Come indica uno studio, i lavoratori tornano spesso al lavoro.

Le aziende credono che lo spostamento verso il lavoro da casa post-pandemia non verrà invertito, ma gli osservatori notano un aumento delle visite in ufficio. Uno studio suggerisce che i dipendenti stanno attualmente frequentando l'ufficio con maggiore frequenza. Lo specialista del settore immobiliare JLL prevede che il dibattito sul lavoro da casa si sposterà su un altro argomento.

I lavoratori delle principali città tedesche come Berlino, Amburgo, Monaco di Baviera, Colonia, Francoforte, Düsseldorf e Stoccarda stanno dedicando più tempo ai loro spazi aziendali, secondo uno studio condotto dallo specialista del settore immobiliare JLL. Il numero medio di visite in ufficio è aumentato a 3,6 giorni alla settimana rispetto ai 3,2 giorni del sondaggio estivo del 2023. Ciò porta la frequenza delle visite in ufficio vicino ai livelli pre-pandemia, quando i dipendenti visitavano l'ufficio circa quattro giorni alla settimana, secondo JLL.

La percentuale di spazi aziendali occupati è aumentata, raggiungendo il 72% (rispetto al 63% dell'anno precedente). Questa cifra è leggermente inferiore a prima della pandemia, quando gli uffici di queste città erano occupati in media al 79%, come rivelato nel sondaggio online a cui hanno partecipato 1530 lavoratori aziendali a giugno.

"Il momento per il ritorno in ufficio sta crescendo e sempre più aziende stanno implementando un numero fisso di giorni in ufficio", ha dichiarato Helge Scheunemann, esperto di ricerca di JLL Germania. Anche i dipendenti con la flessibilità di lavorare da remoto o da casa stanno visitando l'ufficio con maggiore frequenza.

L'aumento delle visite in ufficio è stato osservato in vari settori. Il settore IT, noto per la sua solida cultura del lavoro da remoto, così come i servizi industriali e finanziari, hanno registrato un aumento delle ore in ufficio. Tuttavia, le cifre sono diminuite nel settore del consulting e dell'assicurazione rispetto all'anno precedente, mentre i settori della vendita, dei trasporti, della logistica e del turismo sono rimasti stabili.

JLL Prevede un Nuovo Trend

JLL non prevede un rapido ritorno a una settimana lavorativa di cinque giorni nel prossimo futuro. L'esperto di ricerca Scheunemann prevede uno spostamento: "Negli anni a venire, il dibattito sul lavoro da remoto potrebbe lasciare il posto a un dibattito più acceso sulla settimana lavorativa di quattro giorni".

Al contrario, l'Istituto Ifo di Monaco non prevede un ritorno diffuso delle visite in ufficio considerando la Germania nel suo insieme. Il lavoro da casa è "lontano dall'essere scomparso", ha recentemente dichiarato l'Ifo. Secondo il sondaggio delle aziende dell'Ifo, i dipendenti hanno trascorso il 17% delle loro ore di lavoro a casa, invariato rispetto all'anno precedente.

