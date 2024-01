Come la doppia medaglia d'oro olimpica Shim Suk-hee ha perso la gara per annullare il suo divieto in vista di Pechino 2022

Nel 2022, le cose sono cambiate drasticamente per Shim in vista delle Olimpiadi invernali di Pechino del mese prossimo.

Nell'ottobre dello scorso anno, la pattinatrice di velocità di short track è stata bandita dagli allenamenti dopo che una serie di messaggi di testo da lei inviati sono stati divulgati, suscitando polemiche nel suo Paese natale.

Dopo due mesi di indagini, un comitato della Korea Skating Union (KSU) ha annunciato il 21 dicembre la sospensione di Shim dalla squadra nazionale per due mesi, affermando che aveva "danneggiato la dignità degli atleti".

La sospensione significa che la due volte medaglia d'oro olimpica non potrà partecipare ai Giochi invernali di Pechino, che inizieranno il 4 febbraio.

Per annullare la sospensione, Shim aveva la possibilità di appellarsi al Comitato per il fair play sportivo del Comitato sportivo e olimpico coreano (KSOC) o di portare il caso in tribunale.

Tutto è iniziato nell'ottobre 2021, quando sono trapelati i messaggi di testo di Shim con un'ex allenatrice della nazionale di pattinaggio femminile. Nei messaggi, Shim prendeva in giro le sue compagne di squadra e discuteva di fare una "Bradbury", sollevando il sospetto di una gara truccata.

Alle Olimpiadi invernali del 2002, il pattinatore di velocità australiano Steven Bradbury, sfavorito nella finale dei 1.000 metri di short track, era all'ultimo posto fino all'ultimo giro, quando i suoi compagni di gara si sono schiantati insieme e lui ha tagliato il traguardo, vincendo la medaglia d'oro.

A dicembre, la commissione d'inchiesta della KSU ha esaminato anche una collisione tra Shim e la sua compagna di squadra Choi Min-jeong durante la finale dei 1.000 metri a Pyeongchang quattro anni fa e ha concluso che Shim aveva intenzionalmente usato il suo braccio destro per spingere il braccio sinistro di Choi durante la gara.

La commissione, tuttavia, non ha concluso ufficialmente l'accusa di aver truccato la gara, poiché non c'erano prove che dimostrassero le intenzioni di Shim.

Il Comitato Fair Play della KSU, che amministra la disciplina, ha poi sospeso Shim per due mesi per "aver danneggiato la dignità degli atleti", poiché ha ammesso di aver denigrato i suoi compagni di squadra in una serie di messaggi di testo.

Obbligo di mantenere la dignità e diffusione illegale di testi

Nell'ambito del suo appello per gareggiare a Pechino, a gennaio Shim ha presentato un'ingiunzione per revocare il divieto di due mesi, ma il 18 gennaio il tribunale del distretto orientale di Seoul ha respinto la richiesta.

Il tribunale ha stabilito che la Shim ha violato il dovere di mantenere la dignità di un'atleta nazionale con i suoi messaggi di testo, dal momento che gli scambi sono stati inviati durante le Olimpiadi invernali quando la Shim rappresentava la Corea del Sud, ha dichiarato un funzionario della KSU in un comunicato.

Il rappresentante legale di Shim, che non è autorizzato a parlare in via ufficiale, ha dichiarato alla CNN di aver discusso in tribunale se fosse giusto includere il contenuto dei messaggi personali nel dovere di mantenere la dignità di un'atleta nazionale.

La sua parte ha anche sostenuto che i messaggi di testo sono stati diffusi illegalmente ai media dall'ex allenatore Cho Jae-beom, che è stato riconosciuto colpevole e condannato a una pena detentiva di 13 anni per lo stupro e la violenza sessuale di Shim.

Il rappresentante di Shim ha dichiarato al tribunale che la diffusione dei messaggi personali da parte di Cho equivale a una "vittimizzazione secondaria" di Shim.

La KSU ha ribattuto che la "rigida regola delle prove" non si applica ai procedimenti civili e che la sospensione di due mesi è il risultato dell'indagine del sindacato; Shim aveva già ammesso pubblicamente di aver preso in giro i suoi compagni di squadra e si era scusato per questo.

"I messaggi di testo sono stati scambiati con il presupposto che non sarebbero stati resi pubblici, ma poi sono trapelati a causa di un'altra azione criminale di [Cho]", ha detto il rappresentante di Shim.

Punizione eccessiva, dice il rappresentante legale

Il rappresentante di Shim ha anche affermato che la sospensione di due mesi è stata eccessiva, in quanto la ragazza era già stata esclusa dalla squadra nazionale in ottobre e non avrebbe potuto gareggiare alla Coppa del Mondo dell'International Skating Union in novembre.

Il rappresentante ha affermato che il KSU non ha tenuto conto della "penalità" di ottobre quando ha discusso una sospensione separata di due mesi a dicembre.

Tuttavia, il KSU ha negato di aver emesso una doppia punizione, affermando che la separazione di Shim dal resto della squadra non era "una misura disciplinare".

A ottobre, un funzionario del KSU ha dichiarato alla CNN di aver separato Shim dalla squadra perché poteva essere "difficile [per Shim e la squadra nazionale] rimanere e allenarsi insieme", in quanto i suoi messaggi di testo trapelati avrebbero influenzato la dinamica della squadra e citando la necessità di un'indagine.

Nonostante il primo posto alle prove olimpiche nazionali di maggio, Shim non può più sognare di gareggiare a Pechino, che sarebbe stato il suo terzo Giochi invernali.

Il suo rappresentante legale ha dichiarato alla CNN che non sono previsti ricorsi in appello, poiché la procedura giudiziaria richiede tempo, ed è improbabile che la decisione arrivi prima dell'inizio delle Olimpiadi, tra poche settimane, e che la sospensione di due mesi termini il 20 febbraio.

Senza Shim, la Corea del Sud è riuscita comunque ad assicurarsi cinque posti per il pattinaggio di velocità femminile su pista corta a Pechino. Il 24 gennaio il KSU ha presentato al Comitato sportivo e olimpico coreano le sue candidate alle Olimpiadi: Choi Min-jeong, Lee Yu-bin, Kim A-lang, Seo Whi-min e Park Ji-yun.

