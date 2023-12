Come il caldo estremo può uccidere e come si può stare al sicuro

Tra tutti i disastri naturali, il caldo estremo è il killer numero 1, come dimostrano gli studi, e uccide più persone di uragani e tornado messi insieme.

"L'aspetto più problematico del caldo è che si tratta di un problema climatico subdolo, perché uccide molte persone, ma non è impressionante come un uragano o altro. Succede in continuazione, quindi è subdolo", ha dichiarato l'epidemiologo ambientale Tarik Benmarhnia dell'Università della California di San Diego.

Uno studio del 2021 ha rilevato un aumento del 74% dei decessi legati al caldo dal 1980 . Con la crisi climatica in corso, si prevede che le alte temperature peggioreranno e le ondate di calore dureranno più a lungo, colpendo parti del Paese che non sono abituate ad affrontarle.

La maggior parte dei decessi e dei problemi di salute legati al caldo sono evitabili. Tre delle condizioni più comuni a cui prestare attenzione sono la disidratazione, il colpo di calore e l'esaurimento da calore.

Disidratazione

Il corpo ha bisogno di acqua e altri liquidi per funzionare. Quando si perdono più liquidi di quelli che si assumono, ci si disidrata.

Una disidratazione lieve o moderata è gestibile bevendo più liquidi, ma una disidratazione grave richiede l'intervento di un medico.

Il problema è che il corpo non sempre ci fa capire abbastanza presto che abbiamo bisogno di più acqua. Quando si avverte la sete, si è già in ritardo nel ricambio di liquidi. Spesso gli anziani non sentono la sete finché non sono effettivamente disidratati.

Secondo gli esperti, quando si deve stare fuori al caldo è importante bere liquidi anche prima di uscire, altrimenti si rischia di non riuscire a recuperare il fabbisogno dell'organismo.

Quando si è all'aperto, in particolare se si lavora o si fa attività fisica al caldo, i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie raccomandano di bere una tazza d'acqua (8 once) almeno ogni 15-20 minuti. Ma non bevete più di 48 once all'ora, che possono abbassare eccessivamente i livelli di sodio, causando confusione e altri problemi di salute.

È bene mantenersi idratati anche dopo essere rientrati dal caldo, bevendo abbastanza liquidi da sostituire quelli persi con il sudore.

La disidratazione cronica può aumentare il rischio di calcoli renali e di infezioni del tratto urinario, oltre che di problemi a lungo termine.

Colpo di calore

La "conseguenza più preoccupante" del caldo elevato è il colpo di calore, ha dichiarato il dottor Scott Dresden, professore assistente di medicina d'urgenza alla Northwestern University.

Con il colpo di calore, il corpo non riesce a raffreddarsi e a regolare la temperatura.

A temperature normali, il corpo perde acqua attraverso la sudorazione, la respirazione e il bagno. Ma quando l'umidità supera il 75%, la sudorazione diventa inefficace. Il nostro corpo può emettere calore solo quando la temperatura esterna è inferiore alla temperatura corporea interna, di solito intorno ai 98,6 gradi.

Se la temperatura corporea sale rapidamente, il meccanismo di raffreddamento naturale - il sudore - viene meno. La temperatura di una persona può salire a un pericoloso livello di 106 gradi o più in soli 10 o 15 minuti. Questo può portare a disabilità o addirittura alla morte.

Gli anziani, le persone che assumono alcuni farmaci come i betabloccanti e gli antidepressivi e i bambini possono avere difficoltà a regolare il calore. Anche l'alcol può rendere difficile la regolazione della temperatura, così come la disidratazione o un abbigliamento eccessivo per il caldo.

Se notate che qualcuno è confuso, ha la pelle arrossata, sembra respirare velocemente o si lamenta di un mal di testa, spostatevi all'ombra o nell'aria condizionata. Raffreddateli con acqua fresca, impacchi di ghiaccio o asciugamani bagnati intorno al collo, alla testa, alle ascelle e all'inguine. E rivolgetevi a un medico il prima possibile.

Una persona colpita da un colpo di calore può sudare abbondantemente o non sudare affatto. Può diventare confusa o svenire e può avere delle convulsioni. Se non trattato, il colpo di calore può danneggiare rapidamente il cervello. Può causare un pericoloso accelerazione del battito cardiaco e l'arresto dell'organismo.

È possibile ridurre le probabilità di un colpo di calore indossando abiti larghi e leggeri. Indossate anche la protezione solare: Le persone scottate dal sole hanno una minore capacità di regolare la temperatura corporea. Bevete molta acqua. Cercate di evitare di lavorare all'aperto o di fare attività fisica nelle ore più calde della giornata. Lasciatevi acclimatare alle alte temperature prima di iniziare a correre maratone o a fare qualsiasi altro esercizio estremo all'aperto.

Esaurimento da calore

L'esaurimento da calore si verifica quando il corpo perde troppa acqua o sale a causa dell'eccessiva sudorazione. In genere si verifica quando si è esposti a temperature elevate combinate con un alto tasso di umidità o se si pratica un'attività fisica faticosa, come correre o giocare a calcio.

Secondo il CDC, le malattie legate al caldo sono la principale causa di morte e disabilità tra gli atleti delle scuole superiori statunitensi . Ma può essere un problema per chiunque svolga attività quotidiane come tagliare il prato o fare una passeggiata.

I segni di esaurimento da calore possono essere: pelle fredda o umida con pelle d'oca, sudorazione abbondante, sensazione di svenimento o stanchezza, frequenza cardiaca insolita, crampi muscolari, mal di testa o nausea.

Se pensate di avere un esaurimento da calore, riposate all'ombra o con l'aria condizionata. Bevete acqua fresca. Se i sintomi non migliorano, rivolgetevi a un medico.

A quel punto, il trattamento non è poi così piacevole. "In genere al nostro pronto soccorso usiamo bagni di ghiaccio", ha detto Dresden. "Facciamo immersioni in acqua fredda".

Se non è disponibile, l'ospedale può provare con lenzuola bagnate e un grande ventilatore.

Come mantenersi in salute con il caldo

Le temperature estreme possono essere collegate ad almeno 17 cause di morte, la maggior parte delle quali legate a problemi cardiaci e respiratori, ma anche a suicidi, annegamenti e omicidi.

Alcuni studi hanno dimostrato che l'esposizione al caldo estremo può contribuire a problemi di salute mentale, a problemi per le donne in gravidanza e a esiti negativi del parto.

Anche se non lavorate o fate attività fisica all'aperto, fate attenzione alle temperature estreme.

La dottoressa Stephanie Lareau, medico del pronto soccorso di Rocky Mount, in Virginia, afferma che è importante tenere d'occhio non solo la temperatura, ma anche l'indice di calore. Questo tiene conto dell'umidità, che può essere più importante per le malattie legate al caldo.

Quando si pianificano le attività, bisogna cercare di tenerle lontane dal caldo, soprattutto se nella cerchia sociale ci sono bambini piccoli o anziani, che non sopportano bene il caldo.

"Assicuratevi che tutti bevano molti liquidi", ha detto Lareau. "Non bisogna assumere grandi quantità di acqua, ma bere un po' prima di avere sete e soprattutto quando si ha sete. Queste cose sono davvero importanti. Le malattie da calore sono totalmente evitabili con il giusto approccio".

Fonte: edition.cnn.com