Bay, che ospita gli US Open del 2015, non è solo appassionato della cura del campo.

Insieme ad altre quattro persone in stimati campi da golf del Regno Unito, tra cui Carnoustie e Royal Porthcawl, che ospiteranno il British Open femminile nel 2021 e nel 2025, ha creato il Links Club per aiutare i greenkeeper a lavorare insieme sulla consapevolezza ambientale.

"Creare il club è stato un modo per educarci. Ci aiutiamo tutti a vicenda e credo sia la cosa migliore che abbia mai fatto".

"Stiamo cercando di coinvolgere molti corsi dall'Europa e sono in contatto con gli americani per farli venire. Non c'è nessuno che faccia davvero come i campi da golf".

