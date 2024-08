Come la presenza di RFK Jr. sul voto del Maine potrebbe ritardare la proiezione della corsa del 2024

Maine e Alaska utilizzano entrambe il voto a scelta graduata per determinare i vincitori dei loro voti elettorali per il presidente, e con l'indipendente Robert F. Kennedy Jr. in lizza in Maine e che cerca di qualificarsi per l'accesso in Alaska, è più probabile che questo processo venga utilizzato.

Sotto il sistema, i votanti classificano i candidati per ordine di preferenza. Se qualcuno vince la maggioranza dei voti di prima scelta, quel candidato viene eletto. Ma se non lo fa, i voti degli altri candidati vengono utilizzati per determinare un vincitore.

Innanzitutto, il candidato con il minor numero di voti di prima scelta viene eliminato. I voti che erano andati a quel candidato vengono quindi redistribuiti ai secondichoices indicati su quelle schede dei votanti. Il processo continua fino a quando non emerge un vincitore con il sostegno della maggioranza.

I sostenitori del voto a scelta graduata argomentano che il processo minimizza il problema dei "candidati-spoiler" consentendo ai votanti di sostenere sia il candidato che preferiscono che un candidato più probabile della vittoria. Ma uno degli svantaggi del sistema è che può richiedere del tempo per ottenere un risultato finale.

Nel Maine, ad esempio, se nessun candidato vince una maggioranza nella notte delle elezioni, gli ufficiali elettorali devono raccogliere i dati delle votazioni in tutto lo stato e consegnarli in una posizione centrale nella capitale dello stato, dove ha luogo la tabulazione effettiva. Quel processo potrebbe richiedere più di una settimana, come ha detto l'ufficio del segretario di stato del Maine a CNN nel 2020.

Il Maine ha utilizzato il voto a scelta graduata dal 2018 e ne ha avuto bisogno due volte in elezioni federali da allora - entrambe le volte nel molto competitivo 2° distretto congressuale. Nel 2018 e nel 2022, il democratico Jared Golden non ha ricevuto una maggioranza di voti di prima scelta ma ha prevalso sul repubblicano Bruce Poliquin dopo la tabulazione a scelta graduata.

Per rendere le cose ancora più complicate, il Maine è uno dei due stati (il Nebraska è l'altro) che assegnano due dei loro voti elettorali al vincitore su scala statale e quindi un voto aggiuntivo al vincitore di ciascun distretto congressuale. Ciò significa che la tabulazione a scelta graduata potrebbe essere applicata a livello statale o di distretto congressuale, o entrambe, a seconda dei risultati.

Questo processo era in vigore per le elezioni presidenziali del 2020, ma poiché Joe Biden ha vinto una maggioranza di voti di prima scelta su scala statale e nel 1° distretto congressuale, e Donald Trump ha fatto lo stesso nel 2° distretto, lo stato non ha dovuto applicare la tabulazione a scelta graduata.

Quattro anni fa, CNN ha proiettato che Biden aveva vinto la Pennsylvania e con essa la presidenza il sabato dopo le elezioni, anche se diversi altri stati non sarebbero stati proiettati per giorni.

Immagina che sia novembre del 2024 e candidati alternativi come Kennedy stanno prendendo una quota più grande dei voti di quanto non abbiano fatto nel 2020, lasciando né Trump né la vicepresidente Kamala Harris con una maggioranza di voti di prima scelta nel Maine.

Se CNN dovesse proiettare ogni altro stato quest'anno nello stesso ordine del 2020 e per gli stessi partiti, la proiezione della Pennsylvania lascerebbe il candidato democratico solo pochi voti elettorali sotto la vittoria, e in attesa o di un'altra proiezione statale o della tabulazione a scelta graduata nel Maine.

E anche se Harris ha un vantaggio nel Maine nella notte delle elezioni, i sondaggi hanno suggerito che i sostenitori di Kennedy sono più favorevoli a Trump che non lo siano stati ai democratici. Quindi una forte terza posizione dell'indipendente potrebbe tradursi in un maggior sostegno a Trump nei round successivi.

Quest'anno sarà la prima volta che l'Alaska utilizzerà il voto a scelta graduata per un'elezione presidenziale, anche se lo stato ha utilizzato il processo nel 2022 per le elezioni al Senato e alla Camera. Anche se l'Alaska è meno competitiva a livello presidenziale, ci sono scenari in cui la presidenza potrebbe dipendere dalla tabulazione a scelta graduata dello stato, che è programmata per 15 giorni dopo le elezioni.

Ma questo potrebbe anche essere l'ultima volta che l'Alaska utilizza il processo di voto a scelta graduata. Mentre i votanti classificheranno le loro scelte per il presidente quest'autunno, si prevede che decideranno anche su una misura di ballot per abbandonare il sistema completamente.

