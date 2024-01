Come la campagna di Biden spera di rendere il 2024 meno incentrato su Biden e più sul contrasto con Trump

Oppure, come hanno scherzato cupamente alcuni degli assistenti più giovani della campagna per la rielezione di Biden, si tratta di capire quando è il caso di fare "il pieno di Hitler", cioè quando i discorsi e le azioni del candidato repubblicano in testa si spingono a tal punto che il team di Biden si spinge fino a un paragone diretto con il leader nazista, invece di sminuire gli attacchi dicendo che Trump lo ha "imitato".

Secondo questi assistenti, finora la campagna è stata essenzialmente una corsa di Biden contro se stesso e ha perso, con i suoi indici di gradimento sotto il 40%, l'ansia per la sua età e la divisione democratica sulla sua gestione della guerra tra Israele e Hamas. Ma vedono le prossime settimane di campagna per le primarie repubblicane come un'opportunità per persuadere gli influencer e i media a pensare alla corsa alle loro condizioni.

"Nel primo trimestre c'è questo momento in cui lui continua a fare il MAGA estremista per sostenere la sua base", ha dichiarato alla CNN un collaboratore senior della campagna elettorale, che ha chiesto l'anonimato per discutere della strategia interna. "Sebbene possa avere successo in questo sforzo, se faremo il nostro lavoro, sottolineeremo che tutto ciò che sta dicendo è estremo e impopolare".

Gli assistenti della campagna di Biden lo faranno mentre gli assistenti della Casa Bianca stanno ultimando il discorso del Presidente sullo Stato dell'Unione, previsto per l'inizio di febbraio, con l'obiettivo di sfruttare il suo più grande pubblico nazionale dell'anno per definire un programma che possa essere rapidamente portato avanti in campagna elettorale - tra cui la protezione dell'Obamacare, l'espansione degli sforzi per alleviare il debito degli studenti e i costi degli alloggi, e misure fiscali come una tassa minima del 25% per i miliardari e il quadruplicamento della tassa sul riacquisto delle azioni.

Mentre per Biden la campagna ufficiale, al di là degli eventi di raccolta fondi, è ancora lontana mesi, si stanno pianificando eventi che porteranno il Presidente negli Stati in cui si trova per i discorsi ufficiali sui risultati raggiunti.

Ma gli alleati democratici non vedono l'ora di sentire Biden parlare di sé e di un secondo mandato. Se si chiede a molti membri democratici del Congresso di indicare quale sia il programma di Biden per il secondo mandato, ammettono di essere a corto di idee. Tendono a insistere sul fatto che i Democratici devono solo parlare meglio di ciò che hanno fatto. Alcuni si affidano a "finish the job", lo slogan di lancio della campagna di Biden che persino lui ha abbandonato.

Per il deputato Steven Horsford, che presiede il Congressional Black Caucus ed è stato uno dei primi sostenitori di Biden nella corsa al 2020, una parte della strategia deve essere quella di far percepire l'argomento anti-Trump come immediato e non accademico, ma non crede che questo sia sufficiente. Il democratico del Nevada ha incontrato i leader della Casa Bianca e della campagna di rielezione - tra cui la principale consigliera di Biden, Anita Dunn - per spingerli ad abbandonare l'uso di "Bidenomics", sostenendo che la frase è troppo incentrata sul presidente piuttosto che sull'appello agli elettori.

Horsford ha detto che anche se Biden non ha un'opposizione significativa alle primarie, il fatto che le votazioni stiano per iniziare significa che è in ritardo nel definire un programma più chiaro per il secondo mandato: "È ora di parlarne".

Sebbene diverse persone coinvolte abbiano riferito alla CNN che molte operazioni della campagna rimangono bloccate, sia alla Casa Bianca che a Wilmington, gli assistenti insistono sul fatto che i piani interconnessi stanno prendendo forma da mesi. Si oppongono ai principali donatori, che a metà dicembre hanno fatto notare agli assistenti riuniti in un costoso hotel di Washington che la campagna non sembra avere una strategia che vada oltre l'attesa di rispondere a Trump - e che non ha affatto una strategia se un altro candidato dovesse ottenere la nomination. E respingono i molti sostenitori e membri del Congresso che dicono di non essere in grado di individuare i dettagli del programma di Biden per un secondo mandato.

Per dare il via all'anno, Biden passerà l'anniversario dell'attacco al Campidoglio del 6 gennaio 2021 a Philadelphia. Il vicepresidente Kamala Harris darà il via a un tour nazionale per parlare di diritti all'aborto in Wisconsin il 22 gennaio, anniversario della sentenza Roe v. Wade, in quello che i democratici ritengono sarà un tema fondamentale della campagna.

Nel frattempo, i leader della campagna per l'iscrizione di Biden alle primarie del New Hampshire del 23 gennaio - dove ha scelto di non essere sulla scheda elettorale a causa di una controversia tecnica - hanno dichiarato alla CNN che si aspettano che una cavalcata di democratici con future ambizioni presidenziali inizi ad apparire in suo favore in quella sede.

Contrasto con Trump e il suo partito

Se Trump dovesse diventare il candidato repubblicano, gli assistenti di Biden affermano che capitalizzeranno la situazione unica di un ex presidente che cerca di tornare alla Casa Bianca, puntando i riflettori su parti del suo curriculum che ritengono repellenti per gli elettori, oltre che sulle promesse che non ha mantenuto in carica. La parola "ricevute" viene fuori spesso. E se dovesse emergere un altro repubblicano, Biden e i suoi assistenti sosterranno che il candidato è indistinguibile da Trump per quanto riguarda la fedeltà a quello che il presidente ama chiamare estremismo repubblicano MAGA.

"Non c'è alcuna distanza tra queste persone per quanto riguarda la visione del mondo folle e pericolosa per la quale stanno sostenendo", ha detto l'assistente senior della campagna. "La nostra capacità di sviluppare un contrasto non cambia in base a chi ha la nomination a questo punto".

La risposta incerta dell'ex governatore della Carolina del Sud, Nikki Haley, sulla schiavitù come causa della Guerra Civile, è l'ultima dimostrazione di come anche la presunta principale alternativa a Trump possa essere considerata un'altra repubblicana MAGA.

Tuttavia, con i sondaggi delle primarie che convincono gli assistenti di Biden che Trump è quasi certo di essere il candidato, una priorità assoluta per loro sarà quella di esortare gli americani - e in particolare i media mainstream - a vedere il 2024, che è già pieno di appuntamenti legali di Trump derivanti da 91 accuse penali, non come un "processo del secolo" e un circo di Trump. Vogliono invece che la gente veda quello che Biden ha definito un'elezione "punto di inflessione", con visioni nettamente diverse per la presidenza e il futuro di fronte al Paese.

"(Trump) occupa molto ossigeno in questo momento. Ma la maggior parte dell'ossigeno in questo momento riguarda la posta in gioco per lui - ciò che può o non può accadere a Donald Trump, e molto poco l'impatto che questo avrà sul popolo americano", ha detto l'assistente senior della campagna. "Dobbiamo fare in modo che si parli dei danni che infliggerà al popolo americano".

Sebbene gli assistenti di Biden si aspettino di dedicare un po' di tempo a contrastare i caratteri dei candidati - per esempio, fanno riferimento al messaggio natalizio di Biden che cita le Scritture e a quello di Trump che elenca le persone che dovrebbero "marcire all'inferno " - dicono che l'attenzione principale non sarà sul comportamento di Trump, ma sul suo operato come presidente e su ciò che dice di voler fare se tornasse presidente.

Ritengono di avere ancora più opportunità di fare confronti punto a punto con il curriculum di Biden, che ha realizzato cose che Trump ha detto di voler fare, tra cui l'approvazione di una legge bipartisan sulle infrastrutture che ha avviato centinaia di nuovi progetti, la riduzione dei prezzi dei farmaci e la creazione di posti di lavoro.

Oppure ci sono i tagli fiscali di Trump, di cui la campagna di Biden ha celebrato il sesto anniversario poco prima di Natale. "Agli americani è stata presentata e venduta una versione di ciò che questa legge avrebbe potuto realizzare, e l'economia e le famiglie della classe media hanno ricevuto qualcosa di molto diverso", ha detto Brian Deese, primo direttore del Consiglio economico nazionale di Biden, in una telefonata con i giornalisti, aggiungendo poi che la promessa che i tagli fiscali si sarebbero ripagati da soli era "irrealistica nel momento in cui è stata pronunciata, e non è stata quella che si è realizzata".

Il vice capo dello staff della Casa Bianca, Bruce Reed, ha ricordato i recenti eventi in cui Biden ha chiesto ai membri del pubblico di alzare la mano se pensano che il codice fiscale sia equo. In vista del 2024, ha detto Reed, Biden "vuole davvero avere un dibattito nazionale sull'equità fiscale".

Alexandria Ocasio-Cortez, leader dei progressisti di New York, ha detto che affrontare le questioni economiche è fondamentale, ma ha esortato Biden a non farsi mettere all'angolo e a parlare solo di questo.

"Non si tratta solo di ridurre i costi e affrontare l'inflazione per gli americani comuni, ma anche di avere una visione più ampia sul clima e sull'assistenza sanitaria", ha detto.

Ocasio-Cortez ha sostenuto che Biden non è in grado di far valere la sua posizione, in quanto può indicare le azioni che avrebbe voluto ma che il Congresso non ha appoggiato, per sostenere che i Democratici dovrebbero controllare più seggi alla Camera e al Senato.

"In questo momento c'è ancora una grande opportunità per chiarire, approfondire e anche rilanciare molto di questo", ha detto Ocasio-Cortez alla CNN, perché "dobbiamo vincere queste elezioni per far sì che ciò accada".

Joel Benenson - uno dei principali consiglieri della campagna di Hillary Clinton del 2016, che non riuscì a convincere gli elettori a vedere Trump come tossico e non in sintonia con i valori americani - ha paragonato il compito che attende la campagna di Biden a quello di scrivere una sinfonia che non svanisca nel rumore di fondo.

"Non si vuole certo scaricare tutto in una volta - si vuole creare questa cacofonia da cui non può sfuggire", ha detto Benenson alla CNN.

Redigere uno Stato dell'Unione in vista della campagna elettorale

Le proposte politiche di un presidente in carica in corsa per la rielezione tendono a essere allontanate dalla Casa Bianca. Per Biden, con gli stessi consiglieri di punta che dirigono sia la West Wing che la campagna, questo è ancora più vero.

Forse riusciranno anche ad approvare qualche legge, dicono i consiglieri di Biden, insistendo sul fatto che le vittorie inaspettate ottenute nell'estate del 2022 potrebbero essere un modello per capire come la pressione delle elezioni incombenti spinga il Congresso ad agire. Più probabilmente, però, si tratterà di rimproverare il Congresso per non aver fatto di più, sia per quanto riguarda il suo programma più partitico sia per quanto riguarda il "programma di unità" che, secondo loro, sarà ancora una volta presente nello Stato dell'Unione di quest'anno. Biden chiederà a Repubblicani e Democratici di agire finalmente su questioni su cui dovrebbero essere d'accordo: affrontare la crisi del fentanyl, aumentare l'assistenza ai veterani, affrontare la salute mentale, espandere la privacy dei dati e cercare una cura per il cancro.

Biden spera anche in momenti come quelli del discorso del 2023, quando ha fatto applaudire i repubblicani chiedendo di non tagliare Medicare e Social Security, o quando la rappresentante del GOP della Georgia Marjorie Taylor Greene si è alzata in piedi con una giacca con bordi di pelliccia bianca per gridare "Bugiardo!". - Entrambi gli episodi, secondo gli assistenti di Biden, non erano stati provati, ma li hanno resi felici per quanto sembravano funzionare a vantaggio del Presidente.

Reed, che supervisiona gran parte dell'agenda di politica interna della Casa Bianca, ha dichiarato alla CNN che la mentalità in vista del 2024 è quella di pensare contemporaneamente all'esecuzione di un'agenda per il quarto anno e alla definizione di un'agenda per il secondo mandato, nonostante un gennaio caratterizzato da una situazione di stallo convergente del Congresso per quanto riguarda l'erogazione di maggiori aiuti all'Ucraina e a Israele, l'affrontare la crescente crisi dei migranti al confine e l'evitare l'ennesima chiusura del governo.

"Abbiamo molte cose da fare quest'anno e molte altre da fare negli anni a venire", ha detto Reed.

Anche se lui e gli altri dipendenti del governo non risponderanno o cercheranno di sostenere direttamente Trump, Reed ha detto che alcuni eventi e dichiarazioni dei candidati repubblicani continueranno a guidare le risposte e le proposte ufficiali di Biden.

"Il Presidente continuerà a dimostrare di essere il Presidente per tutti gli americani e continuerà a fare tutto ciò che è in suo potere per unire il Paese e ripristinare l'anima del Paese", ha detto Reed. "Questo significa opporsi a politiche estreme e divisive e alla retorica divisiva e odiosa".

