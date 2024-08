- Come il calore cambia e mette in pericolo le nostre vite

Il cambiamento climatico non ci sta solo regalando temperature record, ma anche nuovo vocabolario meteorologico. Una bolla di calore non è un punto di pressione sotto il tuo alluce, ma piuttosto sta portando a Germania i giorni più caldi dell'anno finora. "Il termine bolla di calore descrive un'area con masse d'aria molto calde che si staccano dall'Africa e si spostano verso l'Europa," spiega Frank Böttcher, presidente della Società Meteorologica Tedesca e esperto di tempo estremo.

Queste bolle di calore sono particolarmente intense quando si spostano sulla Spagna e sulla Francia verso la Germania. Le masse d'aria si raffreddano lentamente man mano che si spostano verso nord.

L'ondata di calore attuale fa parte di una serie di estremi: per 13 mesi, dal giugno 2023 al giugno 2024, Copernicus, il servizio climatico dell'UE, ha segnalato nuovi record di temperature globali. Il 6 luglio 2023 è stato il giorno più caldo del mondo in media, con 17,23 gradi. In totale, ci sono state cinque giornate storiche di record nel luglio dell'anno scorso. Nelle regioni già colpite da calore estremo, le temperature hanno raggiunto livelli insopportabili per settimane.

Il cambiamento climatico sta particolarmente colpendo l'Europa. Nel Sud dell'Europa, ci sono incendi boschivi sempre più frequenti a causa del calore. In Germania, la temperatura del 2023 era di 1,2 gradi superiore alla media del periodo di confronto 1991-2000. Il risultato: "Non solo sta diventando più caldo in media, ma si stanno anche aumentando le estremi di calore," dice il climatologo Andreas Walter del Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) di Offenbach.

Giorni di calore con 30 gradi o più stanno aumentando

Il numero di giorni di calore, ovvero giorni con temperature dell'aria di almeno 30 gradi, è aumentato a livello nazionale da circa tre giorni all'anno negli anni '50 a una media di dieci giorni all'anno oggi, secondo il Rapporto Climatico Nazionale del DWD. "Questo colpisce particolarmente le regioni già molto calde," dice Walter - ad esempio, la valle del Reno superiore, la regione del Reno-Meno e l'area intorno a Friburgo.

Anche altrove, i residenti stanno sempre più soffrendo per le temperature insolite. La stazione meteorologica di Monaco (città) ha registrato 25 giorni di calore con valori superiori a 30 gradi nel 2023 - cinque volte tanto rispetto al periodo 1961-1990, prima che il cambiamento climatico prendesse veramente il via. Il numero di giorni estivi (con più di 25 gradi) è più che raddoppiato nello stesso periodo, da 36 a 79.

C'è stato anche un raddoppio nella zona metropolitana di Monaco nel numero di notti tropicali, da una a due. Anche se questo può sembrare un piccolo aumento, se la tendenza continuerà come previsto dai modelli climatici, potrebbero esserci molte più notti del genere in futuro.

Lo sviluppo futuro dipende in gran parte da come ci comportiamo. Se le emissioni di gas serra rimarranno così elevate come ora, il numero di giorni caldi nelle regioni menzionate potrebbe aumentare di dieci giorni entro la metà del secolo. Entro la fine del secolo, potrebbe esserci anche un aumento di 30 giorni con temperature superiori a 30 gradi. "Questo significa un mese intero in più di calore," avverte Walter.

Anche se le emissioni di gas serra fossero significativamente ridotte, il numero medio di giorni di calore aumenterebbe ancora di circa sette giorni all'anno entro la metà del secolo.

Ciascuno di questi è una tortura per il corpo umano. Il motivo per cui il calore ci colpisce così tanto è che il nostro organismo funziona solo all'interno di una stretta gamma di temperature: idealmente per gli esseri umani, è intorno ai 37 gradi internamente, ma solo pochi gradi sopra possono alterare la struttura di molte proteine che compongono una grande parte del corpo, danneggiando i tessuti e i processi metabolici. Il surriscaldamento grave può essere letale: l'Istituto Robert Koch ha stimato circa 3.200 morti legate al calore in Germania per l'estate del 2023, con 2.700 persone di età superiore ai 75 anni.

In risposta, il nostro organismo fa letteralmente di tutto per mantenere la sua temperatura nella zona sicura. Il nostro centro di termoregolazione, il nostro "termostato," si trova in una piccola struttura nel cervello: l'ipotalamo. Sotto il suo controllo, le ghiandole sudoripare rilasciano fluido che evapora sulla pelle, producendo freschezza. L'ipotalamo regola anche la nostra sete per sostituire rapidamente l'acqua persa. Inoltre, viene deviata più sangue dall'interno del corpo ai piccoli vasi direttamente sotto la pelle per dissipare il calore attraverso la periferia raffreddata. Ecco perché diventiamo rossi come gamberi con il calore.

Tutti questi sforzi mettono il nostro organismo sotto stress puro: il cuore deve pompare più velocemente per mantenere la pressione sanguigna perché molto sangue viene deviato ai vasi sotto la pelle. Il sudore causa la perdita di acqua e sali dalla circolazione, rendendo difficile dormire nelle notti calde.

Anche per le persone sane, il calore può diventare un rischio. I bambini, a causa del loro rapporto peso-superficie, hanno meno area cutanea per sudare rispetto agli adulti e sono quindi più suscettibili al surriscaldamento. Le persone anziane sentono meno sete e sudano meno dei più giovani, mentre le donne incinte lo fanno più rapidamente. Per tutti loro, le ondate di calore sono più pericolose.

La situazione è ancora più drammatica per chi è malato. Soprattutto a rischio sono le persone con malattie cardiache o renali, dice Elke Hertig, professoressa di Cambiamento Climatico Regionale e Salute all'Università di Augusta. "Il corpo cerca di raffreddarsi e pompa più sangue nei vasi sotto la pelle, che mette uno stress aggiuntivo al cuore. Per i pazienti renali, la perdita di fluidi dal sudore è un problema. Se non si beve abbastanza, anche il rene diventa stressato."

Un problema particolare è il calore notturno, che ci ruba il sonno. Uno studio sull'ictus condotto da alcuni colleghi di Elke Hertig al Centro Helmholtz di Monaco e pubblicato a maggio ha mostrato che le notti più calde possono potenzialmente essere pericolose per la vita: il team ha confrontato oltre 11.000 ictus nella regione di Augusta dal 2006 al 2020 con i dati climatici notturni. Durante le notti più calde (2,5 percento), il rischio di ictus aumentava del 7 percento. Il legame era particolarmente netto per gli ictus causati da coaguli di sangue, negli anziani e nelle donne, il che potrebbe essere correlato a fattori ormonali.

I rischi legati al calore si applicano anche alle persone con determinate malattie rare. Nel caso della sclerodermia, un'infiammazione reumatica e indurimento della pelle, spesso vengono perse molte ghiandole sudoripare a causa della malattia, rendendo difficile raffreddarsi. I pazienti affetti da fibrosi cistica sudano molto sale e hanno un rischio maggiore di scivolare in una carenza di elettroliti.

In relazione al calore elevato e alla forte luce solare, ci sono diverse situazioni di emergenza tipiche, dice il dottor Lüder Warnken, medico di emergenza di Amburgo: "In uno shock da calore, il corpo non può rilasciare il calore in eccesso - ad esempio perché non si indossa un abbigliamento adeguato o l'ambiente è semplicemente troppo caldo". Chi rimane troppo a lungo sotto il sole diretto senza protezione per la testa e il collo può avere un colpo di sole con forti mal di testa e severe nausee.

Queste sono le cause di un collasso per il calore

"La causa è l'esposizione eccessiva al calore solare, che irrita le membrane cerebrali", dice Warnken. Chi è troppo attivo alle temperature elevate e beve troppo poco rischia un colpo di calore. Un collasso per il calore, invece, è un malfunzionamento circolatorio in cui i vasi si dilatano a causa del calore, parti del sangue "affondano" e non sono più disponibili per il cuore, il che può causare una breve perdita di conoscenza. Questo può essere promosso dal consumo di alcol e da lunghi periodi di permanenza in grandi folle.

La reazione corretta a molte di queste situazioni è la stessa, consiglia Warnken: "In ombra, raffreddare le gambe con compressi per le caviglie e, se la persona è cosciente, bere molti liquidi". Se ci sono forti dolori, disturbi del linguaggio o perdita di conoscenza, è necessario contattare i servizi di emergenza al 112.

Hertig sta studiando un altro problema dei giorni caldi da anni: l'ozono a livello del suolo. Il gas aggressivo si forma sotto la luce solare, ad esempio, da ossidi di azoto. Pertanto, le temperature elevate e i valori di ozono elevati si verificano spesso insieme in estate - un doppio problema per i pazienti cardiovascolari: "L'ozono irrita le vie respiratorie superiori, ma con l'esposizione prolungata influisce sull'intero corpo e causa reazioni infiammatorie, ad esempio nei vasi sanguigni", spiega Hertig. "In uno studio, siamo stati in grado di dimostrare un aumento del rischio di attacchi di cuore a valori di ozono elevati - ma non a quelli estremamente elevati. In tali giorni estremi, probabilmente era così caldo che le persone sono rimaste in casa e hanno evitato così il calore e le alte concentrazioni di ozono".

In giorni caldi, è consigliabile stare all'ombra, ridurre l'attività fisica, bere abbastanza e adattare la dieta a pasti leggeri con frutta e verdura che mettono poco sforzo sull'organismo. È anche importante ventilare l'appartamento, soprattutto durante le ore notturne e mattutine fresche, e ombreggiarlo, preferibilmente con persiane esterne che tengono il calore fuori dall'edificio.

Tuttavia, non solo i pazienti devono adattarsi ai periodi di calore - anche i medici devono ripensare le loro pratiche: nel progetto "AdaptNet", il team di Elke Hertig sta attualmente-forming 20 medici di famiglia e specialisti a Norimberga e ha, tra le altre cose, creato elenchi di controllo del calore. I medici dovrebbero già cercare di rendere la loro pratica "a prova di calore" prima dell'estate, ad esempio acquistando ventilatori o persiane in tempo, pianificando consultazioni video o appuntamenti anticipati, ad esempio per i pazienti cardiaci, o conservando i farmaci sensibili al calore in modo diverso.

Molti farmaci rappresentano anche rischi in caso di caldo, con alcuni che richiedono dosaggi diversi: la "Carta del Calore di Heidelberg", creata dall'ospedale universitario lì, elenca, ad esempio, gli inibitori della conversione dell'angiotensina che abbassano la pressione sanguigna e attenuano la sete. Molti psicofarmaci e antidepressivi disturbano la regolazione della temperatura, il farmaco per l'epilessia carbamazepina compromette la sudorazione, e l'insulina per i diabetici funziona più velocemente nel calore, aumentando il rischio di ipoglicemia.

I pianificatori urbani devono anche ripensare a causa del calore

Oltre ai medici e agli infermieri, soprattutto nelle città, gli architetti, i costruttori e i pianificatori urbani devono anche ripensare per proteggere le persone dal calore:

"Le fontane d'acqua da sole non bastano", dice il climate scientist Andreas Walter. Invece, le città devono considerare il loro proprio microclima. Gli edifici in cemento, le strade asfaltate e le piazze asfaltate assorbono il calore durante il giorno e lo rilasciano nell'aria notturna, causando notti tropicali con temperature che non scendono sotto i 20 gradi. Questo colpisce particolarmente le persone che sono già in cattiva salute. Solo al di sotto di questa soglia di temperatura il corpo può recuperare dalle giornate calde.

Come le città possono prepararsi è chiaro in teoria: più spazi verdi, meno sigillatura e soprattutto corridoi che permettono all'aria notturna fresca di fluire nelle città interne riscaldate. Tuttavia, sempre più persone si trasferiscono nelle aree urbane e la domanda di alloggi non riesce a stare al passo con l'offerta. Le aree precedentemente non sviluppate diventano terreni edili molto richiesti.

Sono necessari nuovi concetti di costruzione per contrastare tutto ciò. Gli edifici a basso consumo, come i supermercati, potrebbero essere espansi per conservare gli spazi aperti. Ma c'è il codice edilizio esistente, che prescrive un posto auto per ogni unità abitativa.

Ecco la verità: anche la migliore strategia di protezione dal calore è inutile se l'umanità non riduce significativamente le emissioni di gas serra. "Con un riscaldamento globale di quattro gradi, le bolle di calore dall'Africa potrebbero portare le temperature nelle città tedesche a 47 gradi", avverte Böttcher. In tal caso, anche le città tedesche rischiano il collasso per il caldo.

