Come l'approccio veloce di Dustin Johnson può aiutare il ritmo di gioco del golf

È così che Rory McIlroy ha descritto il processo che avviene tra le orecchie del mago del golf Dustin Johnson, un approccio molto diverso da quello dello "scienziato" Bryson DeChambeau.

"Rende il gioco così semplice, o lo fa sembrare così semplice a volte", ha detto McIlroy durante l'incantevole vittoria di Johnson al Masters di Augusta, a novembre, per cinque colpi.

Questa semplicità potrebbe essere dovuta all'approccio veloce di Johnson, che il 36enne ha identificato come un aspetto sia positivo che negativo nella sua stagione di maturità di dieci anni fa.

"Sono sempre stato un giocatore veloce [...] ci sono solo due cose che possono accadere, colpire un buon colpo o un brutto colpo, quindi perché perdere tempo a farlo?". Johnson ha detto al Tour Championship 2010, l'anno in cui ha sprecato due volte il vantaggio dell'ultimo giro nei major.

Qualunque cosa abbia preso in considerazione nei 10 anni successivi, ha funzionato. Ha vinto due major, ha avuto più settimane al numero 1 del mondo (111) di chiunque altro oltre a Tiger Woods (683), Greg Norman (331) e McIlroy (106) e ha vinto eventi del PGA Tour in ogni stagione per i suoi primi 13 anni. Per quanto riguarda quest'ultimo risultato, solo Jack Nicklaus (17) e Woods (14) hanno fatto meglio.

Il suo successo ha dato a Johnson, dalla parlantina relativamente pacata, una piattaforma: nel 2017 il sud-caroliniano ha dichiarato di ritenere che l'introduzione dello shot clock sul PGA Tour sarebbe una buona idea.

"Sarebbe piuttosto divertente, in effetti. Io avrei molto tempo a disposizione, ma molti altri non ne avrebbero. Avrebbero una penalità su ogni buca".

Nel 2018, l'European Tour ha introdotto l'innovativo Shot Clock Masters in Austria - dove i giocatori avevano a disposizione tra i 40 e i 50 secondi per colpire i loro colpi - e da allora sono seguite le sperimentazioni con GolfSixes per un altro formato più dinamico.

Tuttavia, queste misure non hanno fermato la piaga del gioco lento.

LEGGI: Emily Kristine Pedersen è una stella in ascesa dopo due vittorie consecutive nel Tour

Rare sanzioni

Negli anni Cinquanta, il cofondatore e presidente dell'Augusta National, Clifford Roberts, chiedeva ai gruppi di due giocatori di completare un giro in tre ore, compreso il giro finale.

Tuttavia, nonostante alcuni round si avvicinino alle sei ore sul famoso percorso, finora l'unica penalità per gioco lento al Masters è arrivata nel 2013, quando il quattordicenne cinese debuttante Tianlang Guan ha dovuto aggiungere un colpo al suo totale alla fine del secondo round.

Nel frattempo, dal 1995 al 2017 il PGA Tour non ha mai comminato una penalità per gioco lento, essendo entrata in vigore nel 1994.

Al KPMG Women's PGA Championship di settembre, la giocatrice ceca Klara Spilkova è stata penalizzata di due colpi, che le sono costati un posto al terzo turno. Nel 2019 sono state comminate diverse multe e un'ulteriore penalità di due colpi sul LPGA Tour, mentre nel 2018 sono state comminate sei multe più quattro penalità di due colpi, a fronte delle 34 multe del 2016.

"È difficile giocare velocemente, mi sembra, qui fuori a causa di tutte le pendenze dei green e dei venti e se si è un po' fuori strada, si rischia di trovarsi in difficoltà", ha detto la due volte campionessa Major Anna Nordqvist ad Aronimink dopo l'incidente della Spilkova.

"Penso che tu sia un po' nella tua bolla di sapone e cerchi di accelerare il più possibile, ma è difficile farlo perché tendi a essere piuttosto lontana dalla buca".

La collega Stacy Lewis, vincitrice di un doppio major, si è espressa in modo più critico - e ha lodato la politica più "aggressiva" dell'European Tour - dopo aver vinto il Ladies Scottish Open in agosto, con un giro finale di cinque ore e 16 minuti.

"Non si dovrebbe impiegare così tanto tempo per giocare. Sapevo che sarebbe successo, questa è la parte triste. Penso che si debba fare uno sforzo in tutti i settori per giocare più velocemente, perché ovviamente non lo stavo guardando in TV, ma sono sicura che non sarebbe stato divertente guardarlo in TV.

"Da molto tempo sostengo la necessità di cambiare il ritmo di gioco, di far giocare le persone più velocemente, e purtroppo stiamo ancora andando nella direzione opposta".

LEGGI: Haley Moore supera il bullismo e diventa professionista LPGA

Pensiero eccessivo

I professionisti sosterranno che stanno facendo il loro lavoro, come un costruttore ha l'incarico di costruire una casa e non vorrebbe affrettare il suo lavoro.

Probabilmente, più tempo si impiega, peggio si gioca. Non sempre, ma ha dei precedenti sul più grande palcoscenico del golf.

Prendiamo la capitolazione dell'australiano Norman al Masters del 1996. Dopo aver giocato un golf squisito per stabilire un vantaggio di sei colpi a 54 buche, grazie a una routine pre-shot nitida e precisa, Norman ha ceduto malamente sotto la pressione di Nick Faldo, perdendo di cinque colpi.

"La sua routine è così diversa", ha detto l'allenatore di Faldo, David Leadbetter. "Sta sopra la palla per un tempo incredibile. Direi che impiega sei, sette secondi in più per ogni colpo, agitandosi, muovendosi in modi che non gli ho mai visto fare".

Faldo ha aggiunto: "Di solito con Greg è uno shuffle, shuffle, poi grip, grip e bang! Lui non ha nessun intoppo".

Brooks Koepka, il giocatore maschile più in forma nei Major degli ultimi anni, impiega pochissimo tempo sulla palla, mentre DeChambeau, già criticato in passato per il suo approccio deliberato, afferma che la sua routine pre-shot si è velocizzata.

Dopo che il vincitore dello US Open è stato criticato per aver impiegato quasi 150 secondi per colpire un putt da otto piedi nell'agosto 2019, all'Abu Dhabi Championship di gennaio ha espresso opinioni simili a quelle di Nordqvist, ma ha anche parlato a favore di round più rapidi.

"Non voglio stare in campo per sei ore, e non lo vuole nessuno, giusto. E ci sono molte volte in cui sto aspettando - il nostro gruppo sta aspettando che qualcuno se ne vada, e quindi non voglio certo aspettare i giocatori. Questo mi danneggia nel momento giusto. Ogni volta che succede, mi sento raffreddare".

Golf di velocità

Per alcuni golfisti, invece, si tratta di giocare 18 buche in 30 minuti.

Correre o fare jogging non è una novità per i golfisti fuori dal campo. Ma in campo è tutta un'altra cosa.

Cosa serve: poche mazze (ne sono consentite al massimo sette), una sacca leggera, scarpe da corsa, palline gialle (per una maggiore visibilità) e il vostro gioco di corsa. E non dimenticate una lampada frontale, perché è più che probabile che vi troviate sul campo alle prime luci dell'alba o al tramonto.

Il professionista del PGA Luke Willett ha raccontato alla CNN che, mentre si preparava per un giro di meno di 30 minuti al Sunningdale Heath Golf Club, 3.705 yard e par-58, fuori Londra, il professionista del club gli ha detto che il due volte vincitore dell'European Tour Robert Rock aveva fatto 5-over per mettersi a punto per il torneo.

Poche settimane dopo, l'in forma Rock ha ottenuto il suo miglior risultato nel tour da sette anni a questa parte con il terzo posto allo Scottish Open.

Willett invece, in una mattinata di fine ottobre, ha percorso il campo in 26 minuti, totalizzando un punteggio di 8-over (66). Due giorni prima aveva realizzato un 68 in un tempo simile.

Appena una settimana prima, il 36enne aveva girato lo Springs Golf Club nell'Oxfordshire - da tee appositamente allestiti per garantire un percorso di 6.000 yard - in 37 minuti, impiegando 83 colpi (11-over).

"È stata un'esplosione, una montagna russa e sicuramente un'emozione. Correre su un campo da golf ti fa sentire benissimo e tutti noi abbiamo bisogno di queste buone vibrazioni in questo momento", ha dichiarato il padre di tre figli Willett, che ama l'"avventura" che il golf porta con sé.

L'allenatore del Richmond Park Golf Course Chris Benians, che ha partecipato a diversi eventi dell'European Tour tra il 1998 e il 2003, tra cui un 14° posto all'Ivory Coast Open del 1999 sul Challenge Tour - vinto da Ian Poulter - ha dichiarato alla CNN che è l'elemento "reattivo" dello speed golf quello che trova più vantaggioso.

"Ogni golfista di torneo sa che pensiamo troppo. Io ero un ottimo chipper e faccio più chip come golfista di velocità che come golfista di torneo. Lo vedo e lo faccio".

Visitate CNN.com/sport per altre notizie, articoli e video.

L'ex detentore del record mondiale di buca più veloce Steve Jeffs, il cui sforzo di 1 minuto e 50,6 secondi nel 2017 su una buca di 500 metri è stato superato dal belga Thomas Detry nel giugno 2019 con un tempo di 1:29:62, ha dichiarato alla CNN che anche l'"inclusività" dello speed golf è positiva.

"Se parlo con i golfisti normali pensano che io sia pazzo e che tutti gli altri che giocano a speed golf siano pazzi. È l'esatto contrario di ciò che è il golf normalmente", ha detto Jeffs, che ha rinnovato la fiducia di poter diventare un giocatore costante e con un handicap basso.

"È incredibile quello che fa per il tuo gioco".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com