Come i sospettati della morte di Matthew Perry hanno approfittato del tossicodipendente in riabilitazione, dicono i pubblici ministeri.

Ora, cinque persone sono accusate in relazione alla morte di Perry.

Perry, che ha interpretato Chandler Bing in "Friends", è morto lo scorso ottobre all'età di 54 anni. Il suo corpo è stato trovato a galla a faccia in giù in una jacuzzi indipendente a casa sua a Pacific Palisades. È morto a causa di "effetti acuti di ketamina" e successivo annegamento, secondo il referto dell'autopsia.

Perry aveva dettagliato le sue decennali lotte con la dipendenza da droga nel suo memoir del 2022, "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing". Ha scritto di aver iniziato ad abusare di medicinali prescritti dopo essere stato coinvolto in un incidente con jet ski sul set del film "Fools Rush In" nel 1997 e gli era stato prescritto il Vicodin.

Gli investigatori credono che Perry "sia ricaduto nella dipendenza" lo scorso autunno, ha detto il procuratore degli Stati Uniti Martin Estrada nel comunicare le accuse giovedì.

E un network di persone "si preoccupava di più di trarre profitto da Mr. Perry che di prendersi cura del suo benessere", ha detto Estrada.

'Quanto pagherà questo idiota?'

Due medici - Salvador Plasencia e Mark Chavez - hanno lavorato per fornire a Perry la ketamina, ha detto Estrada.

"Il convenuto Plasencia ha visto questa come un'opportunità per trarre profitto da Mr. Perry", ha detto Estrada. "Ha scritto in un messaggio di testo di settembre 2023, 'Mi chiedo quanto pagherà questo idiota'. Ha anche dichiarato in messaggi di testo di voler essere la fonte unica di fornitura di Mr. Perry".

Da settembre a ottobre 2023, Perry ha ricevuto "circa 20 fiale di Ketamina" che gli sono costate circa 55.000 dollari, ha detto Estrada.

Il convenuto Jasveen Sangha, definito dalle autorità "la regina della ketamina" di North Hollywood, gestiva ciò che equivaleva a "un emporio per la vendita di droga" a casa sua, ha detto Estrada.

Un altro convenuto, Eric Fleming, ha detto di aver ottenuto la ketamina da Sangha e di aver distribuito la ketamina che ha ucciso Perry, hanno detto i pubblici ministeri.

E l'assistente di Perry, Kenneth Iwamasa, ha iniettato l'attore con la ketamina nonostante non avesse formazione medica, ha detto Estrada.

Durante l'ultima settimana della vita di Perry, Iwamasa gli ha somministrato almeno 21 iniezioni di ketamina, secondo un'indictment. Le autorità hanno detto che Iwamasa "ha eseguito multiple iniezioni su Perry il 28 ottobre 2023 - il giorno in cui Perry è morto".

Gli imputati si dichiarano colpevoli delle accuse

Plasencia si è dichiarato non colpevole di un capo d'imputazione per cospirazione per distribuire ketamina, sette capi d'imputazione per distribuzione di ketamina e due capi d'imputazione per alterazione e falsificazione di documenti o registri relativi all'indagine federale. Il suo avvocato ha detto alla CNN affiliata KCAL/KCBS che non c'era alcuna prova a sostegno delle accuse contro il medico.

"Mr. Perry era in trattamento con la ketamina. Medicamente supervisionato, medicamente prescritto. E mentre il procuratore degli Stati Uniti potrebbe dissentire dal giudizio medico di Dr. Plasencia, non c'era nulla di criminale in quel momento", ha detto l'avvocato Stefan Sacks all'affiliata. "Più importante ancora, la ketamina che ha portato alla morte di Mr. Perry non era legata a Dr. Plasencia". CNN ha contattato l'avvocato di Plasencia per un commento.

Chavez, l'altro medico accusato, "ha concordato di dichiararsi colpevole di un capo d'imputazione per cospirazione per distribuire ketamina", hanno detto i pubblici ministeri. CNN ha contattato l'avvocato di Chavez per un commento.

Sangha, la presunta "regina della ketamina", si è dichiarata non colpevole di un capo d'imputazione per cospirazione per distribuire ketamina, un capo d'imputazione per mantenere un luogo coinvolto nella droga, un capo d'imputazione per possesso con

