Come il Manchester United ha ingaggiato Cristiano Ronaldo nel giardino di casa di Gary Lineker

Secondo l'ex attaccante dell'Inghilterra, il ritorno di Ronaldo all'Old Trafford è stato completato nel giardino di casa di Lineker, uno dei trasferimenti più sensazionali che si siano visti in questo sport da quando, più di dieci anni fa, il fuoriclasse portoghese ha scambiato il Manchester United con il Real Madrid per una cifra da record mondiale.

Il presentatore di Match of the Day Lineker ha rivelato di vivere accanto all'amministratore delegato del Manchester United Ed Woodward, che era a casa sua quando è stato negoziato l'affare.

"Metto le carte in tavola, Ed Woodward è un mio buon amico - è il mio vicino di casa. Ha firmato Cristiano Ronaldo quando era nel mio giardino", ha detto Lineker nel podcast Top 10 di Match of the Day.

"È stato fantastico. Sapevo che quando è entrato era al telefono con Mendes [Jorge Mendes, agente di Ronaldo] o con qualcuno.

"Spero di non aver svelato troppo, ma l'ha ingaggiato. Ho una foto fantastica di lui al telefono nel giardino di casa, che un giorno potrei condividere con il suo permesso".

Gli sviluppi drammatici del ritorno di Ronaldo sono stati amplificati dall'interesse della rivale locale dello United, il Manchester City, ma alla fine il cinque volte vincitore del Pallone d'Oro ha firmato un accordo per tornare nel club in cui ha trascorso sei anni tra il 2003 e il 2009.

Ritorno a casa

Il tanto atteso ritorno a casa di Ronaldo ha seguito il copione perfetto, segnando due volte nella sua prima partita di ritorno all'Old Trafford, quando lo United ha sconfitto il Newcastle per 4-1.

Il 36enne ha avuto un inizio di stagione come al solito produttivo, segnando ancora nella vittoria sul West Ham e aggiungendo due gol in due partite di Champions League, tra cui il drammatico gol vittoria all'ultimo respiro contro il Villarreal.

Tuttavia, il ritorno sicuro di Ronaldo si è contrapposto a un inizio del tutto stentato per la sua squadra e per l'ex compagno di squadra trasformato in manager Ole Gunnar Solskjaer.

Dopo aver giocato al fianco del norvegese durante il suo primo periodo a Manchester, Ronaldo si trova ora a dover contribuire ad allentare la pressione su Solskjaer dopo una serie di risultati negativi.

Il suo debutto in Champions League, pur segnato da un gol, ha visto lo United cadere in una scioccante sconfitta per 2-1 contro la squadra svizzera Young Boys.

Il successivo atto di salvataggio di Ronaldo contro il Villareal è stato incastrato tra due deludenti prestazioni all'Old Trafford, con la sconfitta contro l'Aston Villa e il pareggio contro l'Everton, in quest'ultimo caso Ronaldo è stato chiamato in panchina come sostituto.

Sir Alex Ferguson, il leggendario ex allenatore dello United sia di Ronaldo che di Solskjaer, ha detto che l'Everton ha ricevuto una spinta "quando ha visto che Ronaldo non giocava", aggiungendo che "si dovrebbe sempre iniziare con i giocatori migliori".

Alla domanda se si fosse pentito della decisione, Solskjaer ha risposto: "No. Si prendono decisioni nel corso di una stagione lunga, lunga, e si deve gestire il carico di lavoro dei giocatori.

"Per me oggi la decisione è stata quella giusta".

Entrato in campo come sostituto nel secondo tempo, Ronaldo ha lasciato il campo al termine del pareggio con l'Everton, un risultato che ha fatto perdere allo United la possibilità di raggiungere la capolista Chelsea a pari punti.

Una storia di due acquisti

Le preoccupazioni per l'inizio altalenante della campagna acquisti del club si accentuano se si guarda al calendario dei mesi invernali. Lo United affronta Leicester City, Liverpool, Tottenham Hotspur, Manchester City, Chelsea e Arsenal nelle prossime sette partite di Premier League.

Allo stesso modo, l'ottima forma di Ronaldo ha messo in ombra un inizio relativamente deludente per il collega arrivato in estate Jadon Sancho.

Dopo un brillante quadriennio in Germania con il Borussia Dortmund, la lunga saga di trasferimenti dell'ala inglese si è finalmente conclusa con il suo passaggio allo United dopo Euro 2020.

Considerato il pezzo mancante del puzzle per risolvere i problemi del club sulla fascia destra, Sancho non ha ancora segnato con la maglia dello United.

Tuttavia, un incoraggiante cameo nel secondo tempo di Sancho contro l'Everton è stato il lato positivo di un pomeriggio complessivamente deludente; Solskjaer e lo United sperano che la prestazione sia un segno di ciò che verrà da un ventunenne dalle innegabili capacità.

Fonte: edition.cnn.com