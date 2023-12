Come il 2023 è stato l'"anno del baratro" e il 2024 potrebbe essere peggiore

A fare da sfondo a tutto ciò sarà un'iperpotenza in declino, nel migliore dei casi distratta dalle elezioni presidenziali, nel peggiore dei casi dilaniata da dispute di voto ed estremismi politici.

La probabilità che gli Stati Uniti siano occupati dai propri traumi amplifica ogni rischio. Il dato geopolitico di una risposta statunitense sarà assente, alimentando l'ambizione autoritaria o un radicale rovesciamento dell'ordine globale. Il 2024 potrebbe far sembrare il 2023 razionale e sobrio.

In primo luogo, è importante che ci si consoli con il fatto che il brutale attacco di Hamas a Israele, e l'assalto brutale di Israele a Gaza per inseguire Hamas, non ha ancora portato alla conflagrazione regionale che molti temevano. Il movimento islamista Hezbollah, sostenuto dall'Iran, sembra finora limitare il suo coinvolgimento a gestibili e prevedibili scambi di colpi intorno al confine tra Libano e Israele.

È notevole che un gruppo fondato, in apparenza, per resistere all'occupazione israeliana, abbia deciso che la morte di quasi 20.000 gazesi - di cui solo un terzo, al massimo, erano militanti, secondo le stime di un ufficiale dell'IDF - non meritasse un intervento.

Hezbollah potrebbe essere ancora esausto dopo aver speso combattenti esperti in Siria e altrove nell'ultimo decennio e probabilmente ha visto meno denaro iraniano negli ultimi anni. La sua leadership potrebbe aver calcolato che uno scontro con Israele comporterebbe un bombardamento su larga scala del Libano, renderebbe il gruppo molto meno popolare in patria e potenzialmente lo indebolirebbe ulteriormente.

Oppure potrebbe semplicemente essere che un conflitto su larga scala con Israele non è nell'interesse del principale finanziatore di Hezbollah, l'Iran. Teheran, secondo la maggior parte delle analisi, non ha ordinato, né apprezzato, né era a conoscenza dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. L'Iran sta ancora soffrendo per un dissenso interno che non si vedeva da decenni, per le turbolenze economiche e probabilmente anche per la morte della sua figura militare di spicco, il capo del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche Qasem Soleimani.

L'Iran ha voltato le spalle all'accordo nucleare che l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto a pezzi e sta arricchendo l'uranio a un ritmo allarmante - per quanto ne sappiamo pubblicamente. Forse è a un punto in cui il tempo di "breakout" per arricchire abbastanza uranio per un'arma nucleare - cosa che dichiara di non volere - potrebbe essere di soli 12 giorni, secondo i funzionari statunitensi.

Una bomba nucleare iraniana potrebbe essere la prossima crisi che colpirà la regione? Hezbollah è tenuto in riserva per rispondere se Israele e gli Stati Uniti attaccano le risorse nucleari dell'Iran? Oppure gli Stati autoritari del Medio Oriente sono così concentrati sulla calma, sull'unità contro l'Iran e sulla cooperazione economica che la causa palestinese è qualcosa su cui infierire, non su cui agire?

La prima decisione di grande interesse nel 2024 potrebbe venire dal governo più a destra di Israele. Sfrutterà questo momento di relativa unità interna e il sostegno pubblico degli Stati Uniti per evitare tutti i consigli dei suoi alleati e cercare di attaccare Hezbollah?

Il 7 ottobre l'opinione pubblica israeliana potrebbe essere sufficientemente temprata da digerire le probabili perdite causate dalle inevitabili ondate di razzi che Hezbollah invierebbe in risposta. Gli Stati Uniti potrebbero essere costretti a fornire assistenza militare, data la sua pubblica dimostrazione di unità. Ma i danni per entrambe le parti e il tributo ai civili sarebbero astronomici. E i politici israeliani non stanno mostrando cautela al momento. Questo potenziale scontro si è sviluppato a partire dalla guerra Israele-Hezbollah del 2006, con la chiara consapevolezza, ogni anno che passa, che sarebbe stato mostruoso quando sarebbe arrivato, e forse sarebbe stato meglio evitarlo. Ma questo calcolo è cambiato per Israele?

Nonostante il Medio Oriente, la crisi di sicurezza globale più pesante rimane l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Il temporeggiamento degli Stati Uniti e dell'Unione Europea sugli aiuti ha già danneggiato il morale degli ucraini e probabilmente la loro valutazione di ciò che possono sperare di ottenere nell'inverno e nella primavera prossimi. I miliardi spesi dalla NATO per la controffensiva estiva dell'Ucraina non hanno ottenuto i risultati necessari per contrastare i probabili impatti delle turbolenze elettorali statunitensi del 2024.

Ora l'Ucraina sta pensando di mobilitare altre 500.000 truppe per rafforzare le perdite in prima linea, mentre la Russia invia reclute ben addestrate e ben equipaggiate - alcune delle quali drogate, secondo gli ucraini - in ondate di missioni suicide. La tolleranza di Mosca per il dolore - il valore quasi nullo che attribuisce alla vita umana - si sta combinando con la sua pazienza e il suo processo decisionale unipolare per portare a una rinascita sul campo di battaglia. È improbabile che nel 2021 diventi improvvisamente l'esercito russo temuto dalla NATO. Ma può prosciugare l'Ucraina, riprendersi le terre ucraine liberate e persistere brutalmente dove gli alleati occidentali si stancano.

Dopo aver trascorso due settimane in prima linea, è chiaro che Kiev dovrà affrontare una crisi esistenziale nel prossimo inverno. Non sopravviverà senza l'aiuto dell'Occidente. Non può ammettere l'entità delle sfide che deve affrontare senza essere definita da alcuni repubblicani statunitensi una perdente, indegna dei finanziamenti americani.

In una recente conferenza stampa, al Presidente Volodymyr Zelensky è stato chiesto del suo rapporto con il capo dello staff militare, Valery Zaluzhny. Ha risposto che si tratta di un rapporto "di lavoro". Ma il fatto che la domanda sia stata posta mette a nudo le profonde spaccature dell'amministrazione, mentre ci si scambia le colpe per il fallimento dell'estate e i soldi sembrano destinati a finire presto.

Anche il 2023 è stato, in Russia e in Ucraina, un anno in cui il peggio non si è ancora materializzato. L'Ucraina ha ripetutamente attaccato la terraferma russa, con missili, droni e soldati, e Mosca non è stata in grado di scatenare la vendetta apocalittica che aveva a lungo minacciato se la sua sovranità fosse stata disturbata. La sfida dell'Occidente consiste nel tenere presente questa fragilità russa, ma senza liquidare incautamente il Cremlino come una tigre di carta.

Nel 2023, Vladimir Putin ha anche affrontato la più grave sfida al suo governo. La ribellione di 48 ore guidata dal capo del Wagner Yevgeny Prigozhin, iniziata come una disputa tra i vertici militari e sfociata in una marcia mercenaria su Mosca, non ha lasciato un segno evidente nel potere del Cremlino. Ma la sua élite ora ha sicuramente compreso il mito dell'invincibilità di Putin e sa anche che i traditori e il loro intero entourage possono finire in comodi incidenti aerei.

È sorprendente che Putin sia sopravvissuto a questa minaccia al suo governo in modo così calmo, con poche e durature interruzioni pubbliche. Ma il fatto che il tentativo di colpo di Stato sia avvenuto deve aver modificato la natura del suo potere "verticale", un tempo inattaccabile.

Le crisi della guerra sono state rinviate al 2024. L'anno prossimo sapremo se la rinascita dei russi in prima linea lascia presagire una strategia in grado di far guadagnare loro terreno o se si tratta solo di un picco temporaneo di fortuna. Impareremo anche se gli aiuti occidentali si stanno esaurendo e quanto rapidamente ciò si tradurrà in un collasso dell'Ucraina. Impareremo anche se l'élite di Kiev - finora incredibilmente solida nonostante la spaccatura tra Zelensky e Zaluzhny - riuscirà ad anteporre il Paese al cecchinaggio interpersonale e a riprendere l'iniziativa.

La posta in gioco per la sicurezza europea è monumentale. I vantaggi per la Russia in Ucraina lasciano Mosca più vicina ai confini della NATO e la propensione dell'Occidente alla disunione e allo sfacelo dolorosamente esposta. La principale misura della risposta dell'Occidente a questa crisi è sempre stata la perseveranza, che si è esaurita in meno di due anni. È davvero un momento disperato.

Un piccolo punto positivo è che la Cina non ha ancora invaso Taiwan, nonostante le innumerevoli manovre militari intorno ad essa e nel Mar Cinese Meridionale intorno alle Filippine. A Pechino il tempo scorre, mentre si profila una crisi demografica sotto forma di invecchiamento della popolazione e riduzione della forza lavoro, e con essa una probabile resa dei conti economica. Il sogno cinese di Xi Jinping potrebbe faticare a realizzarsi e questo potrebbe portare a eccessi di politica estera, per essere eufemistici. Taiwan andrà alle urne l'anno prossimo e il suo destino - con Biden che si è pubblicamente impegnato a mettere gli stivali statunitensi sul terreno in sua difesa - rimane il jolly dei prossimi decenni.

La situazione delle potenze nucleari del mondo è quanto mai incerta. Abbiamo parlato delle turbolenze negli Stati Uniti, in Russia, in Cina e in Israele. L'India si sta avvicinando a preoccupanti tendenze autoritarie e nazionaliste. Il Pakistan sta assistendo nuovamente a un'insurrezione islamista, accompagnata da crisi politiche in continua evoluzione. La Corea del Nord fornisce a Mosca vecchie munizioni d'artiglieria per bombardare l'Europa orientale e lancia razzi sul Giappone.

L'arrivo del 2024 non significa che dobbiamo scavare rifugi antiatomici nel cortile di casa o trasferirci nel sud dell'Argentina. Ma lascia il mondo in una situazione più precaria di quella che abbiamo visto negli ultimi decenni. La buona notizia è che il peggio non si è verificato quest'anno, quindi potrebbe non verificarsi nel prossimo, o in futuro.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com